123tinta presenta los regalos de última hora perfectos para los Reyes Magos

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde auriculares inalámbricos hasta cámaras instantáneas o impresoras portátiles, el ecommerce ofrece opciones únicas para que los Reyes Magos lleguen puntuales con los regalos más especiales

Madrid, 30 de diciembre de 2024.- "Si aún no has encontrado el detalle ideal para sorprender en el Día de Reyes, 123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de impresoras y toners, ofrece una cuidada selección de productos tecnológicos que destacan por su utilidad y alta calidad". Desde disfrutar de la mejor música, facilitar tareas del día a día o capturar momentos inolvidables, estas opciones combinan diseño, funcionalidad y estilo.



Además, no habrá que preocuparse por los plazos, ya que 123tinta.es asegura entregas rápidas para que los regalos estén listos y colocados en el árbol a tiempo la noche del 5 de enero.



1. Auriculares bluetooth Denver

Con un diseño moderno, los auriculares bluetooth Denver se presentan como una opción ideal para quienes buscan calidad y comodidad en sus dispositivos de audio. Perfectos para disfrutar de los villancicos navideños en cualquier lugar. Su conectividad Bluetooth asegura una fácil compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos, convirtiéndolos en uno de los regalos perfectos para esta Navidad.



2. Kensington SP10 Classic maletín

La funda de neopreno de Kensington está diseñada para proteger el portátil de hasta 15.6 pulgadas de forma segura, con una amortiguación que lo mantiene a salvo de golpes y arañazos. Además, sus prácticos bolsillos a ambos lados permiten guardar cargadores, cables y otros accesorios, ideal para quienes viajan con frecuencia. Este producto es el regalo perfecto para estas Navidades, combinando funcionalidad y protección en un solo accesorio, asegurando que los seres queridos mantengan su tecnología segura y organizada durante sus desplazamientos.



3. Epson Expression Home XP-2200

La impresora multifuncional Epson Expression Home XP-2200 es la opción perfecta para quienes buscan calidad, ahorro y comodidad. Con su conectividad wifi y wifi Direct, se podrán imprimir fácilmente desde el móvil o tablet, sin cables. Se convierte en la herramienta ideal para mantener la creatividad de los más pequeños durante las fiestas, imprimiendo dibujos navideños para colorear y mucho más. Además, gracias a sus cartuchos de tinta individuales, solo hay que reemplazar el color que se agote, lo que permitirá ahorrar dinero a largo plazo.



4. Fujifilm instax mini 12

La cámara de fotos Fujifilm instax mini 12 es el regalo perfecto para quienes disfrutan capturando momentos especiales. Con tan solo pulsar un botón, se pueden tomar fotos fácilmente y ver los resultados al instante. Gracias a su diseño compacto y ligero, esta cámara es fácil de llevar a cualquier parte, ideal para capturar cada momento especial durante las fiestas navideñas. Además, ofrece modos de fotografías en primer plano y selfies, permitiendo disparar a una distancia mínima de tan solo 30 centímetros.



5. Canon Zoemini impresora portátil

Esta impresora portátil es el complemento ideal para el smartphone o tablet. Permite imprimir fotos de alta calidad al instante. Gracias a la tecnología de impresión ZINK, se pueden obtener imágenes nítidas y vibrantes sin necesidad de tinta. El regalo perfecto para recopilar cada recuerdo festivo con familia y amigos durante estas fiestas. Cuenta con una función que ofrece la posibilidad de personalizar fotos con filtros, efectos, dibujos y textos. Así como la opción de crear collages de 4 a 9 impresiones, ofreciendo aún más alternativas creativas para los recuerdos.







Contacto

Nombre contacto: Irati Miguel

Descripción contacto: Gabinete de prensa 123tinta

Teléfono de contacto: 913 022 860