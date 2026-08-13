La alternativa ligera de Caliplac para devolver la firmeza a los tejados antiguos con paneles sándwich de ma

La alternativa ligera de Caliplac para devolver la firmeza a los tejados antiguos con paneles sándwich de madera - Caliplac

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de agosto de 2026.-

Restaurar el tejado de una edificación antigua suele suponer un desafío técnico considerable. Con el paso de las décadas, las vigas originales ceden y la mampostería pierde resistencia, por lo que colocar materiales pesados resulta inviable. En este escenario, la sustitución de la cubierta exige elementos que protejan la estructura sin comprometer los muros de carga existentes. La utilización de paneles sándwich de madera desarrollados por Caliplac se ha convertido en una alternativa eficaz para abordar este tipo de obras, ya que aporta solidez, aislamiento y máxima ligereza desde el primer momento.

Protección estructural y ligereza para cubiertas deterioradas

El gran problema de la construcción tradicional en proyectos de reforma radica en el peso de los materiales convencionales. Al retirar las tejas y el entramado antiguo, la prioridad absoluta pasa por no sobrecargar los pilares de piedra o ladrillo que sostienen el edificio. Los paneles sándwich de madera de Caliplac resuelven esta dificultad al integrar en una sola pieza el acabado interior, el aislamiento térmico y el tablero superior. Gracias a este diseño compacto, el peso final sobre los paramentos verticales disminuye de manera sustancial. Asimismo, la intervención resulta mucho más limpia y rápida, puesto que se eliminan los tiempos de secado de los forjados de hormigón y se reduce al mínimo la generación de escombros en la obra.

Eficiencia térmica y acabados de calidad sin complicar la obra

Más allá de reducir las cargas sobre la estructura, rehabilitar un tejado exige garantizar una protección adecuada frente al frío y al calor. La gama de cubiertas de la firma combina diferentes aislamientos de alta densidad con acabados interiores que van desde el friso de abeto hasta tableros OSB o de cartón yeso. De este modo, el espacio bajo cubierta queda completamente rematado por dentro sin necesidad de realizar revestimientos posteriores. La precisión en el ensamblaje de las piezas evita la formación de puentes térmicos y filtraciones de aire, lo que se traduce en un notable ahorro energético para los ocupantes de la vivienda. Al unificar aislamiento, ligereza y estética en un único paso, las tareas de montaje se agilizan enormemente, permitiendo a los profesionales completar la renovación del tejado en un tiempo récord y con un nivel de acabado impecable.

En definitiva, la rehabilitación de inmuebles centenarios ya no requiere soluciones complejas ni sobrecargas innecesarias. Apoyarse en la tecnología de los paneles sándwich de madera de Caliplac permite devolver la funcionalidad a las cubiertas más deterioradas, protegiendo el patrimonio edificado mediante una intervención rápida, duradera y respetuosa con la arquitectura original.

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