Álvaro Morata une España e Italia con su nueva marca de jamón ibérico; El Marrano

Madrid, 26 de diciembre de 2024.- El reconocido futbolista Álvaro Morata debuta en el mundo gastronómico con el lanzamiento de El Marrano, una marca que pone en valor la excelencia del jamón ibérico y los productos tradicionales de la dehesa española. Este proyecto refleja su conexión con dos culturas que han marcado su vida: España e Italia.

“Lo tenía claro: si Italia me ha dado tanto, ¿Cómo no iba yo a compartir un pedacito de mi tierra? El Marrano es mi forma de decirle al mundo que el jamón ibérico no es solo embutido: es historia, calidad y puro disfrute”, asegura Morata, quien asume con entusiasmo su nuevo rol como embajador de esta propuesta.

Tras años disfrutando de los sabores italianos, Morata decidió llevar a Italia un producto icónico de la gastronomía española: el jamón ibérico. El Marrano busca conquistar el paladar de los italianos y promover un estilo de vida basado en el disfrute de los pequeños placeres, como lo simboliza su mascota: un cerdo alegre y bon vivant.

El jamón ibérico de El Marrano es el resultado de un cuidado proceso que comienza con cerdos criados en libertad en las dehesas, alimentados con bellotas, y termina con una curación que puede durar más de tres años. El resultado es un producto de calidad excepcional, con un sabor único y una textura inigualable.

El desarrollo estratégico de la marca ha sido liderado por Little Buddha, una agencia internacional de branding con amplia experiencia en proyectos que combinan tradición y modernidad. Su enfoque ha permitido convertir El Marrano en una propuesta que conecta emocionalmente con los consumidores y resalta la excelencia de la gastronomía española.

Con este lanzamiento, Morata busca llevar el jamón ibérico a nuevas alturas. La revolución del jamón ha comenzado, y promete conquistar Italia con sabor, tradición y buen humor.

