Black Friday 2024: EDUCA EDTECH Group apuesta por la formación accesible con becas de hasta el 30%

EDUCA EDTECH Group y sus instituciones educativas online ven en el próximo Black Friday una oportunidad perfecta para continuar facilitando el acceso a formación de calidad

Granada, 26 de noviembre de 2024.- Desde el 25 hasta el 30 de noviembre, las instituciones del Grupo EDUCA EDTECH, concretamente Euroinnova International Online Education, INESEM Business School, INEAF y Red Educa, ofrecen becas de hasta el 30% en su catálogo de formación.



Se trata del momento ideal para cerrar el 2024 con nuevas metas cumplidas o empezar el 2025 con la mejor base profesional.



Formación adaptada a todas las necesidades profesionales

El grupo pone a disposición de los estudiantes un extenso catálogo de formaciones especializadas en áreas clave para el desarrollo profesional:



• Euroinnova International Online Education: Con becas de hasta el 30%, los alumnos pueden elegir entre un catálogo infinito de cursos y másteres con certificación oficial en sectores como tecnología, educación, negocios, diseño y un largo etcétera. La promoción está disponible únicamente entre el 20 y el 22 de noviembre.



• INESEM Business School: Reconocida por su excelencia en formación especializada en Business, INESEM ofrece becas de hasta el 30% en cursos y másteres 100% online, diseñados para desarrollar habilidades prácticas en gestión empresarial.



• INEAF: Los profesionales del ámbito fiscal, contable y mercantil tienen una cita obligada con las becas de hasta el 20% que ofrece INEAF. Esta formación especializada está avalada por una sólida experiencia académica y una metodología online eficiente.



• Red Educa: Enfocada en el sector educativo, Red Educa proporciona formación baremable en oposiciones y mejora las oportunidades laborales. Durante el Black Friday, los alumnos pueden beneficiarse de becas de hasta el 30% en un catálogo especialmente diseñado para quienes buscan destacar en el ámbito educativo o sumar puntos en oposiciones.





Para consultar más información, se puede acceder a las plataformas de Euroinnova, INESEM, INEAF y Red Educa.



Cyber Monday para afrontar la recta final del año

Para los que no llegaron a tiempo al Black Friday, el Cyber Monday es la última oportunidad para aprovechar estas becas especiales y dar un paso hacia el futuro. Desde el 25 al 29 de noviembre, se podrán calentar motores con becas del 25%. Además, el 30 de noviembre, habrá una "prórroga" del Black Friday, con descuentos de hasta el 30%, para que no quede ninguna excusa. Y para cerrar con broche de oro, entre el 1 y el 2 de diciembre, el Cyber Monday llega con becas del 25%.



El Black Friday y Cyber Monday de EDUCA EDTECH Group no es solo una promoción, sino una invitación a invertir en uno mismo. Con becas de hasta el 30%, esta es la oportunidad perfecta para adquirir nuevas habilidades, mejorar el currículum y estar preparado para los desafíos del mercado laboral de cara al próximo año.



Compromiso con la democratización de la educación online

EDUCA EDTECH Group, referente internacional en formación online, refuerza su misión de democratizar el acceso a la educación ofreciendo planes de financiación accesibles y adaptados a las necesidades de su alumnado. Integrando tecnologías como la Inteligencia Artificial, el grupo brinda una experiencia educativa completamente personalizada, alineada con las demandas del mercado actual.



Más de un millón de estudiantes han confiado en las plataformas tecnológicas y los contenidos educativos del grupo, que continúa expandiéndose en Europa y Latinoamérica. Un esfuerzo que ha sido reconocido por múltiples rankings y certificaciones internacionales, destacando su compromiso con la excelencia y la innovación en el ámbito educativo.





