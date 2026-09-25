Cinco razones para celebrar el Día Mundial del Poke con Salmón de Noruega

Poke con Salmón de Noruega y otros ingredientes saludables - Seafood from Norway

(Información remitida por la empresa firmante)

El popular bowl de inspiración hawaiana se consolida como una de las grandes tendencias gastronómicas, impulsado por el sabor, la versatilidad y los beneficios nutricionales del salmón, tal y como explican desde Seafood from Norway

Madrid, 25 de septiembre.- Con motivo del Día Mundial del Poke, que se celebra el próximo lunes 28 de septiembre, el Consejo de Productos del Mar de Noruega invita a descubrir por qué el salmón de Noruega se ha convertido en el ingrediente estrella de una de las propuestas gastronómicas más exitosas de los últimos años.



Nacido en Hawái como una sencilla combinación de pescado fresco cortado en dados, arroz y vegetales, el poke ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global. En España, lejos de ser una moda pasajera, se ha consolidado como una opción habitual para miles de consumidores que buscan platos saludables, completos y llenos de sabor.



Seafood from Norway apunta al menos cinco razones para entregarse el placer gastronómico y celebrar por todo lo alto el Día Mundial del Poke:



1. Porque el poke es una tendencia consolidada y no una moda pasajera

"¿Sabías que uno de cada cinco consumidores afirma consumir poke de manera habitual?" Su presencia es cada vez más visible en restaurantes especializados, cadenas de restauración, supermercados y servicios de entrega a domicilio.



2. Porque el salmón de Noruega es el pescado favorito de los consumidores

Cuando los españoles preparan o consumen poke, el salmón es la elección preferida. Según recientes estudios para Mar de Noruega, el 25% de los consumidores opta por este ingrediente para elaborar sus bowls, siendo especialmente valorado el salmón de origen noruego por su calidad, sabor, frescura y textura. "El poke con salmón de Noruega sigue el mismo camino de éxito que el sushi, el sashimi o el tataki. Ha dejado de ser una novedad exótica para convertirse en una opción cotidiana, saludable y deliciosa, adaptada al gusto mediterráneo", señala Tore Holvik, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.



3. Porque es un plato tan saludable como delicioso

Una ración de 150 gramos de salmón de Noruega cubre las necesidades semanales recomendadas de ácidos grasos Omega 3 y proporciona la cantidad diaria necesaria de vitamina D, nutrientes esenciales para el mantenimiento de la salud cardiovascular, muscular y ósea. Asimismo, es una excelente fuente de proteínas de alta calidad y aporta minerales como fósforo, potasio y selenio, además de antioxidantes como la vitamina E.



4. Porque admite infinitas combinaciones

El salmón de Noruega combina a la perfección con ingredientes frescos y nutritivos como aguacate, mango, arroz integral, quinoa, verduras crujientes, algas, semillas o cítricos. Esta capacidad para adaptarse a distintos gustos, estilos de vida y necesidades nutricionales ha impulsado su popularidad entre consumidores de todas las edades, especialmente entre quienes buscan opciones equilibradas para el día a día.



5. Porque detrás hay un producto premium disponible todo el año

Criado en las frías y cristalinas aguas de Noruega, el salmón noruego destaca por su calidad constante, frescura, trazabilidad y seguridad alimentaria. Además, está disponible durante todo el año. La combinación de naturaleza, experiencia y una producción basada en altos estándares de sostenibilidad e innovación ha convertido al salmón de Noruega en una referencia internacional para consumidores y profesionales de la gastronomía.



Emisor: Mar de Noruega

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