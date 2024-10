Consejos sobre talento neurodiverso por dos líderes del próximo Congreso Mundial de Autismo de octubre

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de octubre

El Dr. Cum Laude Abraham B Arenas y el periodista Alberto Fernández unen fuerzas para concienciar sobre el talento de las personas autistas. Se estima que más del 1% de la población mundial está en el espectro autista, es decir, cerca de 75 millones de personas. Muchos poseen habilidades como el pensamiento lógico, la atención al detalle y una excelente memoria visual, sin embargo, su inclusión en el entorno laboral es limitada y menos del 30% de los adultos autistas tienen un empleo a tiempo completo

Con motivo del Mes del Empleo de Personas con Discapacidad, el periodista Alberto Fernández Parrón y el Dr. Cum Laude Abraham B. Arenas, dos españoles del equipo de los 7 líderes globales de habla hispana que participarán en el Congreso Mundial del Autismo 2024, aportan su experiencia y conocimiento para ayudar a las empresas a aprovechar el talento neurodivergente. El congreso, que se celebra en línea del 17 al 20 de octubre, es el evento formativo de mayor relevancia en el mundo sobre autismo y cuenta con personalidades como Temple Grandin. La participación de ambos expertos es el resultado de su reconocimiento en la concienciación y formación a nivel global sobre la neurodivergencia.



Fernández, como representante de España, y Arenas, reconocido por liderar iniciativas internacionales de concienciación sobre el autismo, son referentes indiscutibles en la gestión del talento neurodivergente. A través de su innovador proyecto Abraza la Sonrisa, que empezó como un congreso digital y está evolucionando hacia un programa de televisión, ambos expertos buscan sensibilizar y educar a empresas y familias sobre la importancia de integrar y potenciar las capacidades de las personas neurodivergentes.



Por ello, atendiendo a las necesidades sociales del mes del empleo de personas con discapacidad, ofrecen Cinco Consejos para Aprovechar el Talento Neurodivergente en las Empresas.



1. Adaptar la formación a cada individuo

El Dr. Abraham B. Arenas, desde su experiencia como pedagogo Cum Laude y líder del International Neurodiversity College of London, ha desarrollado una metodología adaptada a la neurodivergencia, que permite a las personas recibir la formación que necesitan para destacar en sus talentos. Esta adaptación es clave para maximizar la eficiencia y la productividad en el ámbito laboral.



2. Crear espacios inclusivos y respetuosos

Como representante de España en el Congreso Mundial del Autismo, Alberto Fernández refuerza la importancia de construir ambientes de trabajo que no solo integren a las personas neurodivergentes, sino que las respeten y valoren por sus diferencias. "La gestión consciente de las relaciones es esencial para que cada empleado se sienta valorado", subraya Fernández, quien también ha trabajado formando empresas para mejorar sus comunicaciones internas y externas.



3. Fomentar la creatividad y el pensamiento diverso

En su programa Abraza la Sonrisa, Fernández y Arenas muestran cómo, al crear espacios donde las personas neurodivergentes puedan expresar su creatividad, las empresas se benefician de soluciones innovadoras. Esta diversidad de pensamiento se convierte en una ventaja competitiva que muchas organizaciones aún no han explorado por completo.



4. Redefinir los procesos de selección

Las personas neurodivergentes a menudo se encuentran con barreras en los procesos tradicionales de selección. "Es crucial que las empresas ajusten sus métodos para identificar y captar talento neurodivergente", comenta Arenas. Esto implica reevaluar las pruebas y criterios que, muchas veces, no reflejan el verdadero potencial de estos candidatos.



5. Invertir en acompañamiento continuo

Un enfoque basado en el acompañamiento y la formación constante es fundamental para asegurar el éxito de las personas neurodivergentes dentro de las empresas. Ambos expertos coinciden en que, con el apoyo adecuado, estas personas no solo aportan valor, sino que transforman la dinámica laboral.



'Abraza la Sonrisa': La Neurodivergencia como Fuente de Talento y Creatividad

'Abraza la Sonrisa', el proyecto conjunto de Fernández y Arenas, ha crecido desde un congreso digital a próximamente un programa de televisión donde la neurodivergencia es celebrada y comprendida. Este programa, que será presentado próximamente en octubre, es educativo y entretenido, combinando la formación con el buen humor, y tiene como objetivo concienciar a empresas, familias y la sociedad en general sobre las ventajas de apostar por el talento neurodivergente.



"Nuestro enfoque no es solo cumplir con las cuotas de inclusión. Queremos mostrar cómo el talento neurodivergente puede transformar las empresas y hacerlas más eficientes y creativas", concluye Fernández, quien sigue abogando por una gestión consciente de las relaciones y la comunicación en todos los entornos.





