Fujitsu España se consolida como 'Exceptional Performer' y destaca en satisfacción del Sector Público

Fujitsu España se consolida un año más entre los proveedores - Fujitsu

(Información remitida por la empresa firmante)

Fujitsu España ha sido reconocida nuevamente como 'Exceptional Performer' en el IT Sourcing Study Spain 2026 de Whitelane Research, con una satisfacción general del 83%

Madrid, 25 de septiembre.- Fujitsu España se consolida un año más entre los proveedores tecnológicos mejor valorados del país. La compañía ha sido reconocida nuevamente como 'Exceptional Performer' en satisfacción general en el 2026 IT Sourcing Study Spain, elaborado por Whitelane Research, uno de los principales estudios independientes sobre el mercado de servicios tecnológicos y sourcing de TI.



La edición de 2026 recoge la opinión de más de 330 responsables de las organizaciones con mayor gasto tecnológico en España, que han evaluado más de 1.000 relaciones de sourcing de TI y a 34 proveedores de servicios tecnológicos. El estudio se basa exclusivamente en las valoraciones de los participantes.



Fujitsu España obtiene una satisfacción general del 83%, cuatro puntos por encima de la media del mercado, situada en el 79%, y vuelve a formar parte del grupo de proveedores clasificados por Whitelane como 'Exceptional Performers'. Esta categoría identifica a aquellos proveedores cuyos niveles de satisfacción destacan frente al conjunto del mercado.



El 100% de los clientes de Fujitsu España muestra algún grado de satisfacción

Uno de los principales resultados de esta edición está en la distribución de las valoraciones recibidas por Fujitsu España. Todos los clientes que han evaluado a la compañía se encuentran en alguna de las tres categorías positivas establecidas por Whitelane: "algo satisfecho", "satisfecho" o "muy satisfecho".



En concreto, un 24% se declara muy satisfecho con Fujitsu España, un 68% satisfecho y un 8% algo satisfecho. Por tanto, ninguno de los clientes consultados sitúa su relación con Fujitsu España en las categorías de "algo insatisfecho", "insatisfecho" o "muy insatisfecho".



Para Ángeles Delgado, CEO de Fujitsu Iberia, "volver a ser reconocidos como Exceptional Performer es especialmente relevante porque este resultado nace directamente de la valoración de nuestros clientes. Que el 100% de quienes trabajan con Fujitsu España manifieste algún grado de satisfacción refleja la confianza construida en nuestras relaciones y nos impulsa a seguir acompañándolos con innovación, conocimiento y una clara orientación a sus necesidades".



Fujitsu España destaca también en Sector Público

El Sector Público constituye otro de los ámbitos destacados para Fujitsu España en la edición de 2026. Whitelane sitúa a la compañía simultáneamente en los cuadrantes 'Market Leaders' y 'Customer Favourites' de su análisis del Sector Público, al combinar presencia en el mercado con una valoración de sus clientes superior a la media.



En concreto, la media analizada por Whitelane en Sector Público se sitúa en un 82,2% de satisfacción y 11 contratos, y Fujitsu España aparece por encima de ambos indicadores.



La confianza, clave en un mercado tecnológico en transformación

Los resultados de Fujitsu España se producen en un contexto en el que las organizaciones españolas buscan cada vez más en sus proveedores tecnológicos capacidades que les permitan afrontar la rápida transformación del mercado.



Según el estudio, entre las organizaciones que prevén incrementar el uso de proveedores externos de TI, el 62% señala el acceso a tecnologías emergentes como uno de los principales motivos, mientras que un 59% busca acceder a recursos y talento y un 57% aumentar su capacidad para escalar.



Además, la inteligencia artificial se sitúa como la capacidad más demandada a los partners de outsourcing, mencionada por el 73% de las organizaciones, por delante del conocimiento de procesos de TI (48%) y la ciberseguridad (43%).



En este escenario, los resultados del IT Sourcing Study Spain 2026 respaldan la capacidad de Fujitsu España para construir relaciones de confianza a largo plazo y acompañar a organizaciones públicas y privadas en sus procesos de transformación tecnológica.



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