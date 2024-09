Galán Asociados celebra su 40 aniversario con un evento y conferencia del Profesor Rodríguez Braun

(Información remitida por la empresa firmante)

Con sedes en Alicante, Albacete, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife, disponen de más de 85 empleados. Su facturación anual consolidada que alcanza los cinco millones de euros. Aportando soluciones de materia de fiscalidad avanzada, jurídica mercantil, procesal y laboral a nivel nacional y acompañando a sus clientes en procesos de consultoría, M&A, planificación estratégica y reorganización empresarial

Alicante, 10 de septiembre de 2024.- Galán Asociados celebra su 40 aniversario este próximo jueves 19 de septiembre, con el fin de reunir, agradecer y compartir momentos con sus clientes y con parte del tejido social, económico y empresarial que han depositado su confianza en su equipo multidisciplinar de profesionales de alta cualificación.



Una empresa familiar que ha crecido de tal manera que, en la actualidad, dispone de sedes en Alicante, Albacete, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife sus logros profesionales les han valido el reconocimiento como "Great place to Work", así como apariciones de sus miembros en prestigiosas publicaciones como "Best Lawyers" o "Iberian Lawyer Forty under 40 Awards".



La celebración acogerá una conferencia sobre economía y liberalismo del Profesor Carlos Rodríguez Braun y un cóctel posterior. Asimismo, también servirá para presentar a los presentes la renovada imagen corporativa de la firma de abogados, consultores y asesores.



Galán Asociados planificó, evolucionó y profesionalizó el relevo de la empresa familiar mediante un Comité de Dirección con los socios y responsables de cada área, y el propósito de garantizar la sucesión generacional, asegurando el éxito de sus clientes.



Para José Antonio Galán, socio director de Galán Asociados "es un orgullo poder decir que Galán Asociados cumple 40 años. Han sido años de trabajo y esfuerzo con el firme objetivo de poder ayudar a las empresas. Sin duda, eso no hubiera sido posible sin el equipo de profesionales con el que contamos, que ha significado la clave para alcanzar el éxito, tanto de Galán Asociados, como el de los clientes".



La misión de Galán Asociados es ofrecer soluciones en materia fiscal, jurídica, laboral y contable al tejido empresarial a nivel nacional, con amplia especialización en la gestión de la empresa familiar acompañando a sus clientes en procesos de consultoría de planificación estratégica y reorganización empresarial, profesionalización de los órganos de gobierno y formando parte en los Consejos de Dirección de grandes empresas del sector horeca, agroalimentario, tecnológico, sanitario e industrial, entre otros.



