El Grupo Allianz Seguros multiplica por más del doble su resultado operativo en 2023

El resultado operativo de las compañías del Grupo Allianz Seguros en España se sitúa en 234 millones de euros, un 130% más. El volumen de negocio sube un +8,8% hasta los 3.230 millones de euros. La nueva estrategia centrada en el servicio comienza a dar sus frutos y la compañía es líder en fidelidad en No Vida y Vida

Madrid, 30 de abril de 2024.-

Veit Stutz, Consejero Delegado (CEO) de Allianz Seguros (España), comenta:



"Hace menos de dos años que hemos iniciado nuestro proyecto de transformación, y los resultados son claramente positivos.



Las cifras nos muestran que los esfuerzos de nuestro equipo y nuestros socios para hacer de Allianz la compañía de referencia están valiendo la pena. Hemos logrado multiplicar por más del doble nuestro resultado operativo en 2023, en un entorno de mercado retador. Y los resultados cualitativos también nos han acompañado. Somos una de las 10 mejores compañías para trabajar en España (según Top Employers), nuestras encuestas de clima interno han mejorado sus resultados significativamente y somos líderes en lealtad (loyalty leaders) en No Vida y Vida, entre los clientes, de acuerdo con nuestro NPS digital.



Todo ello lo hemos conseguido manteniendo nuestro liderazgo en eficiencia, mejorando nuestro ratio combinado y, a la vez, invirtiendo inteligentemente: en desarrollar a nuestros equipos, en tecnología y gestión del dato, en reaperturas de sucursales, en acondicionar nuestras oficinas para mejorar el bienestar, en desarrollar nuevos nichos de mercado como los expatriados, o en potenciar nuestros sistemas de peritación digital para evitar la emisión de más de una tonelada de CO₂ a la atmósfera, por poner algunos ejemplos.



Son pasos relevantes para lograr nuestra ambición: convertirnos en la compañía de referencia para clientes, mediadores y empleados; con una clara apuesta por la calidad del servicio. Gracias a todo el equipo Allianz por impulsar este camino de transformación".



El Grupo Allianz Seguros (Allianz Seguros, Allianz Soluciones de Inversión, BBVA Allianz Seguros) tuvo un 2023 en el que se vieron los primeros resultados de su proceso de transformación. Los ingresos aumentaron un +8,6% hasta los 3.230 millones de euros y el resultado operativo se situó en los 234 millones, un +130% más que el año anterior.



*Cifras en millones de euros, en contabilidad IFRS. Comprenden Allianz Seguros, BBVA Allianz y Allianz Soluciones de Inversión.



** Volumen de negocio comprende las primas brutas emitidas y los ingresos por comisiones y tasas.



El segmento de No Vida impulsó el crecimiento de la compañía, con ingresos que crecieron un +7,7% respecto al año anterior. Este crecimiento vino dado principalmente por las líneas de Empresas (+8,2%) y Automóviles (+8,5%). El sólido crecimiento de Automóviles se está acelerando en los primeros meses de 2024.



En un entorno de alta inflación, estos resultados en No Vida se han logrado gracias al trabajo del equipo comercial, así como con la implementación de iniciativas de excelencia técnica en suscripción y tramitación de siniestros. Así, el ratio combinado se ha reducido más de cuatro puntos, situándose en el 95,3% en 2023, frente al 99,8% del ejercicio anterior.



En cuanto a Vida, la evolución en ingresos es del +15,5%. Allianz ha desarrollado una sólida estrategia en esta línea de negocio para capitalizar el crecimiento de mercado que no se logró aprovechar del todo en 2023. Esta estrategia "all-weather" supone una propuesta de valor completa para el cliente, y ya empezó a dar sólidos resultados a finales del año pasado.



En este 2024 no solo ha lanzado un nuevo producto de Salud, sino que la compañía cuenta con nuevos productos de inversión en el mercado. El más reciente, el nuevo fondo Allianz Target 3% 2025 EUR CLASS. Además, dispone de más de 1.000 agentes financieros con certificación MiFID, lo que la sitúa como una de las compañías aseguradoras con una mayor red de distribución de productos de inversión.



Con todo, el resultado operativo de Allianz Seguros, BBVA Allianz y Allianz Soluciones de Inversión se multiplicó por más del doble respecto a 2022, alcanzando los 234 millones de euros. El beneficio neto, después de impuestos y minoritarios, subió hasta los 137 millones de euros.



Un siniestro cada 23 segundos

La compañía cuenta con 2.000 empleados y en 2023 gestionó cerca de 1,4 millones siniestros o, lo que es lo mismo, un siniestro cada 23 segundos. En su afán por buscar la excelencia, ha seguido trabajando en dar el mejor servicio a los clientes en el momento de la verdad, lo que reportado una valoración media del 4, 30 Abr. (sobre 5) - .



Además, la compañía sigue consolidando la peritación digital como parte de la gestión de los siniestros. Este sistema tiene una doble ventaja: por un lado, se ahorra tiempo al cliente -las peritaciones se hacen de forma remota- y, a la vez, supone un beneficio para el medioambiente. Solo en 2023, permitió ahorrar la emisión de más de una tonelada de CO₂ a la atmósfera, reforzando el compromiso de la compañía con las soluciones sostenibles. En total, se hicieron más de 200.000 peritaciones digitales.



Allianz también lanzó un sistema de geolocalización que le permite contactar proactivamente con los clientes potencialmente expuestos a catástrofes, como grandes incendios. Esta iniciativa es un ejemplo del papel preventivo, cada vez más relevante del seguro.



En general, se ha hecho una clara apuesta por mejorar la atención al cliente, reforzando tanto equipos como tecnología. En 2023 se gestionaron 4,4 millones de llamadas en el ecosistema de Allianz Seguros, con un 95% de nivel de atención global, y con más del 75% de llamadas atendidas en menos de 20 segundos. Además, el 70% de las llamadas recibidas ya se transfirieron utilizando un voicebot. Eso supone una reducción de los tiempos de llamada para los clientes y, por tanto, una experiencia más optimizada.



Resultados del Grupo Allianz a nivel global

Los resultados positivos en España se enmarcan en los sólidos resultados de Allianz a nivel global. En 2023, los ingresos aumentaron un +5,5% hasta los 161.700 millones de euros. Además, la primera marca aseguradora a nivel mundial alcanzó un resultado operativo récord, con 14.700 millones de euros (+6,7%).



*Todos los datos están expresados de acuerdo a la contabilidad internacional IFRS 9/17.







