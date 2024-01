Grupo Villarroel (VG) e Iberica Capital Partners (ICP) anuncian su Joint Venture

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Villarroel (VG) e Ibérica Capital Partners (ICP) se unen para lanzar Roel Homes (RH) vehículo nacido para desarrollar residencias sostenibles a través de la innovación disruptiva bajo principios ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza)

Madrid, 5 de enero de 2024.- El Grupo Villarroel (VG) e Ibérica Capital Partners (ICP), un equipo senior con más de 100 años de experiencia combinada en el ámbito de la inversión inmobiliaria, el desarrollo y la financiación, se han embarcado en un emocionante viaje de colaboración a través de un acuerdo de Joint Venture (JV). Esta poderosa alianza tiene como objetivo lanzar Roel Homes (RH), una plataforma tecnológica inmobiliaria dedicada al desarrollo de 1.000.000 de metros cuadrados edificables de residencias sostenibles y eficientes, defendiendo los principios de Medio Ambiente, Sociales y Gobernanza (ESG) a nivel inmobiliario institucional.



La génesis de esta iniciativa surge de la visión colectiva de VG e ICP, que reconocen el papel fundamental que desempeñan los espacios vitales sostenibles y la innovación a la hora de abordar los retos globales contemporáneos. Roel Homes, como plataforma institucional, servirá de faro de integración de las nuevas tecnologías en el sector inmobiliario, centrándose en acelerar la disrupción en el ecosistema de la construcción, al tiempo que se adhiere rigurosamente a los objetivos ESG.



Prevista para entrar plenamente en funcionamiento en la segunda mitad de 2024, RH representa un hito en el desarrollo inmobiliario responsable. Esta ambiciosa empresa está bajo la dirección de experimentados directivos claves tanto de VG como de ICP. Matías Villarroel, director de VG, encabeza la dirección de RH desde VG, mientras que ICP cuenta con el respetado liderazgo de Yves Horoit y Pablo Anderson, figuras clave que impulsan la misión de RH.



Roel Homes (RH) imagina un futuro en el que la sostenibilidad no sea una mera aspiración, sino una piedra angular fundamental del desarrollo residencial. Desde el principio, RH se fija el audaz objetivo no solo de construir residencias, sino de fomentar comunidades que lideren estrategias de sostenibilidad, eficiencia y armonía con su entorno. Mediante un enfoque global que integra tecnología avanzada, arquitectura ecológica y compromiso con la comunidad. RH aspira a redefinir el paradigma de la vida moderna.



En la búsqueda del desarrollo sostenible, RH se compromete a integrar los principios ESG en todas las facetas de sus operaciones. El énfasis en la gestión medioambiental incluye estrategias de eficiencia energética, recursos renovables, reducción de residuos y espacios verdes para crear un entorno vital único. El aspecto social se centra en fomentar comunidades inclusivas, promover el bienestar y garantizar que el desarrollo tenga un impacto positivo en la población local. Además, las prácticas de gobernanza están diseñadas para garantizar la transparencia, la responsabilidad y la toma de decisiones éticas en todas las operaciones de RH.



Esta empresa disruptiva, marca un momento crucial en el panorama inmobiliario, subrayando la importancia de tener un enfoque global para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. El compromiso de VG e ICP de forjar esta alianza no sólo ejemplifica su dedicación a la inversión responsable, sino que también significa un cambio más amplio de la industria hacia prácticas empresariales sostenibles y éticas. "Estamos muy ilusionados con esta Joint-Venture (JV), porque nuestros equipos son muy complementarios y están totalmente alineados con una clara visión de convertirnos en una fuerza disruptiva en un sector que requiere una transformación drástica", afirma Matias Villarroel, Socio Director del Grupo Villarroel.



Mientras la comunidad mundial se enfrenta a retos como el cambio climático y la inclusión social, iniciativas como Roel Homes surgen como faros de esperanza, demostrando la viabilidad y conveniencia de soluciones inmobiliarias respetuosas con el medio ambiente. La amalgama de experiencia, recursos y visión aportada por VG e ICP en Roel Homes, promete establecer nuevos puntos de referencia para el desarrollo sostenible en el sector inmobiliario. "Nuestras perspectivas de desarrollo futuro, nunca han sido mejores y más seguras gracias a la empresa conjunta con Villarroel", confirma Pablo A. Anderson, consejero delegado de Ibérica Capital Partners, y añade: "2024 no podría haber comenzado bajo mejores pronósticos".



