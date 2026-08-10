ICEPRO Ingenieros impulsa más de 150 licitaciones públicas de obra civil en Zaragoza

Operarios ejecutan trabajos de pavimentación en una carretera - ICEPRO Ingenieros

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora de ingeniería optimiza la solvencia técnica de las empresas constructoras para maximizar su puntuación en las mesas de contratación de Aragón

Zaragoza, 10 de agosto de 2026.- La consultora ICEPRO Ingenieros refuerza su estructura operativa en Zaragoza tras haber participado en la preparación técnica de más de 150 concursos del sector público en la comunidad aragonesa durante el último ejercicio. La firma de ingeniería centra su actividad en el desarrollo de Memorias técnicas de Obra Civil y Memorias técnicas de Edificación, logrando que más del 90 % de sus empresas clientes obtengan la máxima calificación en los criterios cualitativos sujetos a juicio de valor.



Ante la complejidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) emitidos por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza bajo la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la compañía ha incrementado en un 40 % su capacidad para la elaboración de Memorias técnicas de Conservación y Mantenimiento. Esta división especializada da respuesta a la creciente demanda de licitaciones públicas destinadas a garantizar el ciclo de vida, la seguridad y la viabilidad técnica de las infraestructuras urbanas e interurbanas de la región.



La propuesta metodológica de la consultora combina la planificación detallada de los procesos constructivos, la implantación de obra y el cumplimiento de normativas ambientales con un análisis riguroso de las prescripciones del pliego. Esta estructura preventiva minimiza el riesgo de exclusión o penalización en la mesa de contratación, asegurando que las ofertas respondan de forma exacta a los requerimientos del órgano licitador.



"Nuestro trabajo en Zaragoza y en toda la comunidad aragonesa consiste en transformar la exigencia normativa en una ventaja competitiva cuantificable para la empresa constructora. Un estudio de ingeniería riguroso elimina la incertidumbre y defiende la solvencia técnica de la propuesta antes de la apertura de sobres", señalan desde la Dirección Técnica de ICEPRO Ingenieros.



La consolidación de la firma en el mercado local se apoya en la optimización de sus canales digitales. A través de su plataforma online, las empresas del sector de la construcción pueden solicitar estudios previos de viabilidad de pliegos y auditorías de solvencia de forma directa y personalizada.

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