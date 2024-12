Ignacio de Medina; 'Las empresas españolas tienen que aprovechar una oportunidad histórica en Middle East'

(Información remitida por la empresa firmante)

Mientras la economía de Oriente Medio vive un auge sin precedentes, la presencia de empresas españolas en sectores clave sigue siendo reducida. Ignacio de Medina, experto en relaciones internacionales, advierte de los riesgos de ignorar una de las regiones con mayor proyección del mundo.

Madrid, 12 de diciembre de 2024.- El Golfo Pérsico está transformándose rápidamente en un polo de innovación, turismo y cultura. Proyectos como NEOM en Arabia Saudita, un desarrollo futurista sin precedentes, y el auge del entretenimiento con eventos como Riyadh Season están marcando el ritmo de una diversificación económica masiva. Sin embargo, España, a pesar de su reconocido liderazgo en sectores estratégicos como el turismo, la cultura y los medios, sigue siendo una presencia anecdótica en este ecosistema.

"Las empresas españolas tienen que aprovechar una oportunidad histórica en Middle East. Mientras países como Francia, Alemania o Estados Unidos fortalecen su presencia, España no está aprovechando su enorme potencial en turismo, entretenimiento o tecnología", afirma Ignacio de Medina, consultor y experto en mercados del Golfo.

De Medina, con más de una década de experiencia asesorando a empresas y Gobiernos en sus relaciones internacionales, es una voz autorizada en la región. Ha trabajado estrechamente con gobiernos, grandes corporaciones y startups interesadas en entrar en el mercado árabe. Y está siendo testigo de primera mano de las oportunidades que la región ofrece a empresas internacionales y de cómo las barreras culturales y la falta de adaptación estratégica han dejado fuera a muchas compañías españolas.

"En Saudi hay una enorme demanda de talento y productos extranjeros. Lo que buscan son socios a largo plazo que aporten conocimiento, innovación y experiencia. España tiene todo eso, pero a menudo se queda en la retaguardia, observando cómo otros países toman la iniciativa, a veces por un exceso de humildad", señala.

El turismo es un claro ejemplo. Arabia Saudita se ha fijado el ambicioso objetivo de recibir 100 millones de turistas al año para 2030, desarrollando nuevos destinos como AlUla y proyectos como The Red Sea, que buscan ser referentes mundiales en turismo sostenible. Sin embargo, mientras cadenas hoteleras de Estados Unidos y Asia ya han firmado contratos estratégicos, las empresas españolas, reconocidas globalmente por su experiencia en hospitalidad y gestión turística, aún no han consolidado su posición en el mercado.

El sector del entretenimiento es otra oportunidad en pleno crecimiento. En apenas unos años, Arabia Saudita ha pasado de no tener cines abiertos a convertirse en un centro de producción audiovisual y de eventos internacionales. Con festivales de cine como el Red Sea y la entrada de grandes plataformas de streaming, la demanda de contenido de calidad está en pleno auge. De Medina recalca: "La industria española de entretenimiento y medios tiene reconocimiento internacional. Conozco personalmente árabes que aprenden español solo con las series españolas. Productoras y creadores españoles podrían estar liderando proyectos en la región, pero faltan alianzas estratégicas y una visión a largo plazo".

Para De Medina, la clave del éxito en países como Arabia Saudita radica en entender las dinámicas culturales y comerciales de la región. "El negocio aquí se basa en la confianza y las relaciones. No basta con tener un buen producto; necesitas estar presente, construir conexiones personales y demostrar compromiso a largo plazo. Debemos quitarnos todos los prejuicios sobre un país (Arabia Saudita) en auge, con visión y valores que nada tiene que ver con lo que era hace cinco o diez años".

El consultor también subraya que el momento para actuar es ahora. Con una economía en plena diversificación, los países del Golfo están invirtiendo masivamente en sectores donde España tiene experiencia, desde infraestructura hasta sostenibilidad, pero esta ventana de oportunidad no será eterna. "La región busca socios que no solo aporten valor, sino que también estén dispuestos a colaborar en su crecimiento, una visión estratégica. España tiene el talento y la capacidad para liderar en sectores clave. Pero si no se actúa pronto, el mercado será ocupado por otros, como veo cada día en múltiples negociaciones y acuerdos que se cierran".

