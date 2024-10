Insight alcanza la categoría Premier Tier Services en la Red de Partners de AWS

(Información remitida por la empresa firmante)

Insight Enterprises ha anunciado hoy su nuevo reconocimiento como Partner Premier Tier Services de Amazon Web Services (AWS). Dentro de la Red de Partners de AWS, los Partners de Servicios de Nivel Premier de AWS son organizaciones reconocidas por su probada cualificación técnica y experiencia demostrada con los clientes

Madrid, 3 de octubre de 2024.- Alcanzar la categoría de Socio de Servicios de Nivel Premier de AWS convierte a Insight en un Partner de AWS que ayuda a los clientes a diseñar, crear, migrar y administrar sus cargas de trabajo en AWS.



Los partners de servicios de este nivel, son los más experimentados y reconocidos como líderes en sus respectivos mercados geográficos, verticales u horizontales. Del mismo modo, poseen amplios conocimientos técnicos con múltiples validaciones dentro del programa de partners y un éxito demostrado trabajando con numerosos clientes a gran escala.



Para obtener el estatus AWS Premier Tier Services, Insight cumplió con diversos requisitos técnicos propios de AWS, entre los que se incluyen certificaciones, capacidades e implementaciones de AWS, así como acreditaciones de formación profesional técnica y empresarial de AWS. Obtener la categoría AWS Premier se requiere al menos tres competencias en soluciones, e Insight ha conseguido reunir cuatro de ellas: AWS Security, AWS DevOps, AWS Microsoft Workloads y AWS Migration.



"Sabemos que nuestros clientes cuentan con nosotros para ofrecerles la mejor estrategia y tecnología en la nube para su negocio", señala Joyce Mullen, Presidenta y CEO de Insight. "Esta denominación de AWS Premier Tier Services Partner mejora nuestra capacidad para presentar AWS a nuestra red global de clientes y colaborar con AWS para apoyar el impulso del crecimiento".



Los Socios de Servicios de Primer Nivel de AWS deben ofrecer resultados excepcionales a sus clientes, quienes avalan su experiencia en la entrega de soluciones complejas en la nube para el mundo real Uno de estos clientes, Fourth Wall, un estudio creativo que ofrece soluciones tecnológicas de interacción con el cliente, trabajó con Insight para transformar su entorno de AWS. Esto implicó agilizar la incorporación de clientes, garantizar la estandarización, reforzar la seguridad y crear una plataforma que mejorara la escalabilidad empresarial.



"La comprensión innata de Insight de los productos de AWS y la forma en que podrían ofrecer mejoras a nuestro equipo de desarrollo y a nuestros clientes ha transformado nuestro negocio", afirma Lee Evans, CTO de Fourth Wall. "Colaborar con Insight nos ha permitido ofrecer soluciones más rápido y de forma estandarizada".



En palabras de Adrian Gregory, Presidente de Insight EMEA: "Varias de las historias de nuestros clientes que apoyan este reconocimiento proceden de empresas europeas, lo que demuestra nuestra fortaleza en AWS dentro de esta región, además de la sólida presencia de Insight en Norteamérica y Asia-Pacífico".



El estatus de AWS Premier Tier Services Partner se suma a la creciente experiencia multicloud de Insight. Insight también ostenta el estatus de partner de primer nivel como proveedor de servicios gestionados experto en Microsoft Azure, con el que ganó el premio mundial 2023 Microsoft Solutions Assessment Partner of the Year, y, gracias a la adquisición de SADA el año pasado, como Google Cloud Global Sales Partner of the Year en siete ocasiones.



"Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones global de Fortune 500 que ayuda a acelerar la transformación liberando el poder de las personas y la tecnología. Diseñamos, creamos y gestionamos soluciones para entornos de TI complejos. Nuestros servicios de transformación digital incluyen una amplia experiencia en la nube, los datos, la IA, la ciberseguridad y el Intelligent Edge, potenciada por relaciones consolidadas con más de 6.000 partners tecnológicos. Al ofrecer de forma rápida y eficaz las soluciones más adecuadas, ayudamos a nuestros clientes a simplificar los procesos empresariales modernos para mejorar la experiencia del cliente y del trabajo, la inteligencia empresarial, la eficiencia y el crecimiento. Además, estamos calificados como Great Place to Work, Forbes World's Best Employer y Fortune World's Best Workplace. Descubra más en es.insight.com. NSIT-M".







