Lexa Go lanzará su nuevo modelo de IA Laboral Generativa el 17 de septiembre

La rama tecnológica de la firma Grupo Lexa anuncia su fecha de lanzamiento tras cerrar con éxito su fase Beta, en la que colaboraron más de 900 usuarios del sector laboralista

Madrid, 3 de septiembre de 2024.- Lexa Go, la start-up española especializada en soluciones tecnológicas para el asesoramiento laboral, ha anunciado el lanzamiento oficial de su nuevo modelo de IA Laboral Generativa para el próximo 17 de septiembre. Después de más de tres años resolviendo consultas laborales con su primera plataforma de inteligencia artificial, desarrollada en colaboración con el Instituto Tecnológico de Informática (Valencia), y tras someter a prueba su nuevo desarrollo durante una fase Beta de cuatro meses, la compañía ha decidido marcar un hito significativo en el sector jurídico-laboral con el lanzamiento de su modelo híbrido IA-Abogado laboralista totalmente renovado. Dirigido a graduados sociales, asesores laborales, abogados y departamentos de Recursos Humanos, esta versión de Lexa Go promete revolucionar la manera en que estos profesionales gestionan la búsqueda de información y la resolución de consultas laborales en su día a día.



Una fase Beta exitosa

El nuevo Lexa Go llega tras una intensa fase de testing en la que más de 900 usuarios han tenido la oportunidad de acceder al entorno Beta de la plataforma desde mayo hasta agosto de 2024. Durante este período, se resolvieron más de 4.000 consultas laborales con la nueva IA Laboral Generativa, lo que ha demostrado la eficacia y fiabilidad de esta tecnología.



Este logro subraya la fortaleza del modelo híbrido de Lexa Go, donde la gran mayoría de las consultas se resuelven directamente mediante la IA Laboral. El resto de casos, los cuales suelen requerir de un análisis más profundo o un enfoque específico, es gestionado por un equipo de abogados laboralistas. Esta combinación asegura que los usuarios obtengan tanto la rapidez en las respuestas como la confianza de un respaldo jurídico especializado, haciendo de Lexa Go una herramienta única en el mercado del asesoramiento laboral.



Una tecnología que no permite alucinaciones

Uno de los cambios más importantes que incorporará Lexa Go tras su lanzamiento es la renovación total de la base de datos sobre la que se apoya su inteligencia artificial, diseñada específicamente para garantizar la máxima precisión en sus respuestas. Esto se logra mediante una estructura modular compuesta por unidades estancas de información, lo que prácticamente elimina el riesgo de "alucinaciones", es decir, respuestas incorrectas o fuera de contexto. Esta arquitectura asegura que la IA acceda únicamente a los datos relevantes para cada consulta específica, minimizando el margen de error y alineando cada respuesta con la normativa y el contexto jurídico correspondiente. Además, este sistema se enriquece continuamente con nuevas consultas de usuarios, garantizando que cada respuesta sea cada vez más precisa y relevante.



Nuevos servicios

El lanzamiento de la nueva versión de Lexa Go no solo trae mejoras en la tecnología de su IA Laboral, sino que también amplía la gama de servicios disponibles para los usuarios. Entre las novedades, destaca un banco de consultas resueltas más extenso, con cientos de nuevas dudas resueltas añadidas durante la fase Beta. Además, se ha optimizado el sistema de comunicación entre los usuarios y el equipo jurídico de Lexa Go, centralizando toda la conversación en la plataforma, lo que permite una gestión más eficiente de los casos que requieren intervención humana.



Prerregistro abierto

Con vistas al lanzamiento oficial el 17 de septiembre, Lexa Go ha abierto un periodo de prerregistro que finalizará el día 13 de septiembre. Aquellos que se inscriban antes del lanzamiento podrán acceder a una serie de ventajas exclusivas, incluyendo descuentos en las tarifas y acceso anticipado a los nuevos servicios. Este prerregistro es una oportunidad única para que los profesionales del sector laboralista se aseguren de estar entre los primeros en beneficiarse de las innovaciones que ofrece Lexa Go.



Consultar más información sobre el prerregistro de Lexa Go



Sobre Grupo Lexa y Lexa Go

La inteligencia artificial es una realidad que está transformando el asesoramiento laboral hoy y seguirá haciéndolo en el futuro. Mientras el mundo laboral continúa evolucionando, las empresas que se anticipan y adoptan estas tecnologías innovadoras no solo serán capaces de mejorar su competitividad, sino que también se posicionarán como líderes en la creación de un entorno laboral más justo, transparente y eficiente. Con esta visión nace Lexa Go, desarrollada por el despacho de abogados Grupo Lexa, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Informática de Valencia y un conjunto de expertos en inteligencia artificial. Combinando tecnología puntera con el saber hacer de un despacho y una asesoría con más de 20 años de experiencia, Lexa Go es la unión de dos mundos que tiene como meta ayudar a los profesionales del sector laboralista a integrar la inteligencia artificial en su día a día y potenciar y mejorar su trabajo diario.







