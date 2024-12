Loar anuncia el lanzamiento de una oferta pública

(Información remitida por la empresa firmante)

El fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales ha anunciado el ‘roadshow’ para la oferta pública de 4.750.000 acciones ordinarias. Jeffries y Morgan Stanley actúan como ‘book runners’ principales

White Plains, 9 de diciembre de 2024.- Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (Loar) ha anunciado hoy que ha puesto en marcha el roadshow para la oferta pública de 4.750.000 acciones ordinarias, incluidas 1.583.333 acciones ofrecidas por determinados accionistas y 3.166.667 acciones ofrecidas por Loar. Además, dichos accionistas vendedores esperan conceder a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 712.500 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.



Loar tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para el reembolso de los préstamos pendientes en virtud de su contrato de crédito y, en la medida de los ingresos restantes, para fines corporativos generales, incluido el capital de trabajo. Loar no recibirá ningún producto de la venta de acciones ordinarias ofrecidas por los accionistas vendedores, incluidas las acciones ordinarias vendidas en virtud de cualquier ejercicio por parte de los suscriptores de su opción de compra de acciones adicionales.



Jefferies y Morgan Stanley actúan como book runners principales de la oferta propuesta y Moelis actúa como book runner conjunto. Citigroup y RBC Capital Markets actúan también como book runners. Blackstone actúa como cogestor.



La oferta propuesta se realizará únicamente mediante un prospecto presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Pueden obtenerse copias del folleto preliminar relativo a la oferta propuesta poniéndose en contacto con Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a prospectus_department@jefferies.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; y Moelis & Company LLC, Attention: Melissa Mariaschin, Managing Director and Head of Distribution, Capital Markets, 399 Park Avenue, 5th Floor, New York, NY 10022.



Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro relativa a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor.



Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado, y no puede garantizarse si la oferta se completará o cuándo, ni el volumen o las condiciones reales de la oferta.



Acerca de Loar



Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones a través de los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y Tier Ones en todo el mundo.



Declaraciones prospectivas



Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones relativas a la oferta pública. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que se basan en las expectativas y proyecciones actuales de Loar con respecto a su negocio, operaciones y otros factores relacionados. Palabras como puede, será, podría, sería, debería, anticipar, predecir, potencial, continuar, espera, pretende, planea, proyecta, cree, estima y expresiones similares se utilizan para identificar estas declaraciones prospectivas. Dichas afirmaciones incluyen, entre otras, las relativas a la oferta pública propuesta, incluidos el volumen y el calendario de dicha oferta, y el uso previsto de los ingresos de la oferta.



Estas declaraciones son solo predicciones y, como tales, no son garantías de resultados futuros e implican riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, incertidumbres relacionadas con las condiciones del mercado, la volatilidad en el precio de las acciones ordinarias de Loar, y otros factores relacionados con el negocio de Loar descritos en el folleto incluido en la Declaración de Registro de Loar en el Formulario S-1, que puede ser modificado de vez en cuando, y el último Informe Trimestral de Loar en el Formulario 10-Q, incluyendo bajo el título Factores de Riesgo, y los archivos posteriores de Loar con la SEC. Cualquier declaración prospectiva en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado. Loar no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación aplicable.







Contacto

Nombre contacto: Ian McKillop

Descripción contacto: Loar Holdings Investor Relations

Teléfono de contacto: +1 914-909-1311