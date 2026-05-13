Loop Sessions irrumpe con un formato experiencial que replantea los eventos de marketing

Loop Sessions Valencia - Loop Sessions

(Información remitida por la empresa firmante)

El evento, impulsado por Itziar Oltra y celebrado el pasado viernes 8 de mayo en Valencia, reunió a más de 200 profesionales del marketing, agencias, marcas, creadores de contenido y estudiantes en una propuesta que replantea los formatos tradicionales del sector

Valencia, 13 de mayo de 2026.- Valencia acogió el pasado viernes 8 de mayo la primera edición de Loop Sessions, un nuevo formato de evento experiencial centrado en marketing, creatividad e internet que reunió a más de 200 asistentes y completó aforo en su estreno.



Impulsado por Itziar Oltra, el evento nace tras el éxito de los Loop Awards, cuya primera gala presencial se celebró el pasado mes de enero en Madrid. A partir de esa experiencia, Loop Sessions surge con el objetivo de replantear cómo se viven los eventos de marketing y crear una propuesta más conectada con los códigos culturales y narrativos actuales.



"La industria del marketing siempre habla de creatividad, pero los formatos de los eventos siguen siendo prácticamente los mismos. Loop Sessions nace para intentar cambiar eso y construir el tipo de evento que a mí me gustaría vivir", explicó Itziar Oltra durante la apertura del evento.



Lejos del formato tradicional de conferencias, Loop Sessions planteó una experiencia híbrida entre gala, show y encuentro profesional, con formatos propios, narrativa integrada y una puesta en escena diseñada para que las marcas formasen parte activa de la experiencia.



El evento se estructuró en cinco formatos distintos de charla: Seventeen, Noname, The Lab, The Case y The Who. Los ponentes de esta primera edición fueron Héctor Rubio, Community Manager de la Selección Española de Fútbol; Alberto Lambea, director de comunicación de La Velada del Año; Noemi Burriel, responsable de marketing de Burriel Abanicos; y la creadora y maquilladora valenciana Nuria Adraos. Además de conducir el evento, Itziar Oltra presentó The Case, un formato de charla en el que analiza una de las campañas más relevantes de los últimos meses. En esta primera edición, la ponencia estuvo centrada en la acción protagonizada por Decathlon y Verdeliss durante el reto deportivo de 24 horas realizado este año.



Uno de los elementos diferenciales de Loop Sessions fue su dimensión experiencial. El evento incorporó dinámicas en directo, cartas interactivas para el público, intervenciones sorpresa y un árbitro encargado de controlar los tiempos de las ponencias mediante silbato y cronómetro, reforzando la idea de espectáculo en vivo sin perder el enfoque profesional del encuentro.



Las marcas colaboradoras de esta primera edición se integraron dentro del propio relato del evento a través de activaciones diseñadas específicamente para la experiencia. Octopus Energy participó como aliado de transparencia del Universo Loop. Yllera llevó vino de Valladolid a Valencia como guiño al recorrido profesional de Itziar Oltra. Por su parte, Volkswagen integró uno de sus vehículos dentro del storytelling del evento a través de una dinámica interactiva vinculada a una campaña real que los asistentes debían descubrir durante el afterwork. La experiencia también contó con la participación de Saigu Cosmetics, que intervino el espacio con mensajes vinculados al universo del marketing y un punto de retoque para asistentes; Babaria, protagonista de una de las intervenciones sorpresa de la jornada; además de Turia, Jenkins, La Martinuca, Pepina Pastel, Jaleo Producciones y TEM – Todo Es Marketing.



El acceso al evento se realizó exclusivamente mediante invitación, reuniendo a perfiles vinculados al ecosistema del marketing, la comunicación, el emprendimiento y la creación digital, además de estudiantes de universidades valencianas. Además de profesionales de la Comunidad Valenciana, el evento contó con asistentes llegados desde otras regiones de España atraídos por el nuevo formato impulsado por el Universo Loop.



La jornada arrancó con un welcome previo a las charlas y finalizó con un afterwork al atardecer que convirtió el networking en una parte más del propio relato del evento.



Loop Sessions forma parte del llamado Universo Loop, una plataforma impulsada por Itziar Oltra que busca desarrollar nuevos formatos culturales y experienciales alrededor del marketing y la creatividad contemporánea.



Tras esta primera edición en Valencia, la organización ya trabaja en una nueva cita itinerante prevista para después del verano en otra ciudad española todavía por anunciar. "El universo Loop solo acaba de empezar", fue la frase elegida para cerrar el evento.





Contacto

Nombre contacto: Itziar Oltra

Descripción contacto: Universo Loop

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