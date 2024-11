MHERO I debutó en Dubai, trayendo una nueva oleada de capacidad todoterreno en el mercado de Oriente Medio

Sitio de “Noche en los Emiratos Árabes Unidos” - China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd

Dubai, 24 de noviembre de 2024. - En la noche del 18 de noviembre, en la hora de EAU, MHERO celebró el notable evento de lanzamiento en Dubái y dio a conocer el modelo insignia MHERO 1. MHERO es una marca todoterreno eléctrica de lujo bajo Dongfeng Motor Group. Este gran evento llamado "Noche en los EAU" no solo es un espléndido debut de la marca MHERO en el mercado internacional, sino también un hito importante en el diseño estratégico de Dongfeng Motor en el mercado de lujo de Medio Oriente

El evento atrajo a muchos medios de comunicación, KOL, socios, profesionales de la industria y clientes importantes. El ambiente fue entusiasta, y MHERO I ganó elogios unánimes de los invitados presentes con su excelente rendimiento todoterreno y diseño único. El socio, el señor Kassem elogió: "Me gusta mucho MHERO, me gusta mucho. Es uno de los mejores SUV todoterreno hasta ahora, y su rendimiento es increíble".



El día del evento de lanzamiento, el MHERO I recibió grandes elogios de muchos clientes objetivo, y ellos expresaron una clara intención de compra. Según estimaciones preliminares, se espera que 15 unidades del MHERO I sean elegidas por estos individuos de élite. MHERO I no solo demuestra la fortaleza de Dongfeng Motor en innovación tecnológica y mejora de calidad, sino que también refleja la determinación de MHERO para construir una marca global de lujo todoterreno.



En el segundo día del evento, Dongfeng Motor realizó entrenamiento de rendimiento técnico de vehículos y actividades de prueba de manejo de escenarios multi terreno en Xquarry Adventure Park. Este evento tiene como objetivo profundizar la comprensión del equipo de ventas en el extranjero del rendimiento y las características tecnológicas del MHERO I a través de la operación práctica y la experiencia, a fin de mostrar de manera más efectiva las ventajas únicas para los clientes extranjeros.



En la actualidad, Dongfeng Motor ha introducido con éxito la marca MHERO en múltiples mercados como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. Además, Dongfeng Motor también está estableciendo activamente redes de ventas en varias regiones para proporcionar a los consumidores canales convenientes de compra y experiencia. En el futuro, Dongfeng Motor continuará apegándose al concepto de "Cooperación y Apertura para el Beneficio Mutuo y el Progreso Ganar-Ganar" y fortalecer los intercambios con el mercado internacional.



