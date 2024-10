NEORIS, ganadora en los Premios Cegos por We Are NEOS

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña ha elevado los índices de sentido de pertenencia de la compañía por encima del 80% y ha logrado un aumento del 200% en la recepción de currículums cualificados en España

Madrid, 23 de octubre de 2024.- NEORIS ha sido galardonada en la XV edición de los Premios Cegos por su campaña We Are NEOS en la categoría de employer branding, atracción e integración de talento. Estos premios, otorgados por el grupo Cegos en España y Equipos y Talento, reconocen las iniciativas de las compañías por innovar, implantar las mejores prácticas, aportar valor en sus actuaciones y diferenciarse del mercado.



We Are NEOS representa la esencia de lo que significa ser parte de NEORIS en un entorno de inclusión y evolución, gracias a su enfoque pionero que combina innovación tecnológica y creatividad humana.



Al respecto, Jorge Lukowski, director global de marketing y comunicación de NEORIS, expresó: "Este premio es un testimonio del trabajo y la dedicación de nuestro equipo. Fuimos pioneros en el uso de la IA combinada con nuestra creatividad humana, lo que nos ha permitido obtener resultados sobresalientes. Haber dirigido esta campaña reafirma nuestro compromiso de liderar con visión e innovación. Esta distinción nos motiva a seguir creando acciones que no solo informen, sino que también inspiren y generen un impacto tangible".



En el contexto del evento, Tania González, líder de marketing y comunicación de NEORIS en la región de EMEA, participó en la mesa redonda sobre talento y transformación, donde afirmó que: "We Are NEOS nació con el objetivo de impulsar nuestra marca empleadora, sin embargo, hoy en día es mucho más que en una campaña de identidad corporativa. Se trata de un movimiento, una comunidad en la que cada NEO se convierte en embajador de la marca y representa nuestros valores y nuestra identidad".



Pioneros en el uso de la IA

NEORIS ha sido precursor en la integración de la Inteligencia Artificial con la creatividad humana. Esta combinación ha permitido a We Are NEOS lograr resultados extraordinarios en términos de rapidez, productividad y eficiencia, elevando su estándar de calidad y consolidando su reputación global. Este enfoque ha fortalecido el engagement interno y ha posicionado a NEORIS como un referente en la industria.



La campaña, que ya ha sido reconocida con más de 10 premios internacionales, se centra en amplificar la voz de los talentos de NEORIS alrededor del mundo, mostrando cómo sus historias únicas contribuyen al éxito de la compañía. Entre estos reconocimientos se encuentran 6 Premios EIKON en las regiones de Argentina y Chile, 1 Premio Mercurio, el Palmarés de Oro de los II Premios AEBRAND de España y el SABRE Award Latin America.



Compromiso con la innovación

Este reconocimiento impulsa a NEORIS a continuar innovando y desarrollando estrategias de comunicación que sigan fortaleciendo su posición como líderes en transformación digital y tecnología. De hecho, reafirma su apuesta por la creación de un entorno laboral diverso y equitativo donde se implementen acciones concretas para lograr un espacio multicultural, sostenible y transformador. El futuro está marcado por la creatividad, la IA Generativa y su compromiso inquebrantable de seguir inspirando el cambio.



