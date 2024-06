Ranksmap, revolucionando el comercio local con Inteligencia Artificial

(Información remitida por la empresa firmante)

Ranksmap está transformando la forma en que los negocios locales se conectan con sus clientes a nivel mundial. Operando en todas las ciudades con más de 200.000 habitantes en América, Europa, Asia y Oceanía, Ranksmap se presenta como el escaparate digital definitivo para los mejores comercios locales

Innovación basada en Inteligencia Artificial

Barcelona, 25 de junio de 2024.- El valor principal de Ranksmap radica en su avanzado análisis con inteligencia artificial. Han recopilado y analizado exhaustivamente opiniones y comentarios de diversas fuentes como redes sociales, Google My Business, foros, así como de las propias webs y publicaciones de los negocios. Este análisis les permite describir y posicionar cada negocio con precisión y detalle, asegurando una representación auténtica y precisa de lo que ofrecen.



Conexión directa y eficiente

Ranksmap no solo mejora la visibilidad de los negocios, sino también la experiencia del usuario. Los visitantes encuentran un directorio con los comercios mejor valorados y recomendados de su ciudad. Pueden contactar directamente y de manera gratuita con los negocios a través de WhatsApp, email, teléfono o formulario de contacto, con reseñas y valoraciones verificadas, garantizando transparencia y confianza.



Beneficios para los usuarios:



• Acceso a un directorio online: Los usuarios pueden encontrar los negocios más recomendados de su ciudad.



• Contacto directo y gratuito: Ofrecen una comunicación fácil y rápida con los negocios a través de WhatsApp, email o teléfono.



• Reseñas y valoraciones verificadas: Proporcionan una experiencia de compra confiable basada en opiniones reales.



• Novedades y ofertas exclusivas: Permiten a los usuarios recibir novedades y ofertas actuales de los negocios, exclusivas para los usuarios de Ranksmap.



• Negocios verificados y experimentados: Los negocios verificados han sido experimentados por los usuarios VIP, garantizando una calidad y fiabilidad superior.



Beneficios para los negocios:



• Mayor visibilidad local: Ayudan a los negocios a subir de posición en los listados y a aparecer en aquellos donde aún no están presentes.



• Estrategias de SEO: Crean artículos en su blog para atraer más clientes en los negocios locales.



• Gestión de fichas: Crean y/o editan la ficha de los negocios para asegurar una presencia profesional y atractiva en su plataforma.



Ranksmap no solo transforma la experiencia de los usuarios, sino también la de los negocios locales. Los usuarios pueden descubrir y conectar con los mejores comercios de su ciudad, accediendo a ofertas exclusivas y disfrutando de una experiencia de compra transparente y confiable. Al mismo tiempo, los negocios locales aumentan su visibilidad y llegan a una audiencia más amplia, beneficiándose de herramientas de promoción personalizadas y estrategias de SEO avanzadas. Ranksmap invita a todos a unirse y experimentar cómo la tecnología puede impulsar el comercio local, creando conexiones significativas y duraderas en el mundo digital.



Para más detalles, se puede visitar www.ranksmap.com.







Emisor: Ranksmap

Contacto

Nombre contacto: Roger

Descripción contacto: CEO

Teléfono de contacto: 648694273