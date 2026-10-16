Repara tu Deuda exonera 38.734,02 € a una vecina de Terrassa (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

La pérdida de empleo durante la pandemia agravó las dificultades económicas de una mujer que había recurrido a créditos para cubrir los gastos familiares

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 16 de octubre de 2026.- 38.734,02 euros es la cantidad que Repara tu Deuda Abogados ha logrado cancelar a una vecina de Terrassa (Barcelona, Cataluña). El despacho, máxima referencia en España en la gestión y aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha obtenido una resolución favorable para la afectada, divorciada y con una hija menor de edad, que había llegado a una situación de insolvencia tras acumular diferentes créditos.

La inestabilidad laboral y la pandemia complicaron su economía familiar

Los abogados de Repara tu Deuda sitúan el origen del endeudamiento en la necesidad de solicitar financiación para afrontar los gastos familiares. La afectada desempeñaba mayoritariamente trabajos temporales, una circunstancia que repercutía en su economía y la llevó a recurrir a nuevos créditos para cubrir los desembolsos cotidianos, entre ellos las necesidades de su hija menor.

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, perdió su empleo. Aunque percibía una prestación mensual, la cantidad recibida resultaba insuficiente para atender sus gastos habituales.

Los letrados señalan que esta situación redujo todavía más su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas. Ante la imposibilidad de afrontar los créditos y las necesidades familiares, solicitó otros préstamos para pagar la financiación anterior. La acumulación de compromisos económicos terminó provocando su insolvencia y sobreendeudamiento.

Buena fe y transparencia: condiciones esenciales para la exoneración

El acceso a la Ley de Segunda Oportunidad exige que el concursado reúna determinados requisitos legales. Entre los aspectos fundamentales se encuentran acreditar una situación de insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe y colaborar durante el procedimiento.

También debe facilitar la documentación solicitada y no ocultar bienes ni ingresos. Asimismo, se tienen en cuenta las condenas por determinados delitos de carácter socioeconómico durante los diez años anteriores, conforme a las condiciones establecidas por la normativa.

La exoneración ofrece beneficios que van más allá de la cancelación de las obligaciones afectadas. Puede permitir la salida de registros de morosidad vinculados a esas deudas, poner fin a las reclamaciones de cobro correspondientes y facilitar que la persona recupere progresivamente su autonomía económica, incluida la posibilidad de solicitar nueva financiación.

La confianza de los clientes también se construye durante el procedimiento

Las opiniones de quienes han acudido a Repara tu Deuda destacan la profesionalidad y el acompañamiento recibido. Una clienta que atravesó un proceso largo asegura que “merece la pena seguir, hay que confiar en expertos como ellos” y afirma que volvería a ponerse en sus manos. Otra valora el compromiso del equipo al señalar que “han sido cumplidores y responsables en todo momento”.

Para la vecina de Terrassa, la resolución favorable supone dejar atrás unas obligaciones que habían terminado superando sus posibilidades. Como muestra su caso, una etapa de dificultades económicas no tiene por qué determinar el resto de una vida. La cancelación de las deudas le permite mirar hacia adelante con mayor tranquilidad y recuperar la posibilidad de construir una economía familiar más estable.

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