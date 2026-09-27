Repara tu Deuda pone fin a 38.717,59 € de deuda de un vecino de Barcelona (Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 27 de septiembre de 2026.- 38.717,59 euros es la cantidad de la que ha quedado exonerado un vecino de Barcelona después de que la financiación que inicialmente utilizó para atender gastos familiares y ayudar económicamente a sus padres terminara comprometiendo sus propias cuentas. Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado del país en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha llevado su procedimiento.

Cuando ayudar a la familia empezó a pesar sobre su propia economía

“Huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para gastos familiares y otros de ellos iban destinados a la financiación para ayudar a sus padres para hacer frente a sus obligaciones financieras”, describen los abogados de Repara tu Deuda.

Al principio podía responder a las cuotas sin dificultades. El equilibrio empezó a romperse cuando recurrió a tarjetas de crédito y los intereses fueron creciendo hasta dejar cantidades pendientes. Desde el despacho explican que buscó una salida mediante nuevos préstamos, con la intención de afrontar esos importes y agrupar sus obligaciones.

Sin embargo, ocurrió lo contrario: cada compromiso adquirido reducía todavía más su margen económico hasta llevarlo a un escenario de sobreendeudamiento en el que apenas podía cubrir los gastos esenciales.

De las cuotas acumuladas a una vía para afrontar la insolvencia

Casos como este pueden encontrar una respuesta en la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo que llegó a España en 2015 y está dirigido a particulares y autónomos que ya no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas.

Para acogerse a esta legislación deben cumplirse determinados requisitos. Entre ellos figuran encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia y actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. También se exige no haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico durante los diez años anteriores.

MyRepara acerca cada paso al cliente

El seguimiento cuenta además con el apoyo de MyRepara, la aplicación de Repara tu Deuda disponible para iOS y Android. La herramienta permite consultar la evolución del expediente, conocer sus distintas fases, aportar documentación y mantener reuniones con los profesionales del despacho. También incorpora un espacio en el que los usuarios pueden compartir experiencias relacionadas con su recorrido dentro de la Ley de Segunda Oportunidad.

Las opiniones recogidas por Repara tu Deuda muestran precisamente distintas perspectivas de ese recorrido. Algunos usuarios resaltan la tranquilidad transmitida por los abogados y la atención recibida; otros ponen el acento en la paciencia que requiere la espera de las resoluciones judiciales. Junto a esas valoraciones aparece con frecuencia el alivio que supone alcanzar el final después de haber convivido durante años con obligaciones económicas difíciles de asumir.

En este caso, todo comenzó con el propósito de atender responsabilidades familiares y acabó dejando al afectado con muy poco margen para sus propias necesidades. Ahora, aquellos 38.717,59 euros que llegaron a condicionar su economía han dejado de determinar sus próximos pasos.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900 831 652