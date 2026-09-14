Santiago Segura encabeza el HR Innovation Summit 2026, junto a más de 100 directivos de empresas como EY, BBVA, IKEA, L’Oréal, Mahou San Miguel, ONCE, Accenture o Aon - HR Innovarion Summit

(Información remitida por la empresa firmante)

El principal encuentro del sector de los RRHH y el talento, el HR Innovation Summit 2026 pondrá especial atención en la irrupción de la IA en el sector y en las claves de cómo la tecnología está transformando (en el presente y en el futuro) el liderazgo, la gestión del talento y la transformación organizativa. Esta edición contará con el cineasta y empresario Santiago Segura como ‘top voice speaker’, y con más de 100 ponentes con roles de dirección en empresas de primer nivel, como son EY, MasOrange, Heineken, Mahou San Miguel, Accenture, BNP Paribas, BBVA, Aon, Prosegur, L’Oréal, IKEA, Microsoft, ILUNION, Zurich Santander, entre otras.

Madrid, 14 de septiembre de 2026.- La novena edición del principal evento en España sobre los RRHH y el talento verá la luz el próximo jueves 1 de octubre en La Nave de Madrid. Lo hará ante más de 1.500 asistentes y más de 100 ponentes.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la presencia de Ángel Niño, delegado del Área de Innovación y Emprendimiento, el HR Innovation Summit 2026 contará con tres escenarios únicos en los que se tratarán en decenas de ponencias y mesas redondas las principales temáticas que afectan y preocupan a las corporates y al sector empresarial en su conjunto: cómo la IA y la tecnología están cambiando la gestión organizativa, del talento y a las propias organizaciones. Los tres escenarios son el EY Stage, Tech&People y La Nave Stage.

Pero no todo serán ponencias, sino que el HR Innovation Summit busca, además de ofrecer contenido, análisis, perspectivas, conclusiones y consejos, un área única para el networking y el conocimiento. Es por ello que también contará con workshops, zona experiencial, streaming, Lunch Hub y afterparty.

Las grandes corporates, en el HR Innovation Summit

En los distintos escenarios, se ofrecerán análisis, previsiones y conclusiones a través de los perfiles más relevantes del panorama empresarial y de la innovación en España, principalmente CEOs y directores generales, así como directivos de Innovación y Transformación, Recursos Humanos, Tecnología y Talento. Cabe destacar la presencia de Mireia Vidal (MasOrange), Mercedes Almendro (Mahou San Miguel), Virginia Garrido Martín (IKEA Spain), Clara Trindade (L'Oréal), Yolanda Martínez Bajo (BBVA Spain), Amparo Gonzalez (Accenture), Mar Garre (Línea Directa), Sonia Latorre (BNP Paribas Cardif), Jose Luis Risco (EY), Sarah Harmon (Odilo), Claire Renaud (Dell Technologies), Juan Tinoco (Hero), Emilio Ruiz-Roso Moyano (Leroy Merlin), Virginia Carcedo (Fundación ONCE e Inserta Empleo), Miguel Valdivieso (KPMG), Ana González Payo (Pernod Ricard Iberia) y Carla Ruiz Serrano (Astrazeneca).

Todos ellos contarán con uno de los directores de cine y empresarios del sector más conocidos del panorama nacional como ‘top voice speaker’ del evento: Santiago Segura.

Claves y futuro para las empresas y trabajadores

En los tres escenarios, se abordarán cuestiones clave para cualquier organización empresarial y se expondrán problemáticas y conclusiones sobre cómo afectarán a las propias compañías y a sus trabajadores áreas como la IA aplicada a los RRHH, el liderazgo y la transformación organizativa, la atracción y fidelización del talento, la experiencia del empleado, el absentismo y el bienestar y la salud mental, así como los nuevos modelos de trabajos, la diversidad e inclusión, la formación y las nuevas competencias y el propio futuro del trabajo, atendiendo a puntos clave como son la compensación y beneficios a la plantilla y las expectativas profesionales de las nuevas generaciones.



- EY Stage: considerado el corazón del evento. Se tratarán desafíos críticos como la gestión del nuevo absentismo y el presencialismo digital, la nueva norma de transparencia salarial, el encaje estratégico del talento sénior frente al edadismo, o el papel del mánager en una era sintética donde los humanos ya colaboran con agentes autónomos de Inteligencia Artificial.

- Tech&People: pondrá el foco en la convergencia entre tecnología y personas. Inteligencia artificial, automatización, robótica, big data y digitalización serán los grandes ejes para debatir sobre la soberanía del dato, el control seguro del Shadow IT corporativo, las implicaciones legales del ‘gemelo digital’ o el blindaje de la selección frente al fraude de los Deepfakes.

- La Nave Stage: se consolidará como el espacio dedicado al talento emergente y la innovación disruptiva. Speed talks, casos de éxito y mesas redondas donde empresas y expertos compartirán soluciones que están redefiniendo el sector.

Entre todas las ponencias y actividades que estructuran esta edición del HR Innovation Summit, cabe señalar, a modo de ejemplo, un par de mesas redondas, que ilustran la categoría y la temática de las mismas.



En “Estrategias organizativas para cohesionar una cultura de cristal sin caer en la fiscalización” se abordará cómo el éxito de los modelos de trabajo híbridos y deslocalizados no se mide por la cantidad de datos que una compañía puede monitorizar, sino por el nivel de confianza que es capaz de sostener. El gran reto de la alta dirección es construir una verdadera "cultura de cristal". Pero hay que tener en cuenta que, en este camino, existe un límite difuso pero peligroso. La tentación de medirlo y controlarlo todo puede convertir la gestión del rendimiento en un sistema de fiscalización digital, lo que destruye de inmediato la motivación y el sentido de pertenencia, dañando el trabajo alcanzado. Para ello se contará con el análisis y la experiencia de Amira Bueno (Cigna Healthcare España), Laura Díaz (Vecttor), Mireia Vidal (MasOrange), Mercedes Almendro (Mahou San Miguel) y Virginia Garrido (IKEA Spain).

Por otro lado, “Radiografía del nuevo absentismo y el reto del ‘presencialismo digital’”, enfrentará una problemática como el absentismo laboral, que ha dejado de ser una simple métrica de "bajas médicas" para convertirse en un síntoma complejo de la cultura corporativa moderna. Esta mesa abordará la evolución del fenómeno y cómo combatirlo sin caer en el micro-management. Los expertos que debetirán y ofrecerán conclusiones en este caso son Juan Pablo Riesgo (EY), Jose Amoretti (ING España & Portugal), Antonio Pérez (Fetico) y Javier Benavente (Vivofácil).

Startups, Emprendimiento e Innovación

El HR Innovation Summit, además de a las grandes corporates y al mundo empresarial en su conjunto, prestará especial atención al emprendimiento y al ecosistema startup. Prueba de ello es la HR Startup Competition 2026, cuyo objetivo es promocionar e impulsar a compañías early stage que estén desarrollando soluciones transformadoras y disruptivas en el campo de la gestión de personas, talento y el futuro del trabajo. Los ganadores recibirán, por parte de la organización, campaña de comunicación y publicidad durante un año a cargo de RRHHDigital, mentorización por parte de Conector Startup Accelerator, un trofeo y participar en el HR Innovation Summit 2027.

La presencia en estos reconocimientos está abierta hasta el 13 de septiembre, con la posibilidad de participar en alguna de las tres categorías que se disputarán: Innovación, Viaje del Empleado y Tendencias y Futuro.

Fecha y localización HR Innovation Summit 2026

1 de octubre de 2026

La Nave Madrid

Calle Cifuentes, 5

28021 Madrid

Emisor: HR Innovation Summit 2026

Contacto: Alberto Elvira

606514504

albertoelvira86@gmail.com