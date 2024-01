Silver Tiger ofrece un resumen de 2023 y perspectivas para 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Halifax, Canadá, 9 de enero

Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR)(OTCQX:SLVTF) ("Silver Tiger", la "Compañía" o la "Corporación") se complace en proporcionar una actualización de fin de año para el año 2023 y una perspectiva para 2024 para la Compañía

El presidente y CEO de Silver Tiger, Glenn Jessome, ha declarado que "2023 ha sido un año de transformación en Silver Tiger, ya que la empresa hizo la transición de explorador a desarrollador. En septiembre entregamos una sólida Estimación de Recursos Minerales actualizada para el Proyecto El Tigre y seguimos con la Evaluación Económica Preliminar en noviembre con un VAN de 287 millones de dólares estadounidenses y una TIR del 56%. Ahora nos estamos centrando en dirigir nuestra atención a 2024. Actualmente contamos con 4 equipos de perforación completando un programa de 25.000 metros. Esperamos entregar nuestro Estudio de Prefactibilidad y la Estimación de Recursos Minerales actualizada durante el segundo trimestre de 2024. Nuestra evaluación económica preliminar inicial del yacimiento subterráneo está prevista para el tercer trimestre. En 2024 tomaremos la decisión de construir nuestra mina a cielo abierto de bajo coste y alta rentabilidad. Además, presentaremos el primer informe económico de nuestros importantes recursos subterráneos. Creemos que 2024 será un año de creación de valor para nuestros accionistas".



Objetivos clave para 2024



• Con 20,1 millones de dólares en efectivo a 30 de septiembre de 2023, completar el programa de perforación previsto de 25.000 metros durante el primer semestre de 2024.



• Entregar un Estudio de Prefactibilidad y una Estimación de Recursos Minerales actualizada durante el segundo trimestre de 2024.



• Entregar una Evaluación Económica Preliminar para los recursos subterráneos permitidos durante el tercer trimestre de 2024.



Destacados 2023



• En febrero de 2023, la empresa cerró un acuerdo de financiación de 18 millones de dólares con un sindicato de suscriptores dirigido por BMO Capital Markets.



• Se completó 30.000 metros de perforación diamantina.



• Se entregó una Estimación de Recursos Minerales actualizada para el Proyecto El Tigre en septiembre de 2023 (véase el comunicado de prensa de la Corporación de fecha 18 de septiembre de 2023).



• Se entregó una Evaluación Económica Preliminar en noviembre de 2023 con un VAN de $287 millones USD, una TIR de 56% y costos de capital iniciales de $59 millones USD (ver comunicado de prensa de la Corporación fechado el 1 de noviembre de 2023).



Acerca de Silver Tiger y el distrito histórico minero de El Tigre



Silver Tiger Metals Inc. es una empresa canadiense cuya dirección cuenta con más de 25 años de experiencia en el descubrimiento, financiación y construcción de grandes proyectos de plata epitermal en México. Silver Tiger posee el 100% de las 28.414 hectáreas del distrito minero histórico de El Tigre, situado en Sonora, México. Las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza basadas en principios son prioridades fundamentales en Silver Tiger.



El distrito minero histórico de El Tigre está situado en Sonora, México, y se encuentra en el extremo norte del cinturón de plata y oro de Sierra Madre, que alberga muchos depósitos epitermales de plata y oro, incluyendo Dolores, Santa Elena y Las Chispas en el extremo norte. En 1896, se descubrió oro por primera vez en la propiedad, en la zona de Gold Hill, y la minería comenzó con el pozo Brown en 1903. Pronto se pasó a la explotación de vetas de plata de alta ley en la zona, con producción procedente de tres vetas paralelas: la veta El Tigre, la veta Seitz Kelley y la veta Sooy. La explotación subterránea de la veta central de El Tigre se extendió a lo largo de 1.450 metros y se explotó en 14 niveles hasta una profundidad aproximada de 450 metros.



La veta Seitz Kelley se explotó a lo largo de 1 kilómetro hasta una profundidad aproximada de 200 metros. La veta Sooy sólo se explotó a lo largo de 250 metros hasta una profundidad aproximada de 150 metros. La explotación de estas tres vetas se interrumpió bruscamente cuando el precio de la plata se desplomó a menos de 20¢ por onza con el inicio de la Gran Depresión. Cuando se cerró la mina en 1930, se había producido un total de 353.000 onzas de oro y 67,4 millones de onzas de plata a partir de 1,87 millones de toneladas (Craig, 2012). La ley media extraída durante este periodo fue de más de 2 kilogramos de plata equivalente por tonelada.



DECLARACIÓN CAUTELAR



Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.



El presente comunicado de prensa incluye ciertas "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones que no sean hechos históricos incluidas en este comunicado, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre mineralización potencial, Recursos Minerales y Reservas, la capacidad de convertir Recursos Minerales Inferidos en Recursos Minerales Indicados, la capacidad de completar futuros programas de perforación y muestreo de relleno, la capacidad de extender bloques de Recursos Minerales, la similitud de la mineralización en El Tigre con Delores, Santa Elena y Chispas, los resultados de exploración y los planes y objetivos futuros de Silver Tiger, son declaraciones prospectivas que implican diversos riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas se caracterizan frecuentemente por palabras como "puede", "se espera que", "anticipa", "estima", "pretende", "planea", "proyección", "podría", "visión", "metas", "objetivo" y "perspectiva" y otras palabras similares. Aunque Silver Tiger cree que las expectativas expresadas en tales declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, no puede garantizarse que tales declaraciones resulten ser exactas y los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en tales declaraciones. Entre los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de Silver Tiger se incluyen los riesgos e incertidumbres relacionados con la exploración, el desarrollo, las operaciones, los precios de las materias primas y la volatilidad financiera mundial, el riesgo y las incertidumbres de operar en una jurisdicción extranjera, así como los riesgos adicionales descritos de vez en cuando en los documentos presentados por Silver Tiger ante los reguladores de valores.







