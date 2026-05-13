Tempos Energía advierte de “un punto de no retorno” para Europa si Ormuz no reabre en junio - Tempos Energía

Desde Tempos Energía apuntan que físicamente “los cargamentos no existen” para alcanzar la inyección mínima de cara al invierno

Pekín o el propio mes de junio serán los encargados de fijar el precio del barril de Brent. El escenario base sitúa el barril entre los 90 y 110 dólares. Si en junio la reapertura de Ormuz no se ha producido, el barril podría dispararse hasta los 150 dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 13 de mayo de 2026.- La recuperación del gas europeo se encuentra en peligro y el mes de junio se presenta como “el punto de no retorno”, según Tempos Energía ante unas reservas de gas por debajo del 40 por ciento.

Europa tiene hoy los almacenamientos al 34,30 por ciento. Para alcanzar el objetivo mínimo del 80 por ciento antes del 1 de noviembre, fecha en la que se encienden los termostatos, necesita inyectar 45,70 puntos en menos de cinco meses. Alcanzar el mínimo exige importar cada mes 130 cargamentos de Gas Natural Licuado, diez más al mes que en 2024. El analista energético, Antonio Aceituno, estudia la situación para Europa fijándose del ritmo de inyección “desde el inicio de la guerra, únicamente dos metaneros han cruzado el estrecho, representado menos del 3 por ciento diario, esos cargamentos sencillamente no existen”, concluye el CEO de Tempos Energía.

Desde la consultora energética apuntan que, con el paso de Ormuz cerrado, junio sería “el primer umbral de ruptura de la factura”. El mercado del gas estaría entre los 52 y los 62 euros el megavatio la hora y el pool eléctrico cotizaría entre los 88 y los 105 euros, lo que resulta un 45 por ciento más caro que el año anterior. La crisis sería evidente en julio si los metaneros no recuperan la circulación; la referencia del mercado del gas podría escalar a la horquilla de los 58-72 euros el megavatio la hora y el pool eléctrico se moverá entre los 105-130 euros el megavatio la hora, entre un 50 y un 86 por ciento más que en julio del año anterior.

La paz no impedirá la subida de la factura en verano

La factura podría verse aliviada gracias a la paz entre Estados Unidos e Irán, pero con independencia de la firma del acuerdo, el CEO de Tempos Energía reconoce que “el verano de 2026 seguirá siendo más caro que cualquier junio anterior a 2021”. El mes de junio, el TTF estaría en los 38-46 euros el megavatio la hora y el pool cotizaría entre los 72 y los 88 euros. Aceituno expone que “julio confirmaría el alivio, pero sin llegar a la normalidad y hablaríamos de la factura de un verano de postguerra”.

El CEO de Tempos Energía indica que, a pesar del alivio, Europa llegaría al invierno con menos margen que en los últimos cinco años. “Los primeros metaneros cargados saldrían del Golfo en la segunda quincena de junio y llegarían a Europa a finales de julio por ruta alternativa. Los almacenamientos europeos recuperarían la inyección, alcanzando entre 70 y 75 por ciento de la capacidad antes de arrancar la temporada de calefacción, por encima del umbral crítico, pero con menos margen que en los últimos cinco años”.

Almacenamientos, suministros y falta de incentivo dominan los futuros

El mercado de futuros se revela alto debido a que el gas ha protagonizado “uno de los movimientos más violentos desde el inicio de la guerra”. Desde Tempos Energía señalan que “este mercado no se mueve por fundamentos físicos sino por titulares diplomáticos”. Ante la pregunta de si el gas ha tocado fondo Aceituno expone que “el colchón ha desaparecido. La energía que salió del Golfo Pérsico antes del cierre de Ormuz ya ha llegado a destino. Ahora el impacto son las diez semanas de bloqueo sobre el sistema de suministro”.

A la falta de suministro y a la inyección se suma que “la presión inmediata sobre el mercado europeo” siempre que Estados Unidos y China dejen a un lado su labor de amortiguación. En el caso de Estados Unidos desempeñando ahora el papel de sustituto de Qatar en las exportaciones y China, liberando cargamento a otros mercados al reducir sus compras. Para Aceituno “la trampa de la escasez de suministro se explica con la curva de TTF “backwardation”. Los contratos de verano cotizan por encima de los de invierno, exactamente lo contrario a lo habitual, y como detalla Aceituno “un mercado que no incentiva el almacenamiento en verano, es un mercado que llega al invierno con los depósitos vacíos, y revela futuros a precios altos”.

El brent atrapado entre Ormuz y Pekín

El barril de Brent cierra la primera quincena de mayo en los 101,82 dólares. Hoy el mercado está atrapado entre dos fuerzas opuestas como son el estrecho de Ormuz, con las reservas mundiales en mínimos desde hace ocho años. Por otro lado, el recorte del 25 por ciento de las importaciones de China con sus refinerías operando al mínimo. Desde Tempos Energía indican que “el Brent está paralizado en la banda de los 100 dólares, el precio de no saber lo que ocurrirá mañana, en el estrecho más vigilado del planeta”:

El escenario base que se plantea para los próximos meses es un precio entre los 90 y 110 dólares y aunque parece un rango amplio, no lo es. Explica Aceituno que este territorio es excepcional, puesto que “entre 2023 y 2025 el Bren no cerró ni un solo día por encima de los 100 dólares”. El escenario alcista sitúa al barril Brent entre los 115-150 dólares.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

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