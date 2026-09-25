El turismo activo reivindica en Gran Canaria su papel estratégico para el futuro del modelo turístico

Director General en el Congreso - CREATÍVICA

(Información remitida por la empresa firmante)

El Congreso Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo reunió en Las Palmas de Gran Canaria a empresas, profesionales, administraciones y especialistas de diferentes puntos del Estado

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de septiembre.- Gran Canaria se convirtió este viernes en punto de encuentro del turismo activo y el ecoturismo nacional con la celebración del Congreso Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo, una jornada que reunió en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología a empresas, profesionales, asociaciones, administraciones públicas y especialistas para analizar el presente y los principales retos de futuro del sector. Con casi 200 asistentes, el Congreso estuvo organizado por Ecoactiva Canarias y ANETAE, y contó con el apoyo de Turismo de Gran Canaria, junto a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de Gesprotur, y la colaboración de Cáser, Grupo Helvetia.



El encuentro puso especialmente el foco en el crecimiento del turismo vinculado a la naturaleza y en la necesidad de compatibilizar su desarrollo con la conservación y adecuada ordenación de los espacios naturales. Desde Ecoactiva Canarias se viene defendiendo, en este sentido, el papel de las empresas especializadas como instrumentos para canalizar los flujos de visitantes mediante actividades planificadas, profesionales cualificados, protocolos de seguridad, seguros y conocimiento del territorio.



El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo Cabrera, puso en valor la elección de la isla para albergar un encuentro profesional de ámbito nacional y la conexión del turismo activo con la estrategia de diversificación de la oferta del destino. "Gran Canaria reúne unas condiciones extraordinarias para el desarrollo de experiencias vinculadas a la naturaleza, el paisaje, el deporte y la cultura local. El turismo activo contribuye a enriquecer y diversificar nuestra oferta y permite que el visitante descubra otros espacios de la isla y establezca una relación diferente con el destino", afirmó Álamo. Añadió que acoger el Congreso supone también "una oportunidad para compartir conocimiento con profesionales de toda España y para mostrar la capacidad de Gran Canaria para seguir evolucionando hacia un turismo de mayor calidad, más diverso y conectado con el territorio".



El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística Miguel Ángel Rodríguez destaca que "Canarias, en concreto, Gran Canaria, acoge con enorme satisfacción el Congreso Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo, porque Canarias es uno de los territorios líderes a nivel mundial en materia de turismo activo por la enorme diversidad de actividades que se pueden desempeñar por parte de aquellas personas que nos visitan".



En este sentido, subraya que "lo más importante es que cuenta también con el elenco más grande de empresas de turismo activo y ecoturismo a nivel nacional, lo que permite que esos visitantes hagan su experiencia de una manera ordenada, de una manera guiada y de una manera responsable".



Recordó que se está implantando la modificación del Reglamento de Turismo Activo que se ha promovido desde la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias "y ello va a permitir la incorporación de más personas, especialmente en el sector juvenil, a esas actividades de turismo activo y de ecoturismo.



Para el director general el turismo activo "es generar más empleo, empleo de calidad y empleo, además, que va a contribuir de una manera muy eficaz a la sostenibilidad ambiental, para que esa experiencia sea acorde con nuestros valores, la sostenibilidad social, precisamente porque da nuevas salidas laborales tanto a gente que acceda desde el ámbito de la formación profesional como también a egresados universitarios".



Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, Miguel Ángel Rodríguez considera que "supone un complemento necesario y fundamental para toda la industria turística, aquella que es la que genera más y mejor empleo, más fiscalidad y que más contribuye al Producto Interior Bruto de Canarias".



Por último agradeció a la Asociación Nacional, ANETAE y a su presidente por haber elegido Canarias para ser sede de este Congreso y "por haber reconocido a Canarias con el premio al mejor destino nacional para el turismo activo. Estamos convencidos de que será un nuevo impulso para el turismo activo a nivel de España y a nivel de Canarias", destacó.



El presidente de Ecoactiva Canarias y de ANETAE, José Luis Echevarría Navarro, destacó que "el sector se encuentra ante un momento decisivo para avanzar en su reconocimiento dentro de la política turística". "El turismo activo y el ecoturismo han dejado de ser una oferta complementaria. Tenemos un sector profesional, con empresas especializadas, que genera actividad económica y empleo y que, además, puede desempeñar un papel fundamental en la ordenación del turismo de naturaleza. El reto ahora es conseguir que esa realidad tenga cada vez mayor presencia en las estrategias turísticas de las administraciones", señaló Echevarría.



Uno de los momentos centrales de la jornada fue la mesa "El turismo activo como estrategia de país", que reunió a representantes de la Administración turística estatal y autonómica, del ámbito empresarial y de la universidad para debatir sobre el papel que estas actividades pueden desempeñar en la evolución del modelo turístico.



A lo largo de la jornada, el Congreso abordó también cuestiones directamente relacionadas con el día a día de las empresas. El panel profesional permitió plantear dudas y reflexiones sobre ámbitos como la regulación, la calidad, el asesoramiento jurídico, los seguros, la comercialización, el comercio electrónico o la innovación.



La dimensión europea llegó de la mano de Jean-Yves Lapeyrère, presidente de la Confederación Europea de Empresas de Actividades al Aire Libre (EC-OE), quien analizó los nuevos caminos que está recorriendo el turismo activo en Europa. Por su parte, Raúl Temprano abordó el marco legal del sector desde una perspectiva comparada.



El programa se completó con un espacio de presentación de soluciones innovadoras para las empresas, con propuestas de M3 Seguros/CASER, Lueira y Donify, concebido también como punto de encuentro y networking entre los asistentes.



La jornada incluyó la entrega de Reconocimientos de Ecoactiva Canarias y los Premios ANETAE de Turismo Activo y Ecoturismo. Ecoactiva Canarias reconoció a las técnicas de Turismo de Gran Canaria, Saro Arencibia y Pino León, y a la técnica especializada en turismo activo del Gobierno de Canarias, Ana Medina. Los Premios ANETAE galardonaron a Bosque Yaku con el premio en categoría de Turismo Activo; Proyecto NUMENIUS Tours y BIRDEO Ecoturismo Rural en el apartado de Ecoturismo; en Innovación a Exploramás Innovación; Turismo Islas Canarias se hizo con el premio en Destino Turístico; en Inclusión el galardón fue para Kalyaventura; en la categoría de trayectoria, la empresa de Tenerife, El Cardón Natur Experience; y finalmente Belén Salvador, presidenta de CV Activa, fue elegida en Mujeres Líderes.







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