WAH Show celebra su gala número 1000 y reafirma su posición como el mejor espacio para eventos en Madrid

Como toda gran historia, esta también comenzó con un sueño. En 2015, dos creadores que venían de mundos muy diferentes se encontraron con una misma ambición: hacer algo nunca visto en el mundo del espectáculo. Para ellos, Mozart siempre fue el heavy metal del barroco, así que decidieron mezclar lo imposible: flamenco con funky, jazz con electrónica o rock con ópera. Así nació Music Has No Limits, la compañía que recorrió escenarios tan icónicos como el Lincoln Center de Nueva York, los Carnavales de Venecia o Baja California.

Pero pronto descubrieron que los teatros tradicionales tenían limitaciones, y fue entonces cuando apareció IFEMA Madrid como el lugar ideal para llevar su visión a otra dimensión. Además, este espacio se convirtió en un entorno perfecto para acoger experiencias únicas también en el ámbito corporativo y MICE, ofreciendo a marcas y empresas un escenario innovador para sus eventos.

Ni siquiera la pandemia detuvo el sueño. Tras meses de confinamiento, prohibiciones y ensayos sin descanso, en octubre de 2021 nacía WAH Show: una experiencia inmersiva que fusiona música, gastronomía y espectáculo a gran escala. Desde su origen, WAH se planteó como la última gran celebración que cualquiera querría vivir en su vida.

La gala del show 1000: un ejemplo de lo que es posible

El pasado 24 de septiembre, WAH Show volvió a demostrar su capacidad para acoger eventos de gran formato con la celebración de su show número 1000 y el estreno oficial de la quinta temporada.

Una noche histórica que reunió a celebridades, referentes culturales y personalidades del mundo empresarial y social en una gran alfombra roja. La gala fue presentada por Anne Igartiburu, Ana Morgade y Pablo Carbonell, y se convirtió en uno de los eventos más esperados de la temporada en Madrid.

Este hito no solo celebró el legado de WAH, sino que sirvió como ejemplo perfecto de cómo el espacio se transforma para dar vida a eventos corporativos y MICE espectaculares, combinando entretenimiento inmersivo con producciones de primer nivel.

Temporada 5: una experiencia renovada

La fórmula que ha conquistado a miles de espectadores se renueva para seguir sorprendiendo. La quinta temporada llega con nuevos números musicales, un setlist renovado y una propuesta gastronómica reinventada en el Food Hall, con sabores del mundo que enriquecen aún más la experiencia.

Todo ello sin perder la esencia que define a WAH: pasión por la música, impacto visual y sonoro, y la capacidad de emocionar. En WAH, cada evento es único, cada función es irrepetible y cada asistente se lleva consigo un recuerdo inolvidable.

WAH en cifras

En apenas cuatro años, WAH se ha consolidado como un fenómeno cultural y un referente para grandes producciones y eventos:

Más de 450.000 espectadores

Más de 150 grandes eventos privados

Más de 1.200 grupos de empresa

Premio Evento Plus al mejor espacio para eventos corporativos

Una valoración media de 4,5 estrellas en Google, basada en casi 7.000 reseñas

Lugar habitual de celebraciones exclusivas, foco de grandes medios y plataforma para marcas líderes.

Un fenómeno con sello español y proyección global

Con una inversión de más de 20 millones de euros, un rider técnico de 5 millones y un recinto exclusivo de más de 5.000 m, WAH demuestra que España puede producir espectáculos al nivel de Broadway, Las Vegas o el West End.

Su proyección internacional lo ha situado entre las mejores experiencias del mundo, con el Travellers’ Choice de Tripadvisor en 2024 y 2025, basado en opiniones reales de quienes lo han vivido.

Más que un show: un espacio para celebrar

Además de sus funciones abiertas al público, WAH se ha consolidado como un escenario de referencia para eventos corporativos, incentivos, presentaciones de producto, cenas de gala, congresos y celebraciones privadas.

Su versatilidad técnica y artística, junto a un equipo especializado en el diseño de experiencias a medida, permiten a cada empresa crear un evento único, capaz de emocionar y dejar huella. Grandes marcas de sectores como tecnología, automoción, banca, moda o belleza ya han confiado en WAH para elevar el impacto de sus acciones.

Convierir el próximo evento en una experiencia inolvidable

WAH Show Madrid no es solo el espacio más impactante del país, es el escenario perfecto para crear eventos únicos. Su capacidad de transformación, junto a un equipo experto y una producción de primer nivel, lo convierten en la mejor elección para quienes buscan dejar huella.

Para más información y reservas personalizadas, contacta con nuestro equipo en eventos@wahshow.com

