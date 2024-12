XCharge Europe impulsa su innovación y crecimiento en 2024 comprometida con la movilidad eléctrica en la UE

(Información remitida por la empresa firmante)

En colaboración con proveedores de energía, estaciones de servicio y operadores de puntos de carga, sienta las bases para un futuro sostenible y de cero emisiones netas. El nuevo laboratorio de Hamburgo establecerá sinergias con el de Madrid para responder a los principales retos del sector en el continente europeo. Fabricantes de vehículos eléctricos y empresas de logística se apoyan en capacidades innovadoras de XCharge para optimizar la experiencia de carga y reducir costes

Madrid, 16 de diciembre de 2024.- Durante el año 2024, XCharge Europe, proveedor de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías para vehículos eléctricos, ha anunciado importantes hitos de negocio y tecnológicos y ha contribuido sustancialmente a impulsar la movilidad eléctrica en la Unión Europea (UE).



Como partner estratégico de proveedores de energía, empresas de estaciones de servicio, fabricantes de vehículos y operadores de puntos de carga (CPOs), XCharge Europe ha ampliado sus operaciones en estos segmentos, aumentando su base instalada de cargadores en toda la UE a más de 2.600, muchos de ellos puntos de carga de corriente continua rápidos y ultrarrápidos (por encima de 150 kW).



La compañía también ha reforzado su apuesta por la I+D inaugurando en octubre un nuevo laboratorio de pruebas en Hamburgo, estableciendo sinergias con el centro de laboratorio con SGS ubicado en Madrid para integrar las últimas tecnologías y probar soluciones personalizadas para coches, camiones y autobuses eléctricos.



"La innovación, la diversidad y la pasión son los valores fundamentales que definen nuestra estrategia. Dentro de la UE, España destaca como un mercado clave, donde nos hemos consolidado como proveedor de soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades únicas del ecosistema local", destaca Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge Europe.



Superar los retos de carga

Diversas empresas de estaciones de servicio y CPOs en toda la UE -en países incluyendo España, Alemania, Suiza, Bélgica, Italia y Francia- ya confían en las soluciones de XCharge para ampliar sus operaciones y convertir la complejidad de la carga en una experiencia sencilla, económica y personalizada para todo tipo de vehículos eléctricos.



Las implementaciones incluyen el cargador de corriente continua inteligente C6EU, el cargador ultrarrápido C7 y la gama Net Zero Series, que almacena previamente la energía en sus baterías. Estas soluciones están diseñadas para resolver los principales retos en movilidad eléctrica de la UE: la necesidad de ampliar los puntos de carga ultrarrápida y la extensión de la carga rápida a lugares con alta demanda y baja potencia de la red eléctrica, poco espacio o limitaciones de tiempo.



C7 ofrece una potencia de carga de hasta 400 kW y C6EU proporciona un potente suministro energético en un formato realmente compacto, mientras Net Zero Series almacena previamente la energía en sus baterías, permitiendo a las estaciones proporcionar una carga de alta potencia de hasta 210 kW con una entrada de red de solo 60 kW. Esta solución de energía inteligente integrada en las baterías con compatibilidad solar fue una de las finalistas en The smarter E AWARD 2024 en la categoría E-Mobility.



Los centros logísticos también se están beneficiando de las capacidades de la gama Net Zero Series para superar los desafíos que plantea la capacidad limitada de la red y las complejidades de la expansión de la infraestructura, mientras que los fabricantes de camiones eléctricos ya están utilizando funcionalidades de XCharge personalizadas, como el pre-acondicionamiento o la distribución equilibrada de energía, que permiten que la estación detecte automáticamente cuándo es necesario iniciar la carga sin intervención humana para ahorrar tiempo y costes.



Definiendo y adaptándose a los últimos estándares

Uno de los objetivos de innovación de la compañía es garantizar la compatibilidad de los nuevos estándares con los distintos modelos de vehículos eléctricos, trabajando en estrecha colaboración con fabricantes de camiones, autobuses y coches eléctricos, así como con estaciones de servicio y administraciones regionales.



El año pasado, XCharge obtuvo la certificación Eichrecht para el cargador C6EU, ampliando la compatibilidad para su gama C7 en febrero de 2024 y para Net Zero Series el pasado mes de octubre. Esta normativa alemana está diseñada para proporcionar información fiable a los usuarios finales, garantizando que cuando conecten los vehículos eléctricos al cargador, se les facture con precisión por los kWh recibidos.



Las soluciones de la compañía también han logrado compatibilidad con el estándar de comunicación VDV261 para el pre-acondicionamiento de vehículos, utilizado principalmente en logística y autobuses. Implementado bajo demanda de los clientes, este avance tecnológico garantiza el intercambio de datos necesario para el pre-acondicionamiento, calentando o enfriando las cabinas de autobuses y camiones de forma automática desde la red para evitar el consumo extra de baterías.



Como concluye Lázaro, "según los datos de la UE, los vehículos eléctricos representaron casi el 23% de las nuevas matriculaciones de turismos y el 8% de furgonetas el pasado año, alcanzando los 2,5 millones de vehículos eléctricos. Siempre que haya nuevas regulaciones o estándares, proporcionaremos los recursos, el conocimiento y la flexibilidad para asegurarnos de que nuestros cargadores respondan a los últimos retos y necesidades del sector".



De cara al futuro, Albina Iljasov, Responsable para Europa en XCharge Europe, refuerza esta apuesta por la innovación en el mercado: "Con equipos ubicados en Alemania, Francia, Italia y España, en XCharge seguiremos impulsando la evolución hacia un futuro sostenible en la UE trabajando con el ecosistema local y aportando soluciones innovadoras adaptadas a cada necesidad".



Acerca de XCharge Europe

XCharge Europe es un proveedor de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías. Con sede en Hamburgo desde 2017, la compañía apoya a los líderes del sector con soluciones de carga de última generación y servicios postventa fiables. Con la incorporación de un nuevo laboratorio de pruebas en Hamburgo en 2024, junto con las instalaciones de pruebas de SGS en Madrid, XCharge Europe refuerza su compromiso con el mercado europeo, lo que permite realizar pruebas rigurosas de productos, diseñar soluciones personalizadas e impulsar el avance de la movilidad eléctrica en toda la región.







Contacto

Nombre contacto: Juan Ortiz

Descripción contacto: TEAM LEWIS

Teléfono de contacto: +34 919 266 705