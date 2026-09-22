Yacht charter en Ibiza; una forma exclusiva de descubrir las calas de la isla - BOATSTERS BLACK SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Ibiza, 22 de septiembre de 2026.- Ibiza mantiene una estrecha relación con el Mediterráneo, un entorno que permite conocer la isla desde una perspectiva diferente a la que ofrecen sus destinos terrestres más concurridos. Calas resguardadas, aguas transparentes y una costa marcada por numerosos enclaves naturales convierten la navegación en una de las alternativas para recorrer el litoral balear. En este escenario, el yacht charter en Ibiza permite combinar privacidad, movilidad y acceso por mar a distintos puntos de la isla. Boatsters Black ofrece este servicio dentro de su actividad internacional especializada en superyates.

Una ruta por Ibiza diseñada desde el mar

El alquiler de un yate permite plantear la estancia alrededor de la navegación y adaptar el recorrido a las características de cada embarcación y a las condiciones de la travesía. Frente a los desplazamientos exclusivamente por tierra, el mar facilita el acceso a diferentes zonas de la costa y permite alternar jornadas de navegación con paradas en calas y fondeos.

Boatsters Black dispone de una selección de yates de diferentes dimensiones, capacidades y configuraciones dentro de su servicio de chárter. La elección puede realizarse teniendo en cuenta aspectos como el número de invitados, los camarotes, los espacios exteriores o las prestaciones disponibles a bordo. De esta manera, el yacht charter en Ibiza se plantea como una experiencia configurable en función del tipo de estancia y de las preferencias asociadas a cada viaje.

De las calas ibicencas a otros destinos del Mediterráneo

La posición de Ibiza dentro de las Baleares favorece que la navegación pueda extenderse más allá de un único punto del archipiélago. Las rutas en yate permiten combinar distintos enclaves costeros y organizar itinerarios que integren navegación, descanso y actividades en el mar, siempre condicionados por la meteorología y las características de la embarcación.

La actividad de Boatsters Black abarca tanto el chárter como la compraventa y la gestión de superyates, proporcionando servicios vinculados a diferentes etapas de la experiencia náutica. Su presencia en el mercado internacional permite situar Ibiza dentro de una oferta más amplia de destinos mediterráneos.

Con sus calas, su paisaje costero y su conexión con el resto de las Baleares, Ibiza continúa consolidándose como uno de los escenarios vinculados a la navegación de recreo en el Mediterráneo. El yacht charter en Ibiza representa así una alternativa para descubrir la isla desde el mar, combinando la navegación con una forma más privada y flexible de recorrer su costa.

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