'No estás loca, es biología'; la médica que quiere acabar con el abandono de las mujeres en la menopausia - Dra. Neus Muñoz Gost

La Dra. Neus Muñoz Gost, internista especializada en nutrición clínica, medicina integrativa y salud hormonal femenina, publica el libro que le habría gustado leer cuando ella misma fue paciente. Su mensaje es claro: ni dietas restrictivas, ni fármacos sin estrategia, ni mujeres solas.

Madrid, 25 de septiembre.- Mi madre pasó la menopausia sola. Escribí este libro para que ninguna mujer más lo haga La internista que trata la menopausia y la pérdida de peso sin dietas restrictivas: El problema no es tu fuerza de voluntad, es tu fisiología. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

El artículo

Hay una frase que la Dra. Neus Muñoz Gost médico especialista en Medicina Interna con 15 años de experiencia, ha escuchado cientos de veces en consulta, siempre con la misma mezcla de vergüenza y agotamiento: Doctora, creo que me estoy volviendo loca.

No lo dicen porque duden de su cordura. Lo dicen porque llevan meses —a veces años— sin dormir, engordando cinco kilos sin haber cambiado nada, llorando en el coche antes de entrar a trabajar, olvidando palabras a mitad de una frase. Y lo dicen porque ya han pasado por dos o tres consultas donde alguien les ha respondido que es normal, que es la edad, que están estresadas, que se relajen.

Cuando una mujer de 45 años dice que algo le pasa, algo le pasa, afirma esta médico internista, especializada en medicina integrativa, salud cardiovascular y salud hormonal femenina. Nuestro trabajo no es tranquilizarla. Es buscar qué está ocurriendo en su cuerpo.

De esa convicción nace No estás loca, es biología, el libro que la doctora ha publicado recientemente en agosto y que define como el proyecto más personal de su carrera.

Una historia que empieza en casa

La motivación de la doctora Muñoz Gost también parte de una experiencia personal y generacional. Considera que muchas mujeres de generaciones anteriores atravesaron la menopausia sin información ni espacios adecuados para expresar lo que estaban viviendo.

Su propia experiencia como paciente reforzó esta perspectiva. La doctora reconoce haber experimentado síntomas, dudas y dificultades relacionadas con su cuerpo, además de haber probado dietas restrictivas con efecto rebote pese a contar con formación médica. Esta vivencia le permitió comprender mejor las dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres durante esta etapa.

Esa experiencia cambió su forma de ejercer. Aprendí a escuchar de otra manera. Y aprendí que el diagnóstico es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es acompañar.

El fin de la era de la restricción

Su enfoque se aleja de las dietas restrictivas y apuesta por construir en lugar de quitar. La propuesta combina una alimentación adecuada, suficiente proteína, entrenamiento de fuerza, descanso, gestión del estrés y suplementación solo cuando las analíticas lo justifican.

La doctora advierte de que restringir en exceso puede favorecer la pérdida de masa muscular y afectar al sueño, el estado de ánimo y la relación con la comida.

El músculo es el órgano de la longevidad femenina. Todo lo que resta músculo, resta salud, aunque baje la báscula.

Ozempic y los GLP-1: la advertencia

En un momento en el que los análogos del GLP-1 —Ozempic, Wegovy, Mounjaro— dominan la conversación pública sobre el peso, su posición es matizada y deliberadamente incómoda.

Estos fármacos no hay ni que adorarlos ni demonizarlos. Son moléculas potentes que, bien indicadas, pueden ser muy útiles y sobretodo cambiando hábitos y con una estrategia adecuada de salida. . El problema no es el fármaco: es usarlo sin estrategia, advierte.

Lo que veo en consulta son mujeres que han perdido peso rápido, sí, pero también masa muscular, sin haber trabajado la alimentación, sin haber entrenado, sin haber corregido el sueño ni el estrés. ¿Qué ocurre cuando lo dejan? Que el peso vuelve. Y vuelve peor: con menos músculo y más grasa que al empezar. Eso es el efecto rebote, y está descrito en la literatura científica sobre la retirada de estos fármacos.

Un GLP-1 sin un plan detrás no es un tratamiento. Es un préstamo que se devuelve con intereses.

Un programa de manejo integral

Sobre esa base ha construido su programa de manejo integral de la salud hormonal y metabólica femenina, que atiende de forma online desde Barcelona a mujeres de toda España.

El planteamiento es sistémico: no se aborda el síntoma aislado, sino la mujer completa. Estudio analítico y hormonal amplio, valoración del riesgo cardiovascular, revisión de la composición corporal, del sueño, del estado de ánimo y de la función tiroidea. A partir de ahí, un plan individual con acompañamiento continuado por parte de su equipo médico y de coaching. No una consulta suelta y una plantilla de dieta con instrucciones.

La diferencia entre saber qué hacer y hacerlo se llama acompañamiento, resume. Ese es todo el secreto, y no es ningún secreto.

Vuelvo a reconocerme

La frase se repite al finalizar el programa: muchas pacientes aseguran que vuelven a ser las de antes y a reconocerse. Alrededor del 90 % describe mejoras en el descanso, la energía y la relación con la comida tras cambiar sus hábitos y comprender mejor su propio cuerpo.

Para la doctora, uno de los cambios más importantes es dejar atrás la culpa y las restricciones. Llegan agotadas de contar, de prohibirse, de sentirse culpables por cenar. Se van comiendo tranquilas.

¿Y el peso? También baja, pero como consecuencia. El peso no es el objetivo, es la consecuencia, explica.

El libro

No estás loca, es biología traslada ese mismo enfoque al papel, en un lenguaje deliberadamente accesible. Explica qué ocurre realmente en la perimenopausia y la menopausia, por qué aparecen los síntomas, cómo interpretarlos, qué preguntar en consulta y qué hacer —y qué no hacer— con la alimentación, el ejercicio, el sueño y la suplementación.

Quiero que una mujer lo lea y diga: ah, entonces no era yo. Ese momento vale más que cualquier tratamiento, porque a partir de ahí ya puede tomar decisiones.

Y cierra con la razón que atraviesa todo el proyecto:

Escribí este libro por mi madre y por todas las mujeres de su generación, que pasaron por esto sin que nadie les explicara nada. Y lo escribí para que ninguna mujer, a partir de ahora, tenga que pasar por esto sola. El libro Ha salido a la venta recientemente este mes de agosto, en Amazon.

Cómo seguir a la Dra. Neus Muñoz Gost

Web y consulta online: neusmunozgost.com — información sobre el programa de manejo integral y solicitud de valoración.

Instagram: @dra.neusmunozgost — contenido diario sobre salud hormonal, metabólica y cardiovascular femenina.

Libro: No estás loca, es biología, disponible en Amazon.

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