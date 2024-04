520 Fifth Avenue lanza ventas de condominios en la ciudad (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Rabina presenta la torre residencial más alta de Fifth Avenue

NUEVA YORK, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Rabina , una firma de inversión y desarrollo inmobiliario de propiedad y operación familiar con sede en Nueva York, anunció hoy el lanzamiento de ventas residenciales para su próxima torre de uso mixto de 1.000 pies en 520 Fifth Avenue. Elevándose sobre Midtown en el corazón de la ciudad de Nueva York, 520 Fifth será la torre residencial más alta de Fifth Avenue. Además de las 100 nuevas residencias de condominios que comienzan en el piso 42, 520 Fifth contará con una colección de pisos de oficinas boutique de lujo y Moss, un nuevo club de miembros que proporcionará la mejor hospitalidad en su clase en asociación con un restaurador de renombre internacional, recreación, atletismo y bienestar.

"520 Fifth Avenue es la expresión de nuestra creencia arraigada desde hace mucho tiempo de que el verdadero lujo tiene que ver con la conexión y la comunidad", dijo Josh Rabina, presidente de Rabina. "Nuestro equipo de clase mundial ha creado espacios hermosos y con excelentes servicios en todo el edificio que crean oportunidades para rejuvenecer y relajarse, pero también involucrarse, aprender y conectarse. Estamos profundamente orgullosos de entregar un proyecto que creemos que se sentirá como una parte auténtica de este vecindario icónico y que capturará un poco de la chispa, el glamour, la historia y el alma que hacen de Nueva York la ciudad más grande del mundo".

Las casas de uno a cuatro dormitorios se distribuyen verticalmente en los 40 pisos superiores del edificio, proporcionando a residencias de todos los tamaños acceso a los pisos más altos del edificio con impresionantes vistas del icónico horizonte de Manhattan, de río a río y más allá. Un piso de servicios exclusivo para residentes en el piso 88 del edificio es la joya de la corona del edificio, que cuenta con un impresionante solárium con paredes de vidrio, salón, comedor, biblioteca y sala de juegos para complementar los amplios servicios de Moss. Las ventas se lanzan desde una nueva galería notable y un salón privado al lado con vistas al edificio a medida que se eleva.

Rabina reunió un equipo de clase mundial para darle vida a 520 Fifth con arquitectura del mundialmente reconocido Kohn Pedersen Fox (KPF) e interiores de la firma de diseño AD100 de Vicky Charles, Charles & Co, conocida por sus queridos clubes y espacios de hospitalidad en todo el mundo e interiores residenciales de ultra alta gama para la clientela global más exigente.

Inspirándose en los numerosos edificios emblemáticos y de Bellas Artes que rodean 520 Fifth Avenue, KPF incorporó elementos arquitectónicos que honran la historia del vecindario y al mismo tiempo aportan una modernidad distintiva a la prominente esquina de Fifth Avenue del edificio. Los característicos arcos de terracota vidriada enmarcan aberturas de vidrio de tres por tres metros y elegantes terrazas escalonadas animan la fachada a medida que ascienden en espiral por la torre.

"Nuestro diseño para 520 Fifth Avenue coloca espacio residencial y de oficinas encima de un club dentro de una torre de 1000 pies de altura. Esta combinación sinérgica de usos se configura como un conjunto de volúmenes delgados que se elevan hacia el cielo", dijo James von Klemperer, presidente de KPF y director de Diseño. "El edificio retrocede siguiendo la envolvente de zonificación, haciéndose eco de las visiones arquitectónicas de Hugh Ferris del Nueva York de 1920. La masa se articula aún más mediante módulos de ventanas arqueadas inspirados en los puntos emblemáticos del vecindario, incluida la Grand Central Terminal, la Biblioteca Pública de Nueva York y la adyacente Century Association. Estos arcos transmiten una sensación de calidez que se adapta bien al carácter acogedor de los espacios del edificio".

Charles & Co diseñó los interiores de 520 Fifth como una versión contemporánea del Nueva York clásico, seleccionando los mejores materiales y texturas (mosaicos de inspiración europea, hermosas carpinterías y piedras ricamente veteadas) para crear hogares y espacios atemporales que son elegantes, memorables y evocadores. Una paleta de materiales y colores común conecta y unifica las residencias, el vestíbulo, las comodidades y el club privado, creando una sensación de comunidad y lugar compartido.

"Nuestro objetivo para un proyecto de este calibre era diseñar espacios residenciales que evocaran una atmósfera única y al mismo tiempo reflejaran naturalmente el espíritu y la función de todo el edificio", dijo Vicky Charles, fundadora de Charles & Co. "Nos inspiramos en el entorno icónico 520 Fifth para capturar el glamour del pasado de Nueva York con infusiones de sensibilidad contemporánea. Los interiores de 520 Fifth son acogedores y glamurosos, desafiando las expectativas tradicionales de un hogar en el cielo de la ciudad de Nueva York".

El vestíbulo con atención las 24 horas cuenta con pisos de mosaicos arqueados personalizados y paredes de nogal con cañas que brindan una llegada elegante. Los diseños considerados en las casas se encuentran en un contexto de vistas llenas de luz enmarcadas a través de las amplias aberturas arqueadas características del edificio, alturas de techo que varían desde aproximadamente 10 pies a más de 14 pies y pisos de tablones anchos de roble blanco de 7 pulgadas. Las cocinas contarán con electrodomésticos de primera línea, islas acanaladas de nogal, armarios lacados en blanco y luminosas encimeras y protectores contra salpicaduras de losa de cuarcita, mientras que los baños incluyen tocadores personalizados con encimeras de mármol, pisos de mármol en espiga y accesorios de níquel pulido de Waterworks. Las impresionantes residencias penthouse ofrecerán diseños grandiosos de piso completo, espacios llenos de luz y elegantes proporciones para el entretenimiento con un telón de fondo de vistas panorámicas.

"Estamos muy emocionados de representar este edificio. Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado y ejecutado meticulosamente. Es realmente fenomenal y sabemos que a los compradores les encantará y quedarán realmente impresionados. En todo el mundo, la gente busca vivir en el centro de la ciudad. 520 Fifth presenta esa oportunidad y mucho más", dijo Donna Puzio, directora sénior de ventas de Corcoran Sunshine Marketing Group, el agente exclusivo de marketing y ventas.

Ubicado en el corazón de un Midtown recientemente revitalizado, 520 Fifth Avenue marca el centro del centro de la ciudad más grande del mundo. Cuando esté terminado en 2025, las residencias del edificio adornarán el horizonte con distinguidos iconos arquitectónicos, incluidos la Biblioteca Pública de Nueva York, la Grand Central Station, el Rockefeller Center y el Edificio Chrysler. Las casas están a solo unos bloques del bullicioso Bryant Park, a dos bloques de las incomparables opciones de transporte de la Grand Central Station y cerca de todo lo que hace que vivir en Manhattan sea extraordinario: Central Park, el distrito de los teatros, las tiendas de la Quinta Avenida, el Museo de Arte Moderno (MoMa), el Rockefeller Center y restaurantes de primer nivel.

El precio de la disponibilidad actual en 520 Fifth comienza en 1,7 millones de dólares. Corcoran Sunshine Marketing Group es el agente exclusivo de marketing y ventas. Para obtener más información o programar una cita de ventas, visite www.520Fifth.com.

Acerca de RabinaRabina es una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario con sede en Nueva York que ha sido operada y de propiedad familiar durante tres generaciones y más de 65 años. A lo largo de múltiples ciclos comerciales, Rabina ha poseído más de 25 millones de pies cuadrados de activos residenciales, de oficinas, minoristas, industriales y de misión crítica en todo Estados Unidos y en el extranjero. La cartera de Rabina continúa creciendo a través de una sólida cartera de desarrollo desde cero e inversiones oportunistas en activos de calidad institucional. Un liderazgo constante, una visión a largo plazo y un compromiso con la integridad han permitido a Rabina prosperar a lo largo de los años como socio, desarrollador, propietario, prestatario y prestamista. Al aplicar principios duraderos a los desafíos actuales, Rabina está preparada para un crecimiento continuo en un mercado en constante cambio. Para más información, visite rabina.com .

Acerca de Kohn Pedersen Fox (KPF) Kohn Pedersen Fox (KPF) es una de las firmas de arquitectura más importantes del mundo, que proporciona servicios de arquitectura, interiores, programación y planificación maestra para clientes que incluyen algunos de los desarrolladores, corporaciones, empresarios e instituciones más progresistas de Estados Unidos y de todo el mundo. KPF se esfuerza por diseñar soluciones arquitectónicas duraderas que mitiguen el impacto de su ciclo de vida en los recursos ambientales y que protejan y mejoren el bienestar de las comunidades a las que sirven.

Acerca de CHARLES & CO Votada constantemente como una de las 100 mejores empresas de diseño de Architectural Digest, CHARLES & CO, dirigida por Vicky Charles, con un talentoso equipo de más de veinte diseñadores, tiene oficinas en Nueva York, Londres e Italia. El talento de CHARLES & CO para producir interiores imaginativos y eclécticos para proyectos residenciales y comerciales, para una lista de clientes ilustres, se basa en su enfoque colaborativo y una sensibilidad compartida.

Acerca de Corcoran Sunshine Marketing Group Con más de 30 años de experiencia en marketing y ventas colectivas de más de 60.000 millones de dólares, Corcoran Sunshine Marketing Group es un líder reconocido de la industria en la planificación, diseño, marketing y venta de desarrollos residenciales de lujo. La cartera de Corcoran Sunshine Marketing Group, que representa propiedades en todo Estados Unidos y en ubicaciones internacionales selectas, contiene una colección seleccionada de las nuevas direcciones más atractivas del mundo.

