AndzonBio2, el Instituto ALBORADA y Cambridge Enterprise desarrollan nuevas terapias para la neuroinflamación

(Información remitida por la empresa firmante)

AndzonBio2, el Instituto ALBORADA de Descubrimiento de Fármacos de la Universidad de Cambridge y Cambridge Enterprise anuncian una colaboración para desarrollar terapias innovadoras para la neuroinflamación

PARÍS y CAMBRIDGE, Inglaterra, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- AndzonBio2 anunció hoy la firma de acuerdos con el Instituto ALBORADA de Descubrimiento de Fármacos (ADDI) de la Universidad de Cambridge y Cambridge Enterprise para impulsar una nueva clase de terapias dirigidas a la neuroinflamación, un factor clave en múltiples afecciones neurodegenerativas y neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y otros trastornos del sistema nervioso central.

Los trastornos neurológicos y neurodegenerativos afectan a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, y los tratamientos eficaces para modificar el curso de la enfermedad siguen siendo limitados. Cada vez hay más evidencia científica que destaca la neuroinflamación como un factor biológico clave en la progresión de la enfermedad, lo que la convierte en un objetivo emergente importante para la innovación terapéutica.

En virtud del acuerdo, las partes combinarán la experiencia de AndzonBio2 en el desarrollo temprano de fármacos y la estrategia traslacional con las capacidades de neurociencia líderes a nivel mundial de Cambridge y la plataforma de descubrimiento de fármacos de ADDI. Juntas, pretenden impulsar un programa terapéutico innovador y pionero diseñado para modular vías clave implicadas en los procesos neuroinflamatorios. El programa se basa en biología de vanguardia y representa un área emergente de gran interés científico y comercial.

Loic Lhuillier, consejero delegado de AndzonBio2, comentó: Estamos encantados de iniciar esta colaboración con el ADDI de Cambridge. La neuroinflamación es la base de muchas enfermedades cerebrales graves y se necesitan urgentemente nuevas soluciones terapéuticas. Al combinar nuestras fortalezas complementarias, tenemos una oportunidad única para acelerar el desarrollo de un enfoque terapéutico altamente innovador con el potencial de transformar el panorama del tratamiento para los pacientes.

Cambridge Enterprise otorga a AndzonBio2 una opción exclusiva para licenciar la propiedad intelectual resultante de la colaboración y avanzar en el programa a través del desarrollo preclínico y clínico. La asociación está estructurada para integrar de manera eficiente el descubrimiento académico con el desarrollo de fármacos de nivel industrial, lo que permite un rápido progreso hacia la selección de candidatos y futuras pruebas clínicas.

El profesor John Skidmore, director científico del Instituto ALBORADA para el Descubrimiento de Fármacos en la Universidad de Cambridge, declaró: Estamos encantados de colaborar con AndzonBio2 en este prometedor proyecto. Esta alianza ejemplifica nuestro compromiso de transformar la neurociencia de vanguardia en terapias eficaces. AndzonBio2 aporta una experiencia especializada en neuroinflamación y desarrollo de fármacos que será fundamental para impulsar este prometedor programa.

Este acuerdo refuerza la misión de Cambridge y de ADDI de impulsar la innovación en neurociencia mediante colaboraciones con organizaciones capaces de traducir los descubrimientos en oportunidades terapéuticas reales.

Acerca de AndzonBio2

AndzonBio2 es una empresa de neurociencia con un modelo innovador diseñado para transformar de manera eficiente los avances científicos en soluciones terapéuticas que abordan las causas subyacentes de las enfermedades neurológicas. La empresa se centra estratégicamente en la neuroinflamación, un factor cada vez más reconocido por su papel fundamental en diversos trastornos cerebrales. AndzonBio2 busca, evalúa e integra los proyectos europeos más prometedores para desarrollar y consolidar una cartera líder de activos con una relación riesgo/beneficio equilibrada en neurología.

Para obtener más información, visite: www.andzonbio2.com

Acerca de Cambridge Enterprise

Cambridge Enterprise conecta, impulsa y posibilita la transformación de la investigación de Cambridge en un impacto global. Como brazo innovador de la Universidad de Cambridge, apoyamos la aplicación de la investigación de Cambridge para generar un impacto económico y social líder a nivel mundial. Desde el desarrollo de ideas hasta la inversión, proporcionamos el apoyo integral que necesitan los investigadores, innovadores y equipos talentosos que abordan los desafíos del mundo actual.

Para obtener más información, visite: www.enterprise.cam.ac.uk

Acerca del Instituto de Descubrimiento de Fármacos ALBORADA

Financiado por Alzheimer's Research UK y ALBORADA Trust, el Instituto ALBORADA de Descubrimiento de Fármacos está desarrollando la próxima generación de tratamientos para las enfermedades que causan demencia.

El Instituto ALBORADA para el Descubrimiento de Fármacos (ADDI) de la Universidad de Cambridge tiende un puente entre el profundo conocimiento académico sobre enfermedades y las capacidades de desarrollo de fármacos de la industria farmacéutica y biotecnológica, así como de los centros clínicos de excelencia. El ADDI forma parte de una alianza más amplia para el descubrimiento de fármacos, financiada por la organización benéfica Alzheimer's Research UK y puesta en marcha en el año 2014.

Para obtener más información, contacte con:

Loic Lhuillier, PhDCofundador y consejero delegado E-mail - loic@andzonbio2.com

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