Anycubic abre la preventa de Photon P1 Max, una impresora 3D de resina de gran formato de 18,3 litros

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic anunció hoy la preventa de Photon P1 Max, una impresora 3D de resina de gran formato para usuarios avanzados, estudios y producción en lotes pequeños. Gracias a su volumen de impresión de 18,3 litros, automatización inteligente y compatibilidad con resinas de alta viscosidad, Photon P1 Max está diseñada para prototipos de gran tamaño, modelos detallados y series de producción. El precio de preventa parte en 849 dólares.

Impresiones de gran tamaño con detalles uniformes

La Photon P1 Max ofrece un volumen de impresión de 18,3 litros para imprimir modelos grandes o varias piezas en una sola operación. Su pantalla LCD monocromática de 14 pulgadas y resolución 12K ofrece detalles nítidos, mientras que una uniformidad de luz superior al 92% ayuda a mantener una exposición constante en toda el área de impresión.

Con el fin de mejorar la uniformidad de la impresión, la máquina utiliza una plataforma de construcción de acero rectificado con precisión y una estructura de montaje de pantalla rígida. El diseño cerrado también bloquea más del 99,99% de la luz UVA ambiental para reducir el curado no deseado de la resina.

Diseñado para trabajos de impresión de larga duración

Un husillo de bolas de grado C7, guías lineales y el nuevo motor de luz LighTurbo 4.0 trabajan en conjunto para mantener un movimiento estable y una salida de luz constante durante largos procesos de impresión. El sistema de movimiento ofrece una precisión de posicionamiento repetible de 0,01 mm.

La tecnología Wave Release reduce la fuerza de desprendimiento en más de un 60% en comparación con las películas NFEP estándar, lo que facilita la separación de las impresiones grandes de la película desprendible.

Asistencia de impresión inteligente

La Photon P1 Max se envía calibrada de fábrica e incluye el sistema de nivelación inteligente 3.0, que comprueba la nivelación de la base antes de cada impresión y muestra los valores de fuerza en tiempo real para su ajuste manual cuando sea necesario.

Durante la impresión, Dynamic Release 3.0 ajusta automáticamente la altura y la velocidad de elevación en función de la fuerza de liberación, mientras que Dynamic Light-Off Compensation 3.0 optimiza el tiempo de apagado según las condiciones del flujo de resina.

Un sistema de inspección con IA integrado supervisa la instalación de la plataforma de impresión, la separación de la capa inferior, el nivel de resina y los residuos de resina. La detección mediante IA está desactivada por defecto y muestra una notificación de grabación cuando se activa.

Preparado para resinas de alta viscosidad

La Photon P1 Max admite resinas con viscosidades de hasta 8.000 cps e incluye perfiles preestablecidos para materiales de resina Anycubic.

Un depósito de resina con control de temperatura de 1.900 ml mantiene temperaturas de hasta 35°C durante la impresión, lo que ayuda a mantener un rendimiento constante de la resina durante trabajos prolongados. Su capacidad es suficiente para imprimir un modelo de 300 mm sin necesidad de rellenarlo.

Operación diaria simplificada

Varias mejoras facilitan el funcionamiento diario, incluyendo una placa de impresión y un depósito de resina de liberación rápida, una rejilla de exposición extraíble sin herramientas, un soporte para goteo de resina y una boquilla de vertido mejorada para una manipulación más limpia de la resina. La tapa con bisagra permanece abierta en cualquier ángulo superior a 45°, y el nivel de ruido durante el funcionamiento se mantiene en 45 dB o menos. AirPure 2.0 está disponible como accesorio opcional para el control de olores.

Precios y disponibilidad de preventa

La preventa de Photon P1 Max comienza el 22 de julio a las 10:00 a. m., con precios disponibles en tres etapas:

Del 22 de julio al 3 de agosto : 849 dólares y 3 bonos exclusivos

: 849 dólares y 3 bonos exclusivos Del 4 al 11 de agosto : 899 dólares y 3 bonos exclusivos

: 899 dólares y 3 bonos exclusivos Del 12 al 31 de agosto: 959 dólares y 3 bonos exclusivos

Los obsequios de cortesía ya no estarán disponibles después del 1 de septiembre. Para obtener más información y realizar pedidos anticipados, visite la tienda oficial de Anycubic.

Acerca de Anycubic

Fundada en el año 2015, Anycubic desarrolla impresoras 3D de escritorio FDM y de resina, materiales de impresión y software para creadores, diseñadores, ingenieros, educadores y pequeñas empresas. Sus productos están disponibles en más de 200 países y regiones de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007269...

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