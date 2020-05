- Arria NLG y BNY Mellon colaboran para transformar los datos en analítica por medio de la tecnología de lenguaje natural

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Arria NLG, destacado proveedor de tecnología para la generación de lenguaje natural (NLG), ha anunciado hoy una colaboración junto a The Bank of New York Mellon Corporation ("BNY Mellon") con el fin de ayudar a los gestores de activos y propietarios de activos a transformar los datos en analítica accionable. Los clientes de BNY Mellon Data y Analytics Solutions ya podrán disponer de acceso a una visión superior de sus datos a través del poder de la generación del lenguaje natural.

"Nuestra tecnología de inteligencia artificial para lenguaje natural es una ayuda para llevar a cabo la generación de conocimientos y relatos automatizados en tiempo real en lenguaje llano y sencillo de entender, directamente desde los datos", afirmó Sharon Daniels, consejera delegada de Arria NLG. "Estamos encantados de poder acelerar el acceso de los clientes de BNY Mellon y Analytics Solutions para las nuevas fuentes de datos alfa que aún no se han explotado de cara a que sean capaces de tomar mejores decisiones de inversión y que puedan concretar el crecimiento de sus activos con una eficacia superior".

Los clientes de BNY Mellon Data y Analytics Solutions ya pueden aventajarse de las capacidades destacadas de la generación de idioma natural de Arria integradas con la suite de soluciones de Eagle Performance y Data Management. Arria NLG, en combinación con la experiencia de tecnología financiera de BNY Mellon, ayudará a los clientes a acelerar su análisis de datos y traducir los datos en lenguaje y visiones por medio de las categorías de datos de inversión, incluyendo la gestión de la cartera, evaluaciones de rendimiento y análisis de atribuciones.

"Nos emociona poder ofrecer las capacidades NLG de Arria dentro de nuestra plataforma líder con el objetivo de poder ayudar a los clientes a cumplir con sus obligaciones, al mismo tiempo que reaccionamos a los constantes cambios en la regulación y de mercado", explicó Charles Teschner, responsable global de datos y soluciones analíticas de BNY Mellon. "Esta colaboración ayuda a que nuestros clientes generen comentarios profesionales consistentes y sin inclinaciones, haciendo escalar las operaciones de informes de datos y reduciendo de forma importante el tiempo y esfuerzo que se dedican a poder analizar grandes volúmenes de datos".

Acerca de Arria NLG Arria NLG es líder mundial dentro del campo de la generación de lenguaje natural (NLG), una forma de inteligencia artificial especializada en extraer información de fuentes de datos complejas y comunicarla en un lenguaje natural (por ejemplo, como si fuera escrita o dicha por un humano). La arquitectura API de Arria consigue una integración impecable con cualquier plataforma de tipo BI, RPA o VOICE.

Arria dispone de la mayor concentración de experiencia en NLG en todo el mundo, además de contar con una cartera en expansión que abarca 27 patentes de NLG. El grupo de importantes clientes empresariales internacionales de Arria está en fase de rápido crecimiento, e incluye bancos, servicios financieros, aseguradoras, farmacéuticas, artículos de consumo, servicios de noticias y otros medios, que ya están implementando informes automatizados por NLG dentro de sus respectivas organizaciones gracias a la solución NLG Studio Platform de Arria. Más información disponible en la página web www.arria.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2795236-1&h=968942511&u=...].

Contacto para medios: Lyndsee MannaVicepresidenta senior de desarrollo de negocios y asociacioneslynsee.manna@arria.com[mailto:lynsee.manna@arria.com]

