BE OPEN Regional Art celebra a los ganadores del concurso centroeuropeo

(Información remitida por la empresa firmante)

LUGANO, Suiza, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería en línea, creada por BE OPEN, el laboratorio de ideas humanitario de Elena Baturina, continúa organizando el concurso BE OPEN Regional Art, que en 2026 celebra su cuarta edición. La iniciativa busca apoyar a aquellos artistas emergentes cuya obra representa mejor sus identidades regionales, culturales y étnicas.

Entre mayo y agosto de 2026, el concurso exploró el arte de Europa Central: República Checa, Croacia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia. Cada mes se exhibieron en la galería en línea obras de veinte artistas de estos países, y una votación pública seleccionó al Artista Regional del Mes.

Al finalizar la etapa, los cuatro ganadores mensuales fueron clasificados según el número de votos y la valoración de un jurado excepcional, encabezado por Michal Novotn, director de la Colección de Arte Moderno y Contemporáneo de la Galería Nacional de Praga; Branka Bencic, directora del MoMCA, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Rijeka, Croacia; y Olga Butinar Čeh, conservadora de ZDSLU, la Asociación Eslovena de Sociedades de Bellas Artes.

El título de 'Artista de la Región' y la beca de 500 euros recayeron en Marie Bokova, estudiante de Cerámica y Porcelana en UMPRUM de Praga. Su obra explora la relación entre las historias humanas y el mundo natural a través de la escultura figurativa en cerámica, el relieve y procesos centrados en la materialidad. Al combinar la cerámica con madera, cera y materia orgánica, su trabajo se nutre de procesos biológicos, empleándolos tanto como técnicas prácticas como marcos conceptuales.

Las menciones honoríficas recaen en las Artistas del Mes: Bogdana Peric Milenkovic (Serbia), Helena Mirich (Croacia) y Lorena Iavorschi (Rumanía).

Otra galardonada es la elección personal de Elena Baturina: Ester Nemjo, pintora, ilustradora y animadora radicada en Praga. Formada en la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga y en la Escuela de Artes Decorativas de París, Ester crea narrativas oníricas pobladas por criaturas imaginarias y paisajes simbólicos que exploran temas como la vida interior, la transformación, el cuidado y la maternidad.

A través del concurso de arte regional, BE OPEN Art continúa su misión de apoyar a artistas emergentes de todo el mundo, fomentando la innovación artística, el diálogo intercultural y la preservación de las identidades regionales mediante el arte contemporáneo.

En 2026, BE OPEN Regional Art llevará a cabo el concurso en Asia Oriental.

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