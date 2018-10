COMUNICADO: Bio, Macron y Solberg se reúnen con Bill y Melinda Gates en Nueva York con motivo del Goalkeepers 2018 (1)

Publicado 27/09/2018 18:23:02 CET

- El presidente Bio, el presidente Macron y la primera ministra Solberg se reúnen con Bill y Melinda Gates en Nueva York con motivo del Goalkeepers 2018

Otros participantes fueron Amina J. Mohammed, Graça Machel, David Miliband, Loyiso Madinga, y Kailash Satyarthi

El segundo evento anual Goalkeepers se centró en el poder de los jóvenes para impulsar el progreso

SEATTLE, 27 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Bill y Melinda Gates, copresidentes de la Fundación Bill y Melinda Gates, celebraron el segundo evento anual Goalkeepers el 25 y el 26 de septiembre para destacar los significativos avances en materia de reducción de la pobreza extrema y la necesidad de acelerar los esfuerzos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Estados Unidos (Objetivos Mundiales). Estuvieron acompañados por sus excelencias Julius Maada Bio, presidente de Sierra Leona; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Noruega, Erna Solberg; la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed; y muchos líderes consolidados y emergentes de todo el mundo.

El evento Goalkeepers 2018 se centró en el potencial de los jóvenes para impulsar el progreso global e hizo hincapié en temas del informe de datos Goalkeepers 2018 [https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report] de Bill y Melinda Gates. Publicado el 18 de septiembre, el informe indica que invertir en "capital humano" (la salud y educación de los jóvenes) abre las puertas a la productividad y a la innovación, reduce la pobreza y genera prosperidad.

En el evento Goalkeepers del 26 de septiembre, se anunciaron tres nuevas asociaciones de alto nivel llamadas "Aceleradores". Estos Aceleradores catalizarán el progreso orientado a los Objetivos Mundiales al ofrecer financiación y apoyo programático para promover la alfabetización temprana, erradicar el matrimonio infantil y empoderar a los jóvenes con el fin de que utilicen los datos para impulsar el progreso hacia la consecución de los Objetivos Mundiales.

Acelerador de Acción Juvenil Goalkeepers [https://www.civicus.org/index.php/accelerator]: este acelerador empoderará a los jóvenes (entre los 18 y los 35 años) para obtener y usar datos con los que exigir responsabilidades a los líderes públicos, privados y gubernamentales sobre la consecución de los Objetivos Mundiales. Encabezado por CIVICUS y la Fundación Gates, con un comité consultivo formado por representantes de la Fundación Obama, el Instituto George W. Bush, Restless Development y Acción para el Desarrollo Sostenible, este Acelerador proporcionará a 30 jóvenes líderes apoyo técnico y práctico, orientación, y una financiación directa de hasta 30.000 dólares para cada uno. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre de 2019 y a finales de noviembre se anunciará el nombre de los participantes en el programa.

Promoción de la alfabetización temprana: este Acelerador une Room to Read [http://www.roomtoread.org/], una importante organización sin ánimo de lucro centrada en la educación de las niñas y la alfabetización de los niños en Asia y África, con diferentes socios, para promover el enfoque de la organización respecto al aumento del nivel de alfabetización y el apoyo a los niños para que desarrollen el hábito de la lectura desde edades tempranas. El Acelerador difundirá el programa específico para cada país de Room to Read en India, Vietnam y Sudáfrica, gracias a una nueva financiación de 3,5 millones de dólares de Credit Suisse, Dubai Cares y Four Acre Trust; esto hará avanzar el objetivo de Room to Read de llegar a más de 1,1 millones de niños nuevos en estos países durante los próximos tres años.

Fondo Girls First [http://www.girlsfirstfund.org/]: este Acelerador lanzará el Fondo Girls First, una nueva asociación colaborativa para erradicar el matrimonio infantil. Entre los ejecutores y donantes fundadores se incluyen Girls Not Brides, la Fundación del Fondo de Inversión Infantil (CIFF), la Fundación Ford, la Fundación David y Lucile Packard, la Dutch Postcode Lottery, el Fondo Kendeda, la Fundación NoVo, Capital for Good USA y Geneva Global. El Fondo Girls First identificará a las organizaciones comunitarias más prometedoras, especialmente aquellas lideradas por chicas, mujeres y jóvenes, y les ofrecerá una financiación multianual para que desarrollen y alcancen soluciones locales con el objetivo de erradicar el matrimonio infantil.

Los premios Global Goals Awards de Goalkeepers se presentaron el 25 de septiembre y entre los participantes se encontraron la primera ministra Solberg; la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed; la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta H. Fore; y el cantante y compositor británico, Ed Sheeran. En colaboración con la Fundación Bill y Melinda Gates y Unicef, el evento celebró las extraordinarias labores centradas en los jóvenes de todo el mundo directamente vinculadas a los 17 Objetivos Mundiales. El Premio Campaña fue otorgado a Amika George, fundadora de #FreePeriods, una campaña que trabaja para garantizar que ninguna niña en el Reino Unido sufra pobreza menstrual. El Premio Progreso fue otorgado a Dysmus Kisilu, fundador de Solar Freeze, que ofrece soluciones de energía renovable a pequeños agricultores de Kenia para aumentar la productividad. Por último, el Premio Artífice del Cambio fue a parar a manos de la yazidí Nadia Murad, una activista en nombre de su comunidad y de los supervivientes del genocidio. Loyiso Madinga, cómica y corresponsal en África para el programa "The Daily Show with Trevor Noah" fue la presentadora de los premios.

Durante el evento Goalkeepers [https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/index.html] del 26 de septiembre, el presidente Macron y Bill y Melinda Gates tuvieron una conversación sobre progreso global en el escenario. Otros oradores y participantes incluyeron al presidente Bio de Sierra Leona, que compartió la visión de su país sobre el desarrollo de capital humano; Richard Curtis, escritor, activista y cofundador de Project Everyone; Stephen Fry, actor, escritor y presentador; Graça Machel, defensora internacional de los derechos de las mujeres y los niños y cofundadora de Graça Machel Trust; David Miliband, presidente y consejero delegado del Comité Internacional de Rescate; Kailash Satyarthi, Nobel de la Paz y activista por los derechos de los niños; David Sengeh, director de Innovación del Gobierno de Sierra Leona; y Trisha Shetty, abogada, activista social y fundadora de SheSays. El evento estuvo presentado por Nancy Kacungira, galardonada presentadora de BBC World News, y Savannah Sellers, presentadora de NBC News.

La Encuesta Mundial sobre Juventud Goalkeepers [https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Gates-goalkeepers-youth-optimism], publicada el 24 de septiembre, reveló que los jóvenes son más optimistas sobre su futuro, el futuro de su país y el futuro del mundo que las generaciones mayores. Los niveles de optimismo son más altos en países con rentas medias y bajas, siendo los jóvenes (entre los 12 y los 24 años) los grupos más optimistas de todos los analizados. La encuesta también reveló que los jóvenes de esos países son más propensos a creer que pueden influir en la forma en la que sus países están gobernados y que su generación tendrá un impacto más positivo en el mundo que la de sus padres.

La campaña Goalkeepers se inauguró con el lanzamiento de "We the Goalkeepers" [https://www.youtube.com/watch?v=E2TZSPNsXiY], un cortometraje basado en una obra original de Aranya Johar, poetisa de palabra hablada y activista juvenil que también participó en el evento Goalkeepers. El cortometraje ha sido dirigido por la premiada directora Joyeeta Patpatia y presenta a jóvenes "Goalkeepers" que trabajan en todo el mundo para impulsar los Objetivos Mundiales.

