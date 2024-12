Bridge to Life adquiere el sistema de perfusión VitaSmart™ de Medica S.p.A.

(Información remitida por la empresa firmante)

Bridge to Life adquiere el sistema de perfusión con máquina oxigenada hipotérmica VitaSmart™ de Medica S.p.A.

- La propiedad refuerza la posición de Bridge to Life en la preservación de órganos y consolida el valor de la empresa

CHICAGO, 18 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd., líder en soluciones de preservación de órganos y tecnología de perfusión, ha adquirido el VitaSmart™ Hypothermic Oxygenated Machine Perfusion System de Medica S.p.A. El acuerdo también incluye los derechos de marca mundial exclusiva y la posibilidad de registrar el nombre VitaSmart™ en todo el mundo.

Esta adquisición marca un hito importante en los esfuerzos de Bridge to Life por hacer avanzar la medicina de trasplantes. En todo el mundo se han realizado con éxito más de 5.0001 perfusiones hepáticas mediante perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) en combinación con el sistema VitaSmart™, lo que demuestra su eficacia en la preservación de órganos.

Estamos encantados de poseer ahora el sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™, una tecnología probada que ha permitido a los médicos europeos aplicar los protocolos HOPE con facilidad y eficacia, declaró Don Webber, consejero delegado y presidente de Bridge to Life Ltd. "El diseño fácil de usar del sistema y los requisitos mínimos de monitorización lo convierten en un elemento innovador para la preservación de órganos."

Webber destacó que la empresa se encuentra en las fases finales de preparación de su solicitud a la FDA para VitaSmart, con vistas al primer trimestre de 2025. Los resultados del seguimiento de pacientes durante un año de nuestro estudio fundamental en Estados Unidos son completos y estamos muy impresionados con los resultados clínicos, incluida la superioridad estadística demostrada entre el estudio y los brazos de control para el criterio de valoración principal (disfunción temprana del aloinjerto) y la menor duración de la estancia hospitalaria tras el trasplante. Esta adquisición nos posiciona para ampliar el acceso a esta tecnología transformadora para los centros de trasplante estadounidenses, las organizaciones de obtención de órganos y, lo que es más importante, los pacientes que esperan hígados viables. La propiedad total de VitaSmart™ aumenta nuestro valor empresarial y refuerza nuestra capacidad para satisfacer la demanda mundial.

Este movimiento estratégico coincide con la misión de Bridge to Life de mejorar los resultados de los trasplantes y salvar más vidas.

Acerca de Medica S.p.A.Medica S.p.A., con sede en el distrito biomédico de Mirandola (Italia), es un grupo italiano integrado de biomedicina y tecnología médica con una fuerte presencia internacional. La empresa está comprometida con el desarrollo de productos de la más alta innovación tecnológica para la purificación de la sangre y el agua.

Acerca de Bridge to Life LtdBridge to Life Ltd es líder del mercado en soluciones de conservación de órganos y ofrece productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión mecánica VitaSmart2. Con un fuerte enfoque en la calidad del producto, la innovación y la accesibilidad, la compañía sirve y se asocia con los principales centros de trasplantes y oficinas de obtención de órganos a nivel mundial.

1 El número de perfusiones se basa en los equipos de perfusión hepática vendidos hasta el 31 de octubre de 2024.2 VitaSmart™ tiene la marca CE y está disponible para la venta en varios mercados fuera de los Estados Unidos. VitaSmart™ no está aprobado para su venta en Estados Unidos.

