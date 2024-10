Bridge to Life y ULS Coimbra se unen para mejorar la conservación de hígados en espera de trasplante

(Información remitida por la empresa firmante)

- Esta relación única demuestra el valor creciente de la investigación académica y la colaboración de la industria para mejorar el acceso a los hígados para los pacientes que esperan un trasplante; La asociación incluye el desarrollo de estudios de casos en vídeo para crear conciencia sobre los procedimientos innovadores en la Unidade de Transplantação Hepática de Adultos, Unidade Local de Saude de Coimbra, Coimbra, Portugal.

CHICAGO y COIMBRA, Portugal, 25 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd, líder mundial en soluciones de preservación de órganos y tecnologías de perfusión mecánica, y ULS Coimbra, uno de los hospitales más grandes de Portugal con un legado de innovación en trasplantes de órganos, anunciaron hoy una colaboración para mejorar aún más la preservación de hígados en espera de trasplante y mejorar la calidad de vida de los receptores de trasplantes. Este anuncio coincide con el 32º aniversario del programa de trasplantes de hígado de ULS Coimbra. Esta asociación única en el campo de los trasplantes de órganos marca un hito en el desarrollo de las relaciones de trabajo entre las instituciones de investigación académica y las industrias de tecnología médica y biomédica.

La iniciativa comienza con el desarrollo y lanzamiento de un estudio de caso que demuestra la importante investigación y los procedimientos de trasplante de órganos que se llevan a cabo en la ULS Coimbra.

"Bridge to Life se complace en apoyar las innovaciones y los avances en el trasplante de órganos en ULS Coimbra y espera combinar nuestra experiencia y conocimientos con el importante legado de ULS Coimbra en el trasplante de órganos", afirmó Mauricio Carvalho, director de Asuntos Médicos y Científicos. "Si bien la investigación académica y la industria han colaborado en otros campos, esta es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa de este tipo en el campo del trasplante de órganos", añadió.

Acerca de ULS Coimbra ULS Coimbra es uno de los mayores hospitales portugueses que cuenta con un enfoque integral de investigación, enseñanza y atención centrada en el paciente. La misión principal de ULS Coimbra es brindar atención clínica de alta calidad en un contexto de formación pre y posgraduada con un fuerte enfoque en la investigación, el conocimiento científico y la innovación. El hospital ofrece atención integral en todas las especialidades médicas y quirúrgicas líderes. Los centros de excelencia de ULS Coimbra garantizan servicios de atención médica de alto nivel en áreas especializadas como el trasplante de órganos humanos. Es una institución médica en Portugal reconocida por sus centros de referencia altamente calificados en áreas especializadas médicas y quirúrgicas. ULS Coimbra cuenta con modernas instalaciones de laboratorio y almacenamiento, que albergan equipos especializados y recursos humanos para la caracterización de muestras biológicas y de tejidos. ULS Coimbra representa una parte importante del Ecosistema de Salud de Coimbra y es miembro de la red colaborativa M8 Alliance of Academic Health Centers, Universities and National Academies conocidas por su excelencia educativa y de investigación.

Acerca de Bridge to Life Ltd Bridge to Life Ltd es líder del mercado en soluciones de preservación y perfusión de órganos, y ofrece productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart1. Con un fuerte enfoque en la calidad, la innovación y la accesibilidad de los productos, la empresa presta servicios y colabora con los principales centros de trasplantes y oficinas de obtención de órganos (OPO) a nivel mundial.

1VitaSmart cuenta con la marca CE y está disponible para su venta en varios mercados fuera de EE. UU. VitaSmart no está aprobado para su venta en EE. UU. La empresa completó con éxito su estudio clínico fundamental, multicéntrico y aleatorizado en EE. UU. en 2023 y espera presentar la solicitud a la FDA a principios del próximo año.

