Built by Nature aporta más financiación a la red Mass Madera

Una subvención de 180.000 € para continuar impulsando el crecimiento de la red de soluciones de madera maciza en el mercado más dinámico de Europa

AMSTERDAM, 1 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Built by Nature ha otorgado una subvención adicional de 180.000 € al Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) para su iniciativa Mass Madera, una red pionera de madera maciza industrializada en España. Este financiamiento apoyará el desarrollo de la red y de iniciativas estratégicas clave, centradas en la promoción de políticas y el desarrollo de conocimientos. La subvención complementa el apoyo financiero previo, destinado a consolidar y reforzar el papel de Mass Madera como referente en construcción sostenible dentro del sector de la edificación en España.

Mass Madera se ha convertido rápidamente en uno de los principales promotores de la construcción con madera maciza industrializada en España, liderando la iniciativa de la Mesa Redonda de la Madera en el Ministerio de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno de España para definir regulaciones en torno a la construcción con madera, y brindando apoyo técnico al Gobierno Regional de Galicia en el desarrollo de legislación para promover el uso de madera en la contratación de nuevos edificios públicos. Esta última subvención ayudará a fomentar el impulso y el impacto de la red, especialmente en los ámbitos de políticas regionales y nacionales, fortalecer su capacidad de comunicación y coordinar mejor la alineación con las iniciativas paneuropeas de Built by Nature.

La financiación también ayudará a Mass Madera a seguir abordando las principales barreras para la adopción de la madera maciza industrializada identificadas en fases anteriores y a hacer crecer y consolidar una red extensa que involucre activamente a diseñadores, promotores, propietarios de activos, aseguradoras, inversores, gobiernos municipales y otras partes interesadas clave.

Como reflejo de su credibilidad en el ámbito con la aportación de políticas, Mass Madera fue invitada en 2023 por el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos a coordinar una mesa redonda gubernamental continua sobre los avances normativos y legislativos relacionados con la construcción con madera en masa. Esta función subraya la influencia de la red y su contribución positiva al apoyo de la construcción con madera en masa en España. La nueva subvención espera fortalecer y desarrollar esta línea de trabajo. Para ello, Mass Madera también elaborará informes de investigación y colaborará con los pioneros en Europa para informar al proceso legislativo español con conocimientos de vanguardia.

"Con esta subvención, Built by Nature reafirma su compromiso de acelerar las prácticas de construcción sostenible en España y en toda Europa", afirmó el consejero delegado de Built by Nature, Paul King. "Al apoyar el crecimiento y las iniciativas estratégicas de Mass Madera, especialmente en lo que respecta a las implicaciones normativas y políticas, Built by Nature está ayudando a posicionar a España como líder en la transición global hacia la construcción basada en madera, impulsando el uso de materiales regenerativos y descarbonizando el entorno construido".

Comentando sobre la financiación, Daniel Ibáñez, consejero delegado del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), dijo: "Mass Madera utilizará esta financiación para acelerar aún más los esfuerzos de descarbonización de España, promoviendo cambios en las políticas, fomentando una red comprometida, incrementando la difusión pública, transfiriendo conocimientos y apoyando la selección de soluciones aplicadas. Aprovechando la experiencia del IAAC, Mass Madera seguirá liderando iniciativas educativas, como el desarrollo del primer programa dirigido a profesionales de madera maciza, el lanzamiento de un concurso de arquitectura de madera y la expansión del uso de una gama más amplia de especies de árboles locales en la construcción, entre otras."

Acerca de Built by Nature:

Built by Nature es una red y un fondo de concesión de subvenciones, respaldado por financiación filantrópica, con la misión de acelerar la transformación de la construcción en madera y una visión de un entorno construido que funcione en simbiosis con la naturaleza. BbN apoya a los promotores, arquitectos e ingenieros pioneros del sector de la construcción, a los propietarios y administradores de activos, a los inversores y aseguradores, a los líderes de las ciudades, a los académicos, a los investigadores, a las organizaciones sin ánimo de lucro y a los responsables de las políticas en su camino hacia la descarbonización de las ciudades y los edificios, así como a la protección de nuestro capital natural. Nuestro Fondo otorga subvenciones a organizaciones y soluciones que pueden aumentar la adopción de madera sostenible y mejorar su impacto climático, superando las barreras más desafiantes.

Acerca de Mass Madera:

Mass Madera es una iniciativa en red que tiene como objetivo promover el uso de madera industrializada de gestión sostenible en España, con el objetivo de reducir las emisiones en el sector de la edificación. Este esfuerzo se alinea con la necesidad urgente de proporcionar soluciones urbanas y de vivienda para una población en crecimiento y, al mismo tiempo, abordar el impacto ambiental de la industria de la construcción. Mass Madera busca mitigar las emisiones de carbono y fomentar prácticas de construcción más sostenibles conectando a pioneros, coordinando esfuerzos en red y catalizando iniciativas en España. Mass Madera es una iniciativa liderada por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) con el apoyo de Built by Nature, y es parte de un esfuerzo europeo más amplio para fomentar el uso de la madera en la construcción y crear entornos urbanos más ecológicos.

