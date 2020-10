CAS invalida la regla de World Athletics que impone a los atletas discapacitados demostrar que no hay ventaja competitiv

El doctor Herr, un experto de renombre mundial en la ciencia de las prótesis y la biomecánica humana, declaró: "La dependencia de la decisión en los límites actuales de MASH es totalmente deficiente como una cuestión científica. La evidencia actual no respalda la conclusión de que correr "más alto" significa que una persona correrá más rápido. Más fundamentalmente, basarse en estudios limitados que excluyen a las personas de ascendencia africana es inexplicable e injustificable, y de hecho la evidencia actual no respalda la conclusión de que Leeper corre con una longitud de pierna que queda fuera de un rango biológico normal. Correr implica dinámicas complejas en las que el cuerpo se mueve de muchas maneras durante el acto de locomoción, y las reglas actuales de MASH que se basan en una medición simplificada de la altura de una persona mientras se para descalzo (sin correr) no son una base científicamente válida para excluir a nadie de competir en eventos de carrera contra atletas capacitados, que ni siquiera se miden para el cumplimiento de las llamadas proporciones corporales "normales". La ciencia no está limitada por los paneles arbitrales, y la ciencia de correr continuará adelante y demostrará que esta decisión es errónea".

Leeper declaró: "Es triste que hayamos tenido que luchar tan duro para que los atletas discapacitados estén libres de una carga injusta de la prueba. Eso estuvo mal, y me complace que el panel haya anulado esa regla. Pero no puedo aceptar la decisión del panel de privarme de mi derecho a competir frente a atletas capacitados a la misma altura de carrera a la que esos atletas compiten naturalmente en base a un estudio de proporciones corporales que no incluía a un solo atleta de color. Nunca me rendiré y seguiré haciendo todo lo posible para competir y ser juzgado por normas que no son discriminatorias, en todos los sentidos".

Winston & Strawn LLP es un bufete de abogados internacional con oficinas en Nueva York, Londres, París y muchos otros lugares en todo el mundo. El equipo de trabajo para Blake Leeper fue dirigido por los socios Jeffrey L. Kessler y David Feher (oficina de Nueva York), Michel Stepek (oficina de Londres) y Mathilde Lefranc-Barthe (oficina de París), sus asociados Angela A. Smedley, Ben Gordon, Brandon Annette, Drew Washington y Adriano Pinto, con el apoyo de los asistentes Corinne N. Kyritsopoulos y Bryan Widro.

