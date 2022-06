Casio lanzará G-SHOCK con sucesivos personajes de Master of G

DW-5600GU-7 - CASIO COMPUTER CO. LTD/PR NEWSWIRE

Personajes exclusivos que cobran vida en un diseño de camuflaje

TOKIO, 15 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy la última incorporación a sus relojes resistentes a los golpes G-SHOCK. El DW-5600GU-7 presenta personajes del pasado de los modelos Master of G diseñados para su uso en tierra, mar y aire, todo destilado en un solo reloj.

La esfera y la correa del modelo DW-5600GU-7 están completamente cubiertas con un diseño de camuflaje inspirado en personajes icónicos que alguna vez se grabaron en la parte posterior de la caja de los relojes Master of G. De todos los relojes G-SHOCK, la gama Master of G se ha creado para los aventureros que buscan desafiar los límites de la dureza. Esta última incorporación revive a 18 de los personajes de la línea, incluida la icónica rana de la serie FROGMAN, el topo de la serie MUDMAN y el gato salvaje RANGEMAN. La banda y el bisel están especialmente diseñados para mostrar los rasgos distintivos de cada personaje, haciéndolos fáciles de reconocer en medio del camuflaje.

Estos personajes tremendamente individuales se presentan en un diseño de camuflaje con un esquema de color básico en blanco y negro para un diseño elegante y novedoso.