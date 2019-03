El contenido 5G coreano atrajo la atención de todo el mundo en MWC 2019

Publicado 12/03/2019 15:04:45 CET

- El pabellón de contenido inteligente coreano obtiene 59 millones de dólares después de consultas de exportación -

- NIPA es un punto de apoyo para que el contenido coreano habite el mercado global de 5G -

SEÚL, Corea del Sur, 12 de marzo 2019 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress (MWC) 2019, la mayor exhibición del mundo de comunicación de información móvil, se celebró en Barcelona, España, donde el contenido inteligente coreano atrajo la atención de compradores de todo el mundo, demostrando su potencial de ser un contenido 5G excelente.

https://mma.prnewswire.com/media/834178/NIPA.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/834178/NIPA.jpg]

El Ministerio de ciencia y TIC (Ministro: Young-min You) y la Agencia nacional de promoción del sector TI (NIPA, Presidente: Chang-yeong Kim), declararon que obtuvieron un alentador resultado de 59 millones de dólares de acuerdos de exportación, 1 contrato firmado y un acuerdo de entendimiento del pabellón de contenido inteligente coreano.

El pabellón de contenido inteligente coreano se planificó para ofrecer la oportunidad de aventurarse al mercado mundial al contenido inteligente coreano ofreciendo cabinas de experiencias dónde los visitantes podían disfrutar de una colección de contenido basado en 5G tal como RV, RA, IA y servicios IoT.

NIPA organizó encuentros entre negocios, charlas de inversores y eventos de recepción para redes de contactos entre otros eventos con 10 empresas coreana en busca de potenciales compradores y socios locales.

*10 empresas participantes: Salin,Stratio Inc KoreaIS Communications Co., Ltd., Apposter Inc., Spacosa Corp, Opus One Inc, Mflare Co., Ltd., Junggam Co., Ltd.,MINDs Lab, Mobile Doctor

Business France, una agencia de promoción de inversión en comercio francesa, la Agencia de inversión en comercio de los gobiernos catalán y español, y National Postal and Telecommunications Appliances Co., Ltd. (PTAC) de China, junto con otras agencias clave internacionales ayudaron con la promoción de encuentros entre negocios durante el evento.

- Salin, proveedores de la plataforma de RV en redes sociales 'EpicLive' firmó un acuerdo de entendimiento con ObEN de EE.UU. y prometió colaboraciones en tecnologías de RV y RA.

- Junggam, el desarrollador de Onia, un producto de iluminación inteligente basado en IoT, concluyó una colaboración de copyright con Bramer & Partner UG, un distribuidor alemán, y tiene planes para distribuir 500 millones de wones en productos.

El presidente Kim declaró, "Nos hemos centrado en la introducción de contenido 5G clave, incluido RV, RA, inteligencia artificial y tecnología IoT, desarrollado por empresas coreanas. Nos esforzamos y ofrecemos asistencia a las empresas coreanas de contenido inteligente para que habiten el mercado global de 5G a través de soporte en producción, publicidad y marketing, y plataformas de servicios".

CONTACTO: CONTACTO: Jayoung Shim, sjy@nipa.kr, +82-43-931-5632