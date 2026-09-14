Datamaran nombra a Marlies Gevaert como directora comercial

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, LONDRES y VALENCIA, España, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Datamaran, proveedor de software de gestión de riesgos y gobernanza impulsado por IA, anunció hoy el nombramiento de Marlies Gevaert como directora comercial. Con sede en la oficina de la compañía en Valencia, Gevaert liderará uno de los dos nuevos equipos de comercialización (go-to-marketing, GTM), que forman parte de una transición hacia un modelo operativo más centrado en el cliente y basado en segmentos, diseñado para potenciar el enfoque de la compañía en los segmentos de mayor crecimiento.

Como directora comercial, Gevaert colaborará estrechamente con los centros de excelencia en éxito del cliente, capacitación y desarrollo de negocio para transformar el impulso en resultados comerciales.

Una trayectoria profesional forjada en la intersección de la regulación y los ingresos

Gevaert aporta más de 16 años de experiencia conectando sostenibilidad, regulación, políticas y estrategia de comercialización. Se incorpora a Datamaran procedente de Greenomy, parte de Position Green desde 2025, donde dedicó más de cuatro años a impulsar el crecimiento del área comercial de la empresa, desempeñando recientemente el cargo de directora general para el mercado del Benelux.

Antes de Greenomy, Gevaert trabajó casi seis años en EDICOM, proveedor líder de software como servicio (SaaS) para la facturación electrónica y el cumplimiento del IVA, donde creó y desarrolló el primer equipo comercial de la empresa en el Benelux y lideró las ventas consultivas con clientes de la lista Fortune 500, asesorándolos en materia de cumplimiento normativo global. Anteriormente, trabajó en el ámbito político de la sostenibilidad y la regulación industrial, como asesora y coordinadora de políticas de la UE en el Parlamento Europeo, y como asesora de políticas económicas internacionales para el Ministerio de Asuntos Exteriores flamenco.

Se une a Datamaran en un momento crucial

"Marlies ha dedicado su carrera a trabajar en ambos lados de la mesa, tanto en la formulación de políticas de la UE como en los motores comerciales que transforman la regulación en valor empresarial", afirmó Marjella Lecourt-Alma, consejera delegada y cofundadora de Datamaran. "Esa combinación es precisamente lo que nuestros clientes necesitan ahora mismo: alguien que comprenda la presión a la que están sometidos y sepa cómo formar un equipo para resolverla. A medida que avanzamos hacia una estructura de equipos segmentados, Marlies es precisamente el tipo de líder comercial que queremos para impulsar ese segmento".

"He dedicado mi carrera a ayudar a las empresas a ver los criterios ESG y el cumplimiento normativo no como una carga, sino como una fuente de valor empresarial real, y el enfoque de gobernanza impulsado por IA de Datamaran es una extensión natural de esa misión", declaró Gevaert. "El panorama regulatorio en el que operan nuestros clientes está en constante evolución, y las empresas necesitan socios que puedan adaptarse rápidamente a sus cambios. Tengo muchas ganas de contribuir a ello aquí".

Contacto: Helen Skeen, directora de Comunicaciones y Análisis: helen.skeen@datamaran.com

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