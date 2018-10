COMUNICADO: Declaración de 21st Century Fox sobre el posible Anuncio de la Oferta realizado por Comcast Corporation para Sky plc (1)

Publicado 01/03/2018 14:32:09 CET

PROHIBIDA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, EN, A O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN EN LA QUE ESTO PUEDA CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES CORRESPONDIENTES DE DICHA JURISDICCIÓN

NUEVA YORK, 1 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- 21st Century Fox ("21CF") señala el posible Anuncio de la Oferta realizado por Comcast Corporation ("Comcast") para Sky plc ("Sky").

21CF sigue comprometida con su oferta en efectivo consensuada para Sky, que fue anunciada el 15 de diciembre de 2016.

Observamos que Comcast no ha hecho una oferta en firme a día de hoy. Si resulta apropiado se hará una declaración adicional.

Acerca de 21st Century Fox

21st Century Fox es una de las principales carteras mundiales de activos de televisión por cable, radiodifusión, películas, televisión de pago y satélites distribuida por los seis continentes en todo el mundo. Llega a más de 1800 millones de suscriptores en aproximadamente 50 idiomas locales todos los días y 21st Century Fox dispone de una cartera mundial de redes y propiedades de televisión por cable y radiodifusión, incluidas FOX, FX, FXX, FXM, FS1, Fox News Channel, Fox Business Network, FOX Sports, Fox Sports Network, National Geographic Channels, Star India, 28 emisoras locales de televisión en los EE. UU. y más de 350 canales internacionales; el estudio cinematográfico Twentieth Century Fox Film; los estudios de producción de televisión Twentieth Century Fox Television y un 50% de participación accionarial en Endemol Shine Group. La empresa también es propietaria de aproximadamente el 39,1 por ciento de las acciones emitidas de Sky, la empresa de entretenimiento líder en Europa, que da servicio a casi 23 millones de hogares en cinco países. Para obtener más información sobre 21st Century Fox, visite www.21CF.com [http://www.21cf.com/].

Información adicionalSe hace referencia al anuncio realizado el 15 de diciembre de 2016 por el Consejo de 21st Century Fox y por el Comité Independiente de Sky de que habían llegado a un acuerdo sobre los términos de una oferta en efectivo consensuada sujeta a condiciones por 21st Century Fox para el capital social íntegramente diluido de Sky, que 21st Century Fox y sus filiales que aún no posee (la "Adquisición"). Los términos y condiciones íntegros de la Adquisición están establecidos en el anuncio publicado el 15 de diciembre de 2016 (el "Anuncio de la Oferta"). Los términos usados, pero no definidos en este anuncio (el "Anuncio"), tienen los significados especificados en el Anuncio de la Oferta a menos que el contexto implique lo contrario.

Este Anuncio tiene una finalidad meramente informativa y no pretende constituir, ni constituye, ni forma parte de ninguna oferta o invitación, ni es la solicitud de una oferta para comprar o adquirir de otra manera, suscribir, vender o disponer de otra forma, de ningún tipo de valores, ni supone la solicitud de ningún voto o aprobación en cualquier jurisdicción relacionada con la Adquisición u otra causa. La Adquisición se implementará únicamente de conformidad con los términos del Documento del Proyecto (Scheme Document), que contendrá los términos y condiciones íntegros de la Adquisición, incluidos detalles sobre cómo votar con respecto a la Adquisición. Cualquier decisión u otra respuesta respecto a la Adquisición debe tomarse únicamente en base a la información contenida en el Documento del Proyecto. Se recomienda a los Accionistas de Sky que lean detenidamente la documentación formal relacionada con la Adquisición una vez que se haya enviado.

Este Anuncio no constituye un folleto ni un documento equivalente al folleto.

Información relacionada con los Accionistas de SkyTenga en cuenta que durante el Periodo de Oferta pueden facilitarse a 21st Century Fox direcciones, direcciones electrónicas y otra información proporcionada por los Accionistas de Sky, por personas con derechos de información y por otras personas relevantes para recibir comunicaciones de Sky, según se requiere en la Sección 4 del Apéndice 4 del City Code.

Jurisdicciones en el extranjeroLa difusión, publicación o distribución de este Anuncio en jurisdicciones que no sean la del Reino Unido puede estar restringida por ley y, por lo tanto, cualquier persona sujeta a las leyes de cualquier jurisdicción que no sea la del Reino Unido deberá informarse y cumplir los requisitos aplicables. Más concretamente, la capacidad de las personas que no residen en el Reino Unido para votar con sus Acciones de Sky con respecto al Proyecto en la Junta de accionistas convocada por el Tribunal (Court Meeting) o para ejecutar y entregar formas de delegación de voto designando a un tercero para votar en la Junta de accionistas convocada por el Tribunal en su nombre, puede verse afectada por las leyes de las jurisdicciones correspondientes en las que se encuentran. Este Anuncio ha sido elaborado con el objetivo de cumplir con la legislación inglesa y con el City Code, y la información expuesta puede no ser la misma que la que se habría suministrado si este anuncio hubiera sido elaborado de acuerdo con las leyes de jurisdicciones de fuera del Reino Unido. Los Accionistas de Sky que tengan alguna duda respecto a dichos asuntos deberán consultar sin demora a un asesor independiente de la jurisdicción pertinente. Cualquier incumplimiento de dichas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de cualquiera de estas jurisdicciones.

A menos que 21st Century Fox determine lo contrario o sea requerido por el City Code y permitido por la ley y la regulación aplicables, la Adquisición no se pondrá a disposición, directa o indirectamente, en, a o desde una Jurisdicción Restringida en la que hacerlo violaría las leyes de esa jurisdicción y ninguna persona puede votar a favor de la Adquisición por ningún uso, medio, instrumento o forma dentro de una Jurisdicción Restringida (Restricted Jurisdiction), o cualquier otra jurisdicción, si hacerlo constituye una violación de las leyes de esa jurisdicción. En consecuencia, las copias de este Anuncio y cualquier documentación formal relacionada con la Adquisición no son, ni pueden ser, directa o indirectamente, enviadas por correo, reenviadas de otra manera, distribuidas o transmitidas en, a o desde ninguna Jurisdicción Restringida y las personas que reciban dichos documentos (incluidos los custodios, los mandatarios y los fideicomisarios) no deben enviar por correo, ni reenviar de otra manera, distribuir o transmitir dichos documentos en, a o desde cualquier Jurisdicción Restringida. Si la Adquisición se implementa por medio de una Oferta (a menos que la ley y la regulación aplicables permitan lo contrario), la Oferta no podrá realizarse directa o indirectamente, en o sobre, o mediante el uso de correos electrónicos o de cualquier medio o instrumento (incluidos pero sin limitarse a, fax, correo electrónico u otra transmisión electrónica, télex o teléfono) de comercio interestatal o extranjero, ni por ningún servicio de mercados nacional, estatal o de otros valores de cualquier Jurisdicción Restringida y es posible que la Oferta no sea susceptible de aceptación por tal uso, medio, instrumentalidad o servicio.

En el Documento del Proyecto se incluirán más detalles relacionados con los Accionistas de Sky en jurisdicciones extranjeras.

