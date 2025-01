(Información remitida por la empresa firmante)

- Declaración de Ruben Vardanyan, preso político armenio encarcelado ilegalmente en Azerbaiyán (transmitida a su familia durante su llamada telefónica semanal)

BAKU, Azerbaiyán, 17 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Quisiera dirigirme a la comunidad mundial, a quienes se preocupan por lo que ocurre en nuestra región, a quienes se oponen a la persecución religiosa en todo el mundo y a quienes desean una paz duradera y auténtica.

Yo, Ruben Vardanyan, he estado detenido en el Centro de Detención del Servicio de Seguridad del Estado de la República de Azerbaiyán desde el 27 de septiembre de 2023 - más de 470 días en total, incluyendo 340 días en régimen de aislamiento y 23 días en una celda de castigo. Me gustaría hacer una declaración oficial antes del inicio del juicio. Si están leyendo estas palabras, significa que he agotado todos los demás medios para transmitir la verdad sobre lo que está ocurriendo aquí.

La vista de mi caso está prevista para el 17 de enero a las 15:00 horas. Se me ha informado de que me enfrento a 42 cargos, algunos de los cuales conllevan penas de hasta cadena perpetua. Sin embargo, no se me ha dado la oportunidad de examinar a fondo el acta de acusación oficial. A mi abogado y a mí sólo se nos permitió hojear 422 volúmenes de los expedientes del caso, todos escritos únicamente en lengua azerbaiyana, que no entiendo, en un plazo muy breve: del 9 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025. Sólo recibí la lista de cargos en ruso el 8 de enero de 2025.

Además, se han ejercido presiones sobre mí, mi abogado y mi intérprete para obligarnos a antedatar y firmar documentos, incluidos protocolos falsificados y actas de interrogatorios que nunca tuvieron lugar.

Declaro oficialmente: No he prestado testimonio desde el día de mi detención, salvo durante el primer interrogatorio, en el que sólo declaré mi nombre y apellidos. Reitero: todos los protocolos que llevan mi firma son falsificaciones. Estos documentos no existen en la realidad. Mi abogado y mi intérprete fueron coaccionados para que firmaran estos documentos.

Una vez más reitero y declaro mi total inocencia y la de mis compatriotas armenios también detenidos como presos políticos y exijo el fin inmediato de este caso de motivación política contra nosotros.

A pesar de nuestra inocencia y de la motivación política de este juicio, lo más probable es que el fiscal haga caso omiso de mi alegato y siga adelante con el juicio contra nosotros, en cuyo caso exijo y pido su apoyo para garantizar que se me conceda lo siguiente:

No siento ira ni odio. Al contrario, siento verdadera empatía por todos aquellos que violan las leyes, los principios morales y las enseñanzas del Corán y otros textos sagrados.

Estoy convencido de que la verdadera paz sólo será posible cuando los dirigentes de los países implicados en el conflicto, con el apoyo de sus sociedades, puedan reunirse para depositar flores en las tumbas de todos los que perecieron en esta guerra.

Prometo hacer todo lo posible para que esto ocurra durante mi vida. Como dijo el gran Mahatma Gandhi, la única manera de salvar al mundo de la autodestrucción es vivir según los principios de la no violencia, la verdad y el amor. A través de la compasión hacia todas las personas, independientemente de su color de piel, nacionalidad o religión, podemos alcanzar la paz verdadera.

Gracias a todos por vuestro apoyo. Os quiero y os agradezco a todos vuestra amabilidad hacia mí. Sepan que me mantengo fuerte y creo que la verdad prevalecerá.

Ruben Vardanyan

