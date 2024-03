Echosens nombra al doctor Victor Lédinghen como director médico

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 26 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Echosens anunció hoy el nombramiento de Victor de Lédinghen, MD PhD, como nuevo director médico de la empresa. Con más de dos décadas de experiencia clínica, el doctor de Lédinghen aporta una experiencia incomparable para avanzar en la misión de Echosens de revolucionar el diagnóstico de la salud del hígado.

Como uno de los primeros en adoptar la tecnología FibroScan® de Echosens desde 2003, el doctor de Lédinghen ha defendido firmemente su papel fundamental en el tratamiento de los pacientes. Su mandato como profesor de hepatología en el Hospital Universitario de Burdeos, junto con un período de investigación en la Universidad de Cornell, subraya su profundo impacto en el campo de la hepatología.

Su dedicación al avance de la salud del hígado es evidente a través de sus impresionantes contribuciones, que incluyen más de 400 artículos y 300 comunicaciones al congreso nacional e internacional. Su experiencia en enfermedades hepáticas crónicas, particularmente MASH, ha sido fundamental para dar forma a la práctica clínica en todo el mundo.

Además de sus reconocimientos académicos, el doctor de Lédinghen ha sido consultor para reconocidas empresas farmacéuticas como Gilead, BMS y Abbvie, entre otras. Sus conexiones profundamente arraigadas dentro de la comunidad médica fomentan el compromiso de Echosens de defender la colaboración y la innovación.

Como director médico, el doctor de Lédinghen dirigirá los esfuerzos de generación de evidencia clínica de Echosens, representará a la empresa en foros médicos, fomentará asociaciones entre médicos y farmacéuticos y contribuirá al desarrollo de productos.

Junto con este nombramiento, Céline Fournier continuará su trabajo como vicepresidenta de Asuntos Médicos en Echosens mientras reporta al doctor de Lédinghen. Su dedicación y experiencia complementan la visión del doctor de Lédinghen, asegurando una transición perfecta y una excelencia continua en los asuntos médicos.

Al reflexionar sobre su nueva responsabilidad, el doctor de Lédinghen comentó: "He estado usando FibroScan en la práctica clínica durante 20 años y entiendo profundamente su importancia en el manejo diario de los pacientes. Estoy emocionado de compartir mi experiencia para continuar avanzando en el desarrollo de FibroScan y su papel fundamental en el diagnóstico no invasivo y el seguimiento de enfermedades hepáticas crónicas, en particular MASH. Los pacientes también aprecian FibroScan no solo porque es seguro, sino porque pueden seguir la evolución y progresión de su enfermedad hepática, convirtiéndose en actores en su propia salud. Nuestra misión es garantizar que los pacientes de todo el mundo puedan acceder y beneficiarse de FibroScan".

Su nombramiento marca un hito importante para Echosens y marca una nueva era de innovación y colaboración en la salud del hígado.

Acerca de Echosens

Pionero en su campo, Echosens, cambió significativamente la práctica de evaluación del hígado con FibroScan®, la solución no invasiva para el manejo integral de la salud del hígado. FibroScan® está reconocido en todo el mundo y validado por más de 4.200 publicaciones revisadas por pares y más de 180 directrices internacionales. Echosens ha hecho que FibroScan® esté disponible en más de 127 países, lo que ha permitido realizar millones de exámenes hepáticos en todo el mundo. https://www.echosens.com/

