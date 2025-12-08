ELFBAR da un paso audaz en el diseño sobrio con su galardonado kit de reducción de nicotina

ELFA PRO Nicotine Reduction Kit - ELFBAR/PR NEWSWIRE

LONDRES, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ELFBAR, la marca líder mundial de vapeo, anunció hoy que ha ganado tres premios de diseño globales (Pentawards, Red Dot Award* y London Design Awards) por el diseño audaz y sobrio del kit de reducción de nicotina ELFA PRO, el primero de su tipo creado para ayudar a los fumadores y vapeadores adultos a dejar la nicotina para siempre.

Visualizando el viaje más allá de la nicotina

El kit de reducción de nicotina ELFA PRO, un sistema clásico de cápsulas ELFBAR, está diseñado como un programa trifásico de 90 días que reduce gradualmente la ingesta de nicotina del 2% al 1% y luego al 0%. La progresión se estructura en tres fases: días 01-30, 31-60 y 61-90, cada una con una clara disminución de la concentración de nicotina.

La denominación de las fases —despertar, abrazar y transformar— refleja el arco emocional que suele acompañar el cambio de comportamiento, apoyando a los usuarios en su camino hacia la independencia total de la nicotina. Cada desempaquetado resulta más ligero, tanto visual como emocionalmente, lo que hace que el proceso de reducción sea intuitivo y tangible.

"Vemos el diseño como una forma de generar un cambio real: convertir ideas como la reducción de daños del tabaco (RDH) en experiencias que la gente pueda sentir de verdad", afirmó Season Wu, directora de Marketing de Marca en ELFBAR. "Cuando el diseño transmite empatía y responsabilidad, se convierte en algo más que una forma: se convierte en un diálogo con fumadores y vapeadores adultos".

Diseñando contracorriente: una identidad visual detrás del cambio

Utilizando papel reciclable con una textura cálida y mate y sus colores naturales para crear un toque tranquilo y tranquilizador, el kit de reducción de nicotina ELFA PRO adopta un empaque minimalista y sin plástico, un contraste con los colores brillantes que dominan los estantes de las tiendas minoristas.

Las marcas diurnas escalonadas en el paquete exterior indican claramente las tres fases de la transición, mientras que los simples iconos de porcentaje de nicotina en cada paquete de cápsulas hacen que cada etapa del progreso sea clara y valga la pena celebrarla.

Este diseño representa el esfuerzo continuo de ELFBAR por redefinir la percepción visual de los productos alternativos al tabaco, para establecer una identidad más madura, responsable y con un propósito que apoye a los fumadores y vapeadores adultos en su transición.

El momento del cambio: ahora

En consonancia con su compromiso a largo plazo con la reducción de la nicotina (TRH), ELFBAR continúa explorando formas prácticas y sostenibles de apoyar a fumadores y vapeadores adultos en su transición hacia la nicotina. En lugar de dejar de fumar de golpe, el kit de reducción de nicotina ELFA PRO ofrece un camino guiado y gradual que los usuarios pueden seguir.

"El kit de reducción de nicotina ELFA PRO ofrece a los usuarios el control sobre su reducción. Gracias a un diseño cuidadoso del producto y del envase, ELFBAR transforma la reducción de nicotina de una intención abstracta en un proceso guiado y de apoyo, empoderando a los usuarios para avanzar con confianza y claridad, y ayudándolos a progresar física y emocionalmente", añadió Wu.

"Nos complace enormemente que el kit de reducción de nicotina ELFA PRO haya recibido reconocimiento internacional. Actualmente, el kit se encuentra en fase de lanzamiento al mercado y esperamos presentarlo a los usuarios próximamente", explicó.

