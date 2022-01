Emisiones netas cero: logros y camino a seguir en la producción de aceite de palma

YAKARTA, Indonesia, 28 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- La industria del aceite de palma está bien encaminada para alcanzar las emisiones Net0. Los hechos y las cifras que prueban este gran logro se discutieron a fondo durante el seminario web "Net-Zero Emissions: Achievements and Way Forward in the Palm Oil's Production", organizado por el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma (CPOPC) el 26 de enero de 2022.

En la sesión de apertura, el Miembro del Parlamento Europeo, Seán Kelly, subrayó la necesidad de una asociación entre la Unión Europea y los países productores, y reiteró que el aceite de palma sí se puede producir de manera sostenible. Tan Sri doctor Yusof Basiron, director ejecutivo de CPOPC, compartió la declaración de Kelly para garantizar el progreso en la sostenibilidad, quien enfatizó que la industria del aceite de palma comenzó a trabajar para lograr emisiones Net0 mucho antes que otros sectores y recordó el papel crucial del desarrollo de los países productores de aceite de palma.

Expertos de diferentes orígenes describieron los últimos desarrollos que prueban el compromiso de los países productores con la producción sostenible de aceite de palma: Los datos basados en la ciencia, resumidos durante el evento, dejaron en claro una vez más que la narrativa falsa que rodea al aceite de palma, como su contribución a la deforestación, debe y se puede desmentir.

La doctora Rosediana Suharto, directora de la ONG indonesia Iniciativa de aceite de palma responsable, destacó que la deforestación en Indonesia está disminuyendo constantemente y que la industria del aceite de palma está cambiando constantemente para operar de manera sostenible, junto con medidas estrictas del gobierno. Destacó el papel crucial y los intereses de los pequeños propietarios en el debate mundial sobre el aceite de palma.

La importancia de los pequeños agricultores ha sido nuevamente subrayada por el doctor Ruslan Abdullah del Consejo de Aceite de Palma de Malasia, quien proporcionó una descripción exhaustiva del desempeño de Malasia en la reducción de las emisiones de CO2 en comparación con otros países, describiendo las medidas nacionales destinadas a mejorar la producción de aceite de palma y reducir las emisiones de GEI.

El doctor Wan Yee Lam, de South Pole, finalmente, describió cómo las empresas pueden planificar de manera efectiva sus actividades para alcanzar las emisiones Net0, siguiendo metodologías dedicadas, como las definidas en el SBTI Corporate Net-Zero Standard.

También se discutieron puntos de vista importantes en la sesión de preguntas y respuestas. La cooperación entre países productores y países avanzados ha sido identificada como un aspecto central, en el amplio debate en torno al aceite de palma, que debe abordarse y mejorarse para garantizar que el aceite de palma sea tratado de manera justa. Se deben utilizar vías como el Grupo de Trabajo Conjunto ASEAN-UE sobre Aceites Vegetales para una discusión objetiva sobre el aceite de palma.