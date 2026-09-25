(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision Energy obtiene la certificación de TÜV SÜD para su sistema de control de parques eólicos, reforzando la resiliencia a largo plazo de los futuros sistemas energéticos

HAMBURGO, Alemania, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la feria WindEnergy Hamburg 2026, el sistema de control de parques eólicos de Envision Energy recibió la certificación IEC 62443-3-3 de Nivel de Seguridad 2 (SL2) por parte de TÜV SÜD; dicha certificación abarca elementos clave del sistema, incluidos los sistemas SCADA, PPC y PLC, así como los dispositivos de red industrial. Este certificado supone un avance significativo en la trayectoria de ciberseguridad de Envision Energy, al extender las capacidades de seguridad validadas de forma independiente desde los componentes de control principales hasta el nivel del sistema completo del parque eólico.

La norma IEC 62443 es una serie de estándares de ciberseguridad reconocidos a nivel mundial para sistemas de control y automatización industrial. La norma IEC 62443-3-3 se centra en los requisitos de seguridad a nivel de sistema, abarcando la forma en que los componentes, las redes y los mecanismos de seguridad pertinentes interactúan dentro de un sistema de control integral. Por consiguiente, el certificado proporciona una validación independiente de las capacidades de ciberseguridad integradas en el sistema de control de parques eólicos de Envision Energy.

Envision Energy ha estado integrando la ciberseguridad en el diseño, desarrollo, producción y entrega de sus tecnologías de energía eólica. Sus capacidades conforme a la norma IEC 62443 abarcan ahora múltiples capas, entre ellas:

Ciclo de vida de desarrollo seguro certificado según IEC 62443-4-1

SCADA, PPC y PLC certificados según IEC 62443-4-2 SL2

Sistema de control de parque eólico certificado según IEC 62443-3-3 SL2

Capacidades de servicio de integración y mantenimiento de seguridad de sistemas certificadas según IEC 62443-2-4

En conjunto, estas certificaciones reflejan un enfoque estructurado de la ciberseguridad que abarca el desarrollo seguro, los componentes fundamentales, la protección a nivel de sistema y la prestación de servicios.

"A medida que la energía eólica se convierte en una parte cada vez más crítica de los sistemas energéticos del futuro, la ciberseguridad resulta fundamental para garantizar una operación segura, fiable y resiliente de los activos eólicos. Este nuevo certificado refleja el compromiso continuo de Envision Energy de cumplir con los requisitos de ciberseguridad y normativa, en constante evolución, de los mercados internacionales, incluido el europeo", afirmó Yimin Lou, vicepresidente sénior y director de producto de Envision Energy. "No consideramos la certificación como una meta final, sino como una base para la mejora continua. Seguiremos integrando la ciberseguridad en todo el ciclo de vida de nuestras tecnologías, sistemas y servicios, reforzando así la resiliencia y consolidando la confianza duradera de nuestros clientes".

"La transición energética está acelerando la digitalización de las infraestructuras energéticas críticas, lo que convierte a la ciberseguridad en un elemento de confianza cada vez más importante para las tecnologías que las sustentan. El certificado IEC 62443-3-3 SL2 obtenido por Envision Energy supone un paso más para abordar la ciberseguridad a nivel de sistema, complementando las capacidades de seguridad ya establecidas en sus componentes de control principales. La verificación independiente conforme a normas reconocidas internacionalmente puede contribuir a reforzar la confianza en la seguridad y fiabilidad de las infraestructuras de energía eólica", afirmó Frank L. Blaimberger, vicepresidente y responsable global de innovación en Soluciones de Cumplimiento Digitalizado y Sistemas Conectados de TÜV SÜD.

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