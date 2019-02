Las estrellas de la gastronomía acuden a la World Restaurant Awards x Zacapa Rum Welcome Party en París

Publicado 18/02/2019 14:50:08 CET

El evento exclusivo se celebra antes de la edición inaugural de los The World Restaurant Awards que se llevarán a cabo en el Palais Brongniart la noche del lunes

PARÍS, Feb. 18, 2019 /PRNewswire/ -- Amanda Cohen, Mauro Colagreco, Kylie Kwong y Virgilio Martinez están entre las estrellas de la gastronomía que asistieron la pasada noche al evento oficial de apertura del Ron Zacapa durante la celebración de los The World Restaurant Awards 2019.

Como nueva entrada dentro del mundo de los premios de la excelencia culinaria, los The World Restaurant Awards celebran la excelencia, integridad, diversidad y cultura rica del mundo de los restaurantes, en lugar de premiar los hitos conseguidos. Los premios fueron creados por medio de IMG, en asociación con el periodista de restaurante Joe Warwick, trabajando junto al escritor gastronómico y presentador Andrea Petrini.

El panel de jueces [https://restaurantawards.world/judging-panel], con una división entre géneros del 50/50, está formado por algunas de las principales visiones del mundo culinario, incluyendo a algunos de los chefs más establecidos y prominentes, escritores de comida y profesionales. Entre los chefs del panel están luminarios como Elena Arzak, Alex Atala, Massimo Bottura, David Chang, Hélène Darroze, Daniel Humm, Dan Barber, René Redzepi, Ana Ro , Yotam Ottolenghi y Clare Smyth.

Los invitados al evento de bienvenida del ron Zacapa en Malro, París, saborearon los exquisitos cócktails Zacapa Old Fashioned y los pequeños platos creados por el chef principal de Malro, Denny Imbroisi.

La Zacapa Master Blender Lorena Vasquez comentó: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los mejores de la industria esta noche antes de la primera edición de los premios".

"Veo claros paralelismos entre lo que hacemos en la creación del ron Zacapa en Guatemala y lo que llevan a cabo los mejores chefs en los mejores restaurantes de todo el mundo, siendo el motivo por el que Zacapa se ha asociado con los The World Restaurant Awards de esta forma tan positiva. Se trata de tener tiempo, paciencia y habilidades para llevar esta riqueza hacia el avance de los sabores. En realidad, ya sea alimentos o ron, todos estamos centrados en dejar que la profundidad y las capas de sabor hablen por sí mismas.

"Una enorme parte de la experiencia de cena es un aperitivo o digestivo maravilloso - la comida increíble merece un acompañamiento exquisito, por lo que estamos encantados de que Zacapa sea la bebida alcohólica de elección de los The World Restaurant Awards".

"Espero que nuestros huéspedes de esta noche disfruten de su sabor de Guatemala, compartiendo Zacapa con buenos amigos. Les deseo a todos ellos un gran éxito, por supuesto que todos los premios, pero también en todo lo que hagan e su vuelta a casa".

Cecile Rebbot, directora de los The World Restaurant Awards de IMG, destacó: "Ha sido un gran placer reunir a todo el mundo esta noche con los cócktails, a tanta gente de talento del mundo de los restaurantes de todo el mundo, antes de los premios de mañana. No hubiéramos podido conseguirlo sin unos socios tan Buenos y es un placer tener la ocasión de trabajar con una marca de calidad como Zacapa como nuestra bebida alcohólica de elección para los The World Restaurant Awards".

Los ganadores de las categorías de los The World Restaurant Awards' 18 se presentarán durante la ceremonia de gala la noche del lunes.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/823064/Virgilio_Martinez.jpg

