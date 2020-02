Un estudio de Ascensia demuestra el impacto de la selección BGMS en control glucémico

Publicado 21/02/2020 10:00:45 CET

- - Un estudio de Ascensia demuestra el impacto de la selección BGMS en el control glucémico al utilizar una aplicación de control de la diabetes

Los primeros datos de este tipo en la primera presentación oral de Ascensia en ATTD destacan la importancia de la selección de medidores para las aplicaciones de control de la diabetes evaluando la precisión en rangos de glucosa sanguínea bajos

MADRID, 21 de febrero de 2020 /PRNewswire/ --Hoy, en la International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) 2020, Ascensia presentó los datos de un estudio que evaluó el rendimiento de los sistemas de control de la glucosa en sangre (BGMSs) al utilizarse con aplicaciones móviles (apps) para el tratamiento de la diabetes([1]). En el evento, los datos de la primera presentación oral de Ascensia destacaron los retos del control de la hipoglucemia utilizando aplicaciones y demostraron que no todos los BGMSs que utilizan aplicaciones son capaces de detectar hipoglucemia con una alta probabilidad, que tiene el potencial para hacerlos menos efectivos en el apoyo al control glucémico. ATTD 2020 se celebra en Madrid, España, del 19 al 22 de febrero de 2020.

Las apps para el control de la diabetes de tipo 1 y tipo 2 a menudo se basan en datos de dispositivos de control de glucosa, como BGMSs. Estas apps están diseñadas para ofrecer apoyo que pueda ayudar a reducir la ocurrencia de hipoglucemia y permitir un control glucémico más efectivo. Por tanto, el rendimiento de estas apps en control de la hipoglucemia depende de la calidad y precisión de los datos de BGMSs, particularmente en el rango de baja glucosa en sangre (LBGR: <=70 mg/dl).

El estudio patrocinado por Ascensia presentado en ATTD utilizó un modelo estadístico aplicado a datos reales BGMS para calcular la probabilidad de lograr ±15% de un valor de glucosa sanguínea (BG, por sus siglas en inglés) de referencia de 50 mg/dl para una variedad de BGMSs disponibles que pueden vincularse a aplicaciones para el control de la diabetes([1]). Los BGMSs incluidos fueron CONTOUR(®)NEXT ONE (CNO), Accu-Chek Aviva Connect, FreeStyle Freedom Lite, GlucoMen Areo y OneTouch Verio.

El estudio demostró que no todos los sistemas eran capaces de detectar hipoglucemia con una alta probabilidad. Basada en este análisis en el LBGR, la probabilidad de alcanzar ±15% del valor BG de referencia de 50 mg/dl para CNO era de más del 95%, mientras que estaba por debajo del 95% para algunos de los otros BGMSs estudiados. Específicamente, el valor BG previsto por CNO era de 50,74mg/dL, con un intervalo de confianza del 95% de ±3,25 mg/dL. Este análisis muestra que la selección BGMS es fundamental para evaluar la efectividad de las apps para control glucémico y detección de hipoglucemia.

Estos resultados siguen dos estudios recientes que demuestran la precisión de productos en la cartera CONTOUR(®) en LBGR, que también se presentan como pósters en ATTD 2020([2],[3]). Estos dos estudios también utilizaron datos de ensayos clínicos aplicados a un modelo de regresión lineal para calcular la probabilidad de rendimiento BGMS preciso en el LGBR, que es importante para un control seguro y efectivo de la diabetes. La probabilidad de tener resultados dentro del ±15% de los valores BG de referencia fue >95% para los tres sistemas, y contrastó con otros sistemas incluidos en estos estudios.

Juntos, los resultados de estos estudios destacan la importancia de seleccionar un BGMS altamente preciso para permitir el control efectivo de la diabetes a través de una app y demostrar los altos niveles de precisión de los tres BGMSs del rango CONTOUR(®) en el LBGR.

James Richardson, director médico de BGM - Mature Markets en Ascensia Diabetes Care, dijo: "Es un privilegio estar invitado a presentar estos importantes hallazgos a la comunidad de la diabetes en ATTD 2020, que es una primicia para Ascensia. Creemos que estos estudios son de gran importancia clínica para personas con diabetes, ya que los resultados muestran que los datos de glucosa en sangre precisos son críticos para el uso efectivo de las apps de control de la diabetes".

Sabina Furber, M.D., directora médica de Ascensia Diabetes Care, añadió: "Estos hallazgos demuestran la importancia de la precisión de los sistemas de control de la glucosa sanguínea en el rango de glucosa sanguínea baja, donde los riesgos para la salud son los más altos, así como el impacto de la precisión en la efectividad de las apps de control de diabetes. Queremos estar en la primera línea de la excelencia científica en la evaluación de la calidad de los dispositivos y las soluciones digitales para la diabetes. Estos datos validan la precisión de la reconocida cartera de productos CONTOUR(®) de Ascensia, de la que muchas personas dependen para controlar su diabetes".

